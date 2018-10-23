УралГУФК приглашает на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-23T09:19:16+03:00

Презентация Уральского государственного университета физической культуры для всех желающих пройдет в воскресенье, 9 декабря

Изменить размер текста: A A

Традиционная официальная презентация вуза — это своего рода тематическая экскурсия по университету, встреча с заведующими факультетов и кафедр, знакомство с «внутренним убранством», с теми возможностями, которые сегодня предлагает УралГУФК своим абитуриентам. Это касается и получения высшего образования, и среднего специального (на базе вуза открыт колледж физической культуры).

— УралГУФК — единственный в Уральском федеральном округе спортивный университет. Основной упор мы делаем именно на подготовке профильных специалистов. Подготовке тренеров, спортивных менеджеров, специалистов по оздоровительным технологиям, работе с людьми, имеющими отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, педагогических работников — учителей, преподавателей, на направление рекреация и спортивный туризм, — отмечает и.о. ректора вуза, профессор, д.п.н. Сергей Сериков.

День открытых дверей в УралГУФК пройдет 9 декабря (воскресенье) по адресу Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1, с 10.00 до 13.00. Справки: 217-04-47. www.uralgufk.ru