Парень из Челябинска победил рак и уехал в Африку помогать детям

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-25T14:45:26+03:00

Кирилл Джигун и его подопечные в Кении. Фото: из личного архива героя.

20-летний Кирилл Джигун рассказал, чем занимаются волонтеры и как живут люди в Кении

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— У меня было крутое детство. Оно закончилось в 11 лет. Доктора обнаружили онкологию — лейкоз, или рак крови, — говорит 20-летний челябинец Кирилл Джигун.

Все мечты мальчика рухнули в одночасье. Больше месяца он провел в четырех стенах больницы. Перенес тяжкую химиотерапию. Потерял волосы. Сил порой не хватало, чтобы открыть глаза. А потом парень узнал от врачей, что лечение будет длиться два года.

Кирилл отчаянно боролся за жизнь. Его друзья по палате уходили из бренного мира. А он цеплялся за каждый день. И в итоге победил болезнь.

— Я видел многое и уже никогда не вернусь к прошлой жизни. Я буду там, где есть боль. Бог спас меня, и я этого не забуду, — говорит парень.

НЕ ПРОСИЛ, А КОПИЛ

Еще в Челябинске Кирилл активно помогал местному фонду «Искорка», опекающему ребят с диагнозом «онкология». Закончив школу, он решил путешествовать, стал искать волонтеров в других странах мира. Так набрел в интернете на «Миссию Содействия», которая работает в Африке. Наш земляк договорился, что приедет к ним на подмогу.

Волонтеры играют с воспитанниками приюта. Фото: из личного архива героя публикации.

— Африка очень дорогая страна. Практически как Европа. Вот почему там так много бедных. Волонтеры обычно объявляют сбор помощи, чтобы купить билеты на самолет, оплатить проживание и питание. А я просто работал, откладывал деньги на поездку и учил английский, — рассказывает Кирилл.

ФАКТЫ О ЖИЗНИ В АФРИКЕ

Сейчас Кирилл уже в Кении, живет в трущобах городка Кисуму на берегу великого озера Виктория. Вместе с русскоязычной командой (в основном в ней украинцы, но есть русские, белорусы) заботиться о чужих детях. Местность здесь горная, так что жара вполне сносная.

Вообще, Кения быстроразвивающаяся страна. Этой рай для туристов, где есть океан и сафари. Но они далеко от Кисуму. Вот несколько фактов о жизни здесь:

— Большинство обитателей местных трущоб выживают за счет рыболовства.

— Люди питаются рисом, бобами, едят макароны и местные фрукты. Во дворе дома, где снимают жилье волонтеры, растет пальма с бананами. Простейшие продукты продают в магазинах поблизости, а за говядиной и курицей приходится ехать только в центр города.

— Телефоны у местных в трущобах самые примитивные, а смартфонов практически нет — интернет гораздо дороже российского, людям не по карману.

— Белых в Кении очень любят. Одни ошибочно принимают волонтеров за богатых туристов и просят мелкие подаяния. Другие рады обняться и с удивлением прикасаются к светлым волосам, коже. Малыши, правда, могут от страха заплакать.

Все дети любят сладости. Фото: из личного архива героя публикации.

Кстати, о детях.

— Рождаемость в Кении очень высокая. Родители за малышами почти не следят, могут даже нарочно забыть кого-то на улице, бросить. В нашем городке много сирот, чьи родные погибли от СПИДа и других заболеваний. Для них мы строим полноценный приют, — рассказывает Кирилл.

Иногда взрослые специально теряют "лишних" детей на улице. Фото: из личного архива героя публикации.

Частично здание уже открыто. Под опекой приюта с разрешения местных властей находятся 18 детей, а всего будет 40. Наняты на зарплату местные воспитали. Также «Миссия» реализует другие проекты. Например, организует медицинский прием, раздает медикаменты.

В Кении платное образование. «Миссия Содействия» ищет спонсоров для ребят и отправляет их учиться в школу. Поддержать этот проект сейчас можно, находясь в любом конце света. Нужно взять «шефство» над конкретным ребенком трех-шести лет и высылать ему каждый месяц по 35 долларов на одежду, двухразовое питание и учебу. Основной сбор средств сейчас проводится в интернете.

А это местная школа. Даже в ней ребят учат за деньги. Фото: из личного архива героя публикации.

— Мысленно я всегда в Африке. Других планов не строю, — признается Кирилл, — хотя страна эта непредсказуема. Ты в любой момент можешь подхватить малярию или тиф и отправиться домой первым же рейсом. Но я этого не боюсь. Сейчас я полностью счастлив. Я нужен людям, я люблю детей и получаю удовольствие от своей жизни.

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