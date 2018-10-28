Офицер из Челябинска сбегал из госпиталя на тренировки и похудел на 30 кг
- Еще весной 2017-го я весил под сотню. Как сейчас помню, 1 апреля было. Лежал тогда в военном госпитале, - рассказывает Роман Табачков, майор войск Нацгвардии. - Валяюсь на кровати и тут меня, как током ударило: сколько можно, ты ведь мастер спорта по спортивному ориентированию, а в последний раз выходил на тренировку 12 лет назад.
Что-то внутри «ударило». Да, так, что поздно вечером тайком выбрался из окна госпиталя и стал нарезать круги по территории больничного городка. Километра два с трудом одолел.
Я поставил себе план: за 100 дней пробежать 1000 километров. Пусть мне будет плохо, но я это сделаю. И начал: трусцой, полубегом-полубегом. Втянулся.
В конце июня прошлого года весы показывали уже 75 кг. Сейчас – 68 кг. Когда я пришел в норму, решил за год подготовиться к марафону Ironman (Железный человек) в Сочи.
Это:
- 3,8 км – плавание в открытой воде
- 180 км – велогонка
- 42 км – классический марафон.
Дистанция самого сложного марафона в мире.
СКОРЕЕ БЫ НА ВЕЛИК
Итак, Сочи. Ночь перед марафоном Ironman.
- Начал колдовать над питанием. Получилась довольно куча различных гелей и энергетических батончиков. Плюс 3,5 литра изотоника. Еще решил добавить по два небольших бутерброда с колбасой и сыром. Все разложил в пакеты и закрепил на велосипеде.
Подъем в 5:00. На завтрак съел без охоты тарелку овсянки с медом, с булочкой и выпил чай.
Старт в 7:00. В стартовый коридор вышли претенденты на звание «Железный человек». В одном строю стояли профи и новички, как я.
Началось!
Плывем два круга по 1930 метров. Между кругами нужно подняться на стартовый понтон и, сделав три шага, прыгнуть с другой стороны. Хоть какая-то передышка от бесконечной гребли!
Как ни странно, второй круг давался легче первого. Но за километр до финиша этапа почувствовал тяжесть в ногах. Кролем плыть было почему-то легче, чем брасом.
200 метров до выхода из воды - свело судорогой ногу. Постарался расслабить конечность. В воде это очень тяжело. Лишь бы не вскинуть руку вверх - это автоматическое снятие с соревнований.
Немного отпустило. Тихонечко гребу на одних руках.
- Скорее бы сесть на велик, - крутилось в голове. Но я даже не представлял себе, что ждет меня на велоэтапе.
Велопрогулка в горку 180 км - это не смешно.
«ФЕРРАРИ» И ВАЗ-2101
Первые шаги по понтону. Как на крыльях. Переполняло чувство маленькой победы над водным этапом…
В транзитной зоне переодевался и перекусывал 8 минут.
На велосипеде нужно проехать два круга по 90 км каждый. К 10 часам жара перевалила за 25 градусов. Трасса шла в подъем.
Через полчаса гонки съел банан. Настроение отличное. Через какое-то время из-за поворота показался один из лидеров! Я представил его и себя. Это как «Феррари» и ВАЗ-2101.
С начала старта прошло уже пять часов.
Начал вычислять, укладываюсь ли я во временной лимит: на плавание и велосипед давалось 10 часов. Понял, еду впритык.
А может ну его? Пойду в отель, отдохну.
А как же 15 месяцев тренировок? Родные, друзья, которые болеют за меня? В конце концов, деньги, которые были с таким трудом заработаны, сэкономлены и потрачены на поездку? Один взнос 15 тысяч рублей!
Нет. Продолжаю…
Стартовый комплект участника.
ВОДЫ!
Расстегнул майку - вся грудь в кристаллах соли. Позади 100 км, а я выпил лишь литр воды. Идиот! Обезвоживание не за горами. Необходимо дозаправиться на пункте питания.
Бананы давно закончились, в ход пошли энергетические батончики и гели.
Прикинул, что моя скорость на оставшихся 80 км должна быть в районе 20км/ч. Еду в районе 25 км/ч.
ПОРВАННАЯ ЦЕПЬ
Вскоре увидел парня на обочине. Он держал в руках велосипедную цепь и молотил ею по стальному ограждению. Вот так вот просто все может перечеркнуть одна сломанная клепка в звене! Нет, я должен доехать.
Навстречу едет женщина. Слышу ее стон. Думаю, кому-то еще хуже, чем мне.
Перед финишем велоэтапа на спуске «упираюсь» в стену из горячего воздуха. Голова слегка закружилась. Этап пройден!
Теперь еще 42 километра бегом.
А теперь после плавания и велозабега еще 42 километра!!!
ОБГОНЯЕТ «СКОРАЯ» С МИГАЛКАМИ
Достал из сумки бутерброды. Сыр от жары расплавился и потек. Колбаса, наверняка, испортилась. Не надо этого мне!
Пора на старт.
Восемь кругов по пять с лишним километров. Постоянный поток бегунов в обе стороны. Одни бегут, другие семенят, третьи уже идут пешком.
20-й километр. Меня обгоняет «скорая» с мигалками. Около разворота увидел лежащего в ней парня в зеленой футболке.
ЖЕНЩИНЫ НЕ СДАЮТСЯ
Вечер опускался на Сочи. Зажглись фонари и прожектора. Многие просто тупо шли по дороге. Захотел в туалет, но, забежав в него, так и не смог сходить.
- Обезвоживание, - пронеслось в голове. - Пить, как можно больше пить.
На пунктах питания начал заливать в себя все подряд: воду, колу, изотоник. На пятом круге опять попалась «скорая». В стеклянную дверь увидел спортсмена - вся грудь была в датчиках. Нет, мне такого не надо.
Начал чередовать ходьбу с бегом. Поражали женщины: мало кто из них шел пешком.
В очередной раз, переходя с бега на ходьбу, услышал вкрадчиво:
- Рома… Рома…
Я подумал, мне чудится. Оглянулся. За мной ехал медик на велосипеде.
- С тобой все в порядке? - поймав мой вопросительный взгляд, спросил он.
Я кивнул. Он выставил ладонь в знак приветствия. Я по ней хлопнул. Не промахнулся.
«ДЕРЖИСЬ!»
Через какое-то время увидел парня, мы в раздевалке познакомились. Он сидел на обочине, голова опущена на колени.
Когда я с ним поравнялся, он поднял голову, сфокусировав взгляд, и произнес уже мне в спину:
- Меня еще никогда так не накрывало…
- Держись, немного осталось, - крикнул я ему через плечо.
Потом видел его. Он продолжал бороться.
ФИНИШ
Осталось пять жалких километров! Удивительно, но бежать стало легче.
На пунктах питания я кричал волонтерам: «Спасибо за помощь!». Они провожали меня аплодисментами и криками: «Теперь вы железный человек!».
Это подстегивало! Ничто не могло меня остановить. Хотелось петь, размахивать руками. Живой коридор зрителей и болельщиков. Тяжелая медаль финишера на груди. Ведущий объявляет: «Табачков Роман – вы заслужили звание Ironman»!
В этих соревнования главное не результат, а пройти все три дистанции и не остановиться.
ДЛЯ ЧЕГО?
Многие задают этот вопрос. Это трудно объяснить. Чего хотел, того я добился. Понять меня сможет лишь тот, кто хоть раз пересекал финишную черту дистанции Ironman.
P.S.
У 41-ленего Романа Табачкова 43-й результат из 223 человек его возрастной категории. Общее время - 14 часов 16 минут 22 секунды. Победителем стал Сергей Зеленов, который установил рекорд трассы — 9 часов 21 минута 56 секунд. У женщин лучший результат показала Юлия Полевая — 11.15.54.
КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Смольников, специалист медицинского центра:
- Хорошо, что Роман раньше профессионально занимался спортом. Есть мышечная память, опыт. Людям, которые хотят с нуля подготовиться к таким ультра-марафонам, нужно минимум четыре года тренировок. И постоянно проверяться у врача: анализ крови, кардиограмма.
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