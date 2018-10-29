100 лет ВЛКСМ в Челябинске: ветераны вспомнили, как создавали комсомольские семьи и учились уметь все

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-29T16:50:16+03:00

Когда комсомольцев спрашиваешь о ВЛКСМ, в первую очередь они вспоминают не работу. Например, для экс-главы Советского района Челябинска Михаила Буренкова дороже других воспоминания о поездке в Чехословакию. Причем не из-за «заграницы».

— Я ехал в Чехословакию по студенческой путевке, от стройотрядов, — рассказал Михаил Васильевич. — Там, в поезде, познакомился с будущей женой. Счастливо живем вместе больше 40 лет!

Замглавы Челябинска Владимир Алейников на выставке фотографий.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Самое яркое мое воспоминание о ВЛКСМ — это, наверное, учеба в школе комсомольского актива, — поделился с «Комсомолкой» заместитель главы Копейска Владимир Бисеров. — Тогда считалось, что лидеры молодежи должны уметь все, абсолютно все. Если бы не эта установка, я бы до сих пор не умел танцевать вальс. А так — научился!

На концерте заметили бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

29 октября в Челябинском драматическом театре прошел торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня образования ВЛКСМ — Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Организаторы — правительство региона и администрация Челябинска — собрали более 900 ветеранов-комсомольцев. Тех, кто работал в ячейках организации в 1960-е, 70-е, 80-е годы.

Первый вице-губернатор Евгений Редин поздравил комсомольцев от имени главы региона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я приветствую всех, кто с честью и гордостью носил, носит и будет носить на лацкане комсомольский значок, — обратился в начале концерта к собравшимся и.о. губернатора Евгений Редин. — Комсомолу сто лет и это число заставляет задуматься. Давайте только представим, что это самая крупная молодежная организация в жизни страны. Только в Челябинской области более полумиллиона человек сегодня имеют отношение к этой организации. Колоссальная кадровая школа: ее, например, прошел от заводской «первички» до должности первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петр Иванович Сумин.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев начинал карьеру в комсомоле.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для комсомольцев выступил государственный русский оркестр «Малахит» — под его аккомпанемент песни прошлых лет исполнили певцы Павел Калачев, Николай Игнатьев, Святослав Хазов. Ведущие вспоминали о строительстве Магнитогорского комбината, появления знаменитого Танкограда, стройотрядах и освоении целины.

Концерт прошел в челябинском драмтеатре.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время концерта ветераны дважды вставали, приветствуя артистов. Но если гимн ММК «Магнитка» ветераны комсомола выслушали со слезами на глазах, то, когда на сцену вышел «золотой» состав ВИА «Ариэль», зрители только что не начали танцевать прямо посреди партера драмтеатра.

«Золотой» состав ВИА «Ариэль» был главной изюминкой концерта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я впервые столкнулся с такой реакцией на нашу песню «Заповедные места», — заявил после выступления участник «Ариэля» Борис Каплун. — Это было очень неожиданно, но это, наверное, правильно: комсомольцы — это как раз те, кто ходили на наши концерты и танцевали там. Ведь комсомол — это не только трудовые подвиги, это молодость, а значит — танцы».