Челябинск звериный: пять необычных заведений с животными

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-19T18:19:26+03:00

Куда сходить с ребенком, если зоопарк и парки уже надоели

Если вы уже сто раз бывали в зоопарке, обошли все контактные зверинцы в ТРК, а теперь ищете какое-нибудь новое заведение, эта подборка для вас. Уютные и креативные места, где можно не только посмотреть на животных, но еще и погладить, покормить. Даже посмотреть вместе с мохнатыми фильм или позаниматься йогой.

ЕНОТОВИНКС

Еноты очень любят рыться у посетителей в карманах и таскать все, что найдут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Это маленький городок енотов. В нем пять пушистых обителей, очень дружелюбных, веселых и общительных. Правда, еще любопытных и наглых. Еноты очень любят рыться у посетителей в карманах, таскать все, что найдут, и прятать в своих домиках. Ценные вещи и бижутерию к ним в гости лучше не брать.

В «Енотовинксе» енотов можно гладить, обнимать, кормить. Их любимые лакомства продаются на входе. Самим приносить корм или вкусняшки не нужно.

Адрес: ул. Кирова 27, ТК «Набережный»

Режим работы: ежедневно, с 10 до 20 часов

Стоимость посещения: в будни — 200 руб, выходные и праздники — 350 руб. Стоимость указана за одного человека, включая детей.

КОТОКАФЕ

Из котокафе можно забрать питомцев домой. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Чтобы пережить осень, нужен уютный плед, горячий чай и теплый кот. Все это есть в котокафе «Котофей». Тут живет 12 пушистых, мурлыкающих хвостатых. А еще здесь безлимитный кофе, чай, сладости. В котокафе можно развлечься, играя с кошками, или просматривая в их компании интересные фильмы. А также рубиться в приставку или настольные игры со своими друзьями. Плюс здесь проводятся занятия по «котойоге» — это обычная йога, но в асанах вас морально поддерживают котики.

Самое главное — если вам понравится кто-то из мурлык, вы можете забрать его домой. В «Котофее» живут спасенные с улиц котики. На сегодняшний день дом нашли уже 50 кошек.

Адрес: ул. Евтеева, 4

Режим работы: ежедневно, с 11 до 21 часа

Стоимость посещения: 1 час — 240 руб, далее оплата поминутная, 1 мин — 2 руб.

Дети до 12 лет (не включительно) — 140 руб/первый час. Далее 1 мин — 2 руб.

ДОМ-АКВАРИУМ

Здесь есть коллекции морских и пресноводных рыб со всех уголков планеты. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Здесь можно посмотреть уникальную коллекцию морских и пресноводных рыб со всех уголков планеты, а еще насекомых и пресмыкающихся. Есть открытый бассейн с карпами Кои, их разрешено кормить из бутылочки.

После «подводного путешествия» можно ударить в морской колокол, покрутить штурвал, потрогать чугунную пушку и рассмотреть пиратские сокровища. А еще сфотографироваться с белопарусным макетом фрегата Паллада и бросить монетку в фонтанчик — чтобы вернуться.

Адрес: ул. 60-летия Октября, 11/4 (парк Тищенко)

Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 20 часов

Стоимость посещения: детский — 80 руб, взрослый — 100 руб.

АКВАТЕРРАМАНИЯ

Хозяева заведения уверяют, что здесь все безопасно. Фото: Иван ВИСЛОВ.

Это центр экзотических животных. Здесь их представлено больше ста видов. Фишка центра в том, что необычных обитателей можно не только посмотреть, но еще покормить и погладить.

Здесь разрешено дать вкусняху пресноводным акулам, пираньям, насекомым и другим хищникам. Взять на руки питона, удава или кого-нибудь поэкзотичнее. А еще поболтать с говорящим попугаем. Все это, конечно, непривычно и даже страшновато, но, как уверяют организаторы, абсолютно безопасно.

А еще в АкваТерраМании можно сделать необычные фотографии.

Адрес: ул. Орджоникидзе 58 а, корпус 3 (Городской сад им. А.С. Пушкина)

Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 19 часов

Стоимость посещения: взрослые и дети с 14 лет — 250 руб, дети с 3-х лет и пенсионеры — 200 руб, дети до 3-х лет — бесплатно. Студентам — билет по 200 руб.

СТРАУСИНАЯ ФЕРМА

На ферме можно купить перо и яйцо страуса. Фото: Алексей ФОКИН.

Посмотреть на самых крупных и самых быстрых птиц в мире можно в часе езды от Челябинска на страусиной ферме. Здесь расскажут все об этих удивительных птицах, разрешат погладить, покормить и сделать забавные кадры на память. А еще тут можно закупиться необычными сувенирами: купить страусиное перо, веер, шляпу, амулет из перьев, украшения и даже яйцо страуса.

Также на ферме живут другие животные, и есть разные аттракционы. В общем, скучать не придется.

Экопарк «Страусзоопарк»

Адрес: Чебаркульский район, поселок Кумысный

Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов

Стоимость посещения: для детей — 200 руб, для взрослых — 250 руб.

Долина страусов

Адрес: Чебаркульский район, д. Сарафаново

Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, осенью с 11 до 16 часов, зимой с 12 до 14 часов

Стоимость посещения: 200 руб для детей и взрослых.