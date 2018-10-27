Ученые из Челябинска изобрели хлеб против рака

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T21:15:36+03:00

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Что общего у иглокожих, лиственницы и чаги? На их основе создают компоненты, не дающие раковым клеткам шансов на развитие.

Но как доставить этот компонент в организм человека? Этот вопрос заинтересовал ученых из Южно-Уральского государственного университета.

НАЧАЛИ С МОЛОКА

В лабораториях вуза ультразвуком разрушали соединения белков молока с тяжелыми металлами, которые обладают канцерогенным действием.

Для исследования брали молочное сырье с разных территорий Челябинской области. Смотрели всю цепочку, начиная от кормов и воды. И пришли к ошеломляющему выводу: с помощью ультразвука можно создать продукты питания не только безопасные, но и для противоопухолевой профилактики.

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ

Есть такое вещество фукоидан. Его получают из водорослей, либо из тихоокеанских иглокожих. Фукоидан обладает противоопухолевым действием, антивирусным эффектом и большим количеством других замечательных свойств.

— Японские коллеги доказали, что фукоидан подавляет рост раковых клеток. Нашей задачей было сохранить эффективность этого компонента после термообработки и доставить его в органы человека или системы организма, что называется, по адресу, — говорит заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Ирина Потороко.

заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Ирина Потороко. Фото: Олег ИГОШИН.

Так появилось несколько вариантов хлеба, обогащенного активными веществами, разрешенными к потреблению. Хлеб на основе чаги и фукоидана сначала испытали на клеточных системах, а сейчас испытывают на волонтерах.

ЕШЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

— Потребляя ежедневно определенную дозу вещества в составе пищевого продукта, можно будет предупредить развитие онкозаболевания, — говорит Ирина Потороко. — Если мы доведем до конца наш проект, то на прилавках магазинов появится продукт с уникальными свойствами.

Пока же у нас самым полезным считается хлеб с отрубями. Эти пищевые волокна могут абсорбировать на своей поверхности вредные компоненты. Но они еще и полезные компоненты абсорбируют. Потому нельзя постоянно есть хлеб с отрубями, да еще и запивать йогуртом, наполненным пищевыми волокнами. Здесь должна быть мера.

— Люди сейчас уже всего наелись, — смеется Ирина Юрьевна. — И мы все больше задумываемся над тем, что употребляем в пищу. Уже стали смотреть на этикетку: что там содержится в продукте? И производителю невыгодно писать недостоверную информацию, потому что это чревато наказанием.

Нынче все больше людей изучает этикету. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

ЖИМОЛОСТЬ ПРОТИВ СТРЕССА

— Работаем с производителями плодов, ягод и фруктов мы выяснили, что и компоненты жимолости оказывают противоопухолевое действие. Мы, кстати, готовим напитки на ее основе. Хотим еще посмотреть, как с помощью этой ягоды можно минимизировать риски стресса после сильных физических нагрузок спортсменов. Впереди новые исследования.

— Один из наших проектов — это технология получения напитков на основе зерновых культур, в том числе и на основе семени конопли. У нее очень много ценных свойств. Тот вид, который мы применяем, не содержит наркотических веществ.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО ОПАСНО?

— Его вред изрядно преувеличен, — говорит Ирина Юрьевна. — Видела в Австралии, как это масло добывают и трансформируют в продукт — целая индустриальная отрасль. А мы повесили ярлык «вредно». Понятно, что есть аллергены, говорят, что влияет на систему воспроизводства человека, но это чаще всего относится к низкосортному продукту и это не доказано. Каждый должен решить для себя: «Буду я это есть, или нет».

Самый популярный продукт в России может стать еще полезнее. Фото: Олег ИГОШИН.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

Недавно к Ирине Юрьевне на кафедру пришли родные онкобольного и попросили… хлеба. Пришлось объяснять, что этот продукт обладает профилактическим действием. Но родственники были настойчивы, и ученые поделились рецептурой. Для человека на этом этапе очень важно понимать, что есть перспектива. Эта вера иногда больше спасает, чем лекарство.

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