Врачи магнитогорской больницы отказывались принять ребенка, пострадавшего в ДТП

СЕГОДНЯ 20:17 2018-10-20T21:24:37+03:00

Малыша доставили в приемный покой без документов после аварии на трассе в Челябинской области

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Авария, в которую попала семья с маленьким ребенком, произошла вечером 20 октября по дороге на озеро Соленое. На перекрестке возле села Озерное столкнулись две машины — ВАЗ- 2112 и кроссовер «Киа Соренто». Очевидцы выложили в соцсети фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что «Лада» после столкновения с иномаркой превратилась в груду металла.

На помощь пострадавшим бросились проезжавшие мимо свидетели. Они смогли вытащить из искореженного авто молодую женщину и годовалого ребенка, а водителя зажало намертво.

ДТП в Челябинской области 20 октября.

«Мама ребенка находилась в состоянии шока. У нее открытый перелом ноги. У ребенка сильнейшая гематома на голове», — пишут в соцсети очевидцы событий.

По словам свидетелей, пострадавшую положили на носилки и погрузили в машину «скорой помощи». Мать в тяжелом состоянии. Отец зажат в машине. Спасателям пришлось вырезать его из салона специальными инструментами. У бедняги множественные переломы. Малыша держать некому. На помощь пришли чужие люди.

Житель Магнитогорска Евгений Томозов посадил в «неотложку» свою супругу, которая взяла на руки пострадавшего кроху, а сам поехал за ними.

То, что произошло дальше, не укладывается в каноны здравого смысла. «Скорая» доставила пострадавшего малыша в приемный покой одной из городских больниц.

— Но там отказались оказывать помощь ребенку, так как мы не знали, как его зовут и у нас не было его документов. Мы говорили, что он попал в ДТП. Но регистратор стояла на своем, — рассказывает в социальной сети Евгений Томозов. — После препирательств нас отправили в кабинет к врачу. Доктор не поверила, что нас не принимают без документов. Следом приходит регистратор и заявляет, что она нам не отказывала. И тут они начинают выяснять, кого вперед уволят. Люди, мы с ДТП! С сиреной мчались по городу — маму увезли сразу на операционный стол! Посмотрите на ребенка, голова в огромных шишках. Сейчас подъедут родственники и привезут документы.

После скандала малышу все-таки оказали помощь.

Опубликованный в сети рассказ случайного свидетеля аварии вызвал у магнитогорцев волну возмущения. Автору поста посоветовали пожаловаться на медиков в прокуратуру.

Комментарий минздрава Челябинской области мы опубликуем позднее.