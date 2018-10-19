Автозавод «Урал» начал производство и продажи дорожных автомобилей

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-19T12:50:47+03:00

До конца ноября 2018 года продажи «Урал NEXT 6х4» начнутся во всех регионах России. Фото: АЗ «Урал».

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С выпуском дорожной гаммы предприятие выходит в новый сегмент российского рынка грузовиков и расширяет экспортные возможности. Автомобили «Урал NEXT 6х4» могут использоваться на дорогах общего пользования и технологических дорогах. Преимущества нового семейства — высокие производительность и функциональность, надежность и ресурс, современный уровень эргономики и комфорта. Автомобильный завод «Урал» объявляет о старте серийного производства и начале продаж, уже завоевавших популярность, автомобилей этого дорожного семейства.

Продажи стартовали с Санкт-Петербурга, где вчера в дилерском центре «Группы компаний Вертикаль» была организована презентация новых машин клиентам. До конца ноября 2018 года продажи «Урал NEXT 6х4» начнутся во всех регионах России от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Модернизирован конвейер

Автомобили «Урал NEXT 6х4» предназначены для использования в строительной, дорожной, сельскохозяйственной и других отраслях. Новое семейство включает самосвалы грузоподъемностью до 15,6 тонны для перевозки насыпных и навалочных грузов, седельные тягачи с полной массой автопоезда до 62 тонн и шасси с различной длиной колесных баз. На шасси «Урала NEXT 6х4» планируется выпускать свыше 200 вариантов спецтехники, включая автокраны, автофургоны, мусоровозы, автоцистерны, топливозаправщики, комбинированные дорожные машины и иную технику.

Кстати, для производства семейства автомобилей «Урал NEXT 6х4» на предприятии был модернизирован сборочный конвейер, обновлены обкаточные стенды для испытаний и тестирования автомобилей. Операторы сборки прошли обучение особенностям технологического процесса выпуска новой линейки грузовиков.

Лучшие решения

При разработке новой модели применены лучшие технические решения, а также современные материалы и комплектующие. Автомобиль обладает высокой эксплуатационной эффективностью и выгодной стоимостью владения. Внедренные технические решения позволили обеспечить выгодные условия гарантии для клиентов — 36 месяцев или 150 тыс. км пробега, межсервисный интервал до 30 тыс. км.

Покупателям новой линейки будут предоставлены максимально удобные и выгодные программы поддержки на всех этапах владения автомобилем, включая программы с минимальным первоначальным взносом, с нулевым удорожанием, с мгновенным оформлением покупки и минимальным пакетом документов.

Автомобили «Урал NEXT 6х4» предназначены для использования в строительной, дорожной, сельскохозяйственной и других отраслях. Фото: АЗ «Урал».

Старту продаж предшествовала подготовка всех дилерских центров к реализации и обслуживанию автомобилей нового семейства, центры обеспечены необходимым оборудованием, эксплуатационной и технической документацией, запасными частями и расходными материалами. Специалисты сервисно-сбытовой сети прошли обучение работе с новой линейкой техники.

ДЛЯ СПРАВКИ

Основные характеристики дорожных грузовиков «Урал NEXT 6х4»

Комфорт

Впервые на автомобилях «Урал» установлен тросовый привод управления коробкой передач, что повышает качество переключения передач, снижает уровень шума в кабине и вибрации на рукоятке переключения. Рычаг переключения передач в кабине имеет небольшие размеры, что повышает удобство управления. Современная панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем компактна и информативна. В стандартную комплектацию кабины входят система круиз-контроля, центральный замок, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев наружных зеркал заднего вида, мультируль, бортовой компьютер, аудиосистема, фильтр салона. Рулевая колонка регулируется по высоте. Кабина седельного тягача — со спальным местом.

Надежность и маневренность

В «Урале NEXT 6х4» использованы современные компоненты, обеспечивающие высокий ресурс и надежность автомобиля. Машины оснащены мостами с допустимой нагрузкой до 10 т. Ведущие мосты оснащаются межколесными и межосевыми блокировками, обеспечивающими возможность движения автомобиля в трудных дорожных условиях. Конструкция передней управляемой оси обеспечивает угол поворота управляемых колес до 50 градусов, что создает отличную маневренность автомобилей. Автомобиль оснащен рулевым механизмом интегрального типа. Машины комплектуются полностью металлическим передним буфером, а также линзованной светотехникой. Дорожные грузовики оснащены рядными двигателями ЯМЗ-536 (для самосвала) и ЯМЗ-653 (для седельного тягача) экологического класса «Евро-5» с высокой топливной экономичностью.

Безопасность

Капотная компоновка улучшает пассивную безопасность водителя и пассажиров, обеспечивает быстрый и удобный доступ к двигателю без подъема кабины. Оцинковка деталей кабины позволяет минимизировать воздействие агрессивных сред, детали оперения кабины выполнены из современных ударопрочных полимерных материалов.

Функциональность

Конструкция автомобилей обеспечивает легкость установки различных надстроек: около 200 модификаций специальных автомобилей под разнообразные нужды потребителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Пьяных, директор по продажам автозавода «Урал»:

— Автомобиль «Урал NEXT 6х4» создан с учетом пожеланий наших клиентов, в дорожном грузовике есть все для комфортной работы: современная эргономичная кабина NEXT, мощный двигатель, коробка передач с джойстиком и многое другое. Капотная компоновка улучшает пассивную безопасность водителя и пассажиров. Современные узлы и агрегаты обеспечивают высокий уровень надежности и производительности новых грузовиков. Мы уверены, что эти автомобили будут успешно использоваться российскими перевозчиками и на асфальтированных дорогах, и на стройплощадках, в коммунальном, в сельском хозяйстве, поскольку они обладают одной из лучших в своем классе стоимостью владения, экономичностью в обслуживании и приспособленностью к российским условиям эксплуатации.

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