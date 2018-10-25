Убивали и снимали на видео: полиция возбудила уголовное дело из-за ролика с пытками наркокурьера в Челябинской области

СЕГОДНЯ 21:36 2018-10-25T21:38:16+03:00

Курьера избили из-за того, что он забирал себе часть наркотиков. Фото: кадр из видео.

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Ролик с пометкой «Не для слабонервных» появился в сети в начале октября. На кадрах четверо неизвестных в медицинских масках, вооружившись пистолетом и ножами, истязают парня. Они с разбегу прыгают ему на голову, ломают о его ребра деревянные палки.

«СНИМАЙ КРУПНЫМ ПЛАНОМ»

— Не убивайте, умоляю! — кричит бедолага.

Но каратели в ответ только больше звереют. Затем один из садистов ломает ему пальцы. При этом изувер просит оператора снять эту пытку крупным планом.

Избитый несколько раз теряет сознание. Его приводят в чувство и продолжают наносить удары.

«ДЕЛО СДЕЛАНО»

На записи нападавшие в масках поясняют, что это заслуженное наказание наркокурьера:

— Он украл часть товара у своих же — забрал себе «закладки» и исчез!

В конце ролика один из амбалов встает на голову парню, демонстрируя на камеру, что тот уже не дышит — словно отчитывается перед заказчиком расправы о том, что дело сделано.

Избитый чудом остался жив после пыток. Фото: кадр из видео.

ОТЫСКАЛИ ПАРНЯ

Казалось бы, после такой экзекуции человек — не жилец. Но пользователи Интернета отыскали парня по фамилии в социальных сетях. И начали забрасывать его сообщениями, мол, что с тобой? И через несколько дней на страничке парня появился пост: «Я живой!». И больше ничего.

Кадрами зверского избиения заинтересовались в полиции. Выяснилось, что видео было снято в Челябинской области. Пострадавшим оказался 25-летний житель города Троицк. После избиения его нашли грибники, вызвали скорую помощь.

Благодаря врачам парень оклемался. Однако травмы серьезные — не исключено, что он на всю жизнь останется инвалидом.

«ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ»

Пострадавший наотрез отказывается сотрудничать со следствием. Он до смерти напуган и не хочет называть имен истязателей.

Впрочем, следователи все равно намерены довести дело до суда и найти садистов в масках. На видео хорошо видны их фигуры, слышны голоса. Также можно легко установить местонахождение абонентов, которые включали мобильники в известный день и время.

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