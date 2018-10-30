Маршрутка в ад и дантист-маньяк: шесть очень страшных легенд Челябинска

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-30T16:09:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда большинство жителей большого города тихо спали, на город опускался зловещий смог. Клубы зловонного тумана порождали темные ужасы. Разобрать, что из этого правда, а что — химера отравленного сознания, не так-то просто.

«Комсомольская правда» — Челябинск» в кануне Хеллоуина собрала городской фольклор. Вспоминаем страшилки, которые были в ходу среди челябинцев.

МАНЬЯК С «СЕВЕРКА»

Байка бытовала в середине 80-х на молодом северо-западе. На улице 40-летия Победы обитает маньяк. Психопат задался целью убить 40 советских мальчиков, 40 девочек, 40 мужчин и 40 женщин. Невероятно, но факт: в криминальных архивах тех лет действительно есть упоминания серии жестоких убийств на северо-западе. Например, в лесу на лыжной базе нашли девочку с выколотыми глазами.

По школам ходили милиционеры. Проводили работу с учителями, чтобы те, не нагнетая, под различными предлогами убеждали детей не шастать по улицам после уроков, а бежать домой. А еще в 1982 и 1985 гг. были масштабные амнистии заключенных. Так что, может, история была запущена «для профилактики».

КОСТИ ДЕТЯМ… ИГРУШКИ!

Был конец 70-х. Квартал ул. Сулимова-Шаумяна-Доватора решили застраивать многоэтажками. Это район ДК Колющенко. В то время там был жилой частный сектор: десяток косых изб. Людей переселяли в квартиры, а дома разбирали всем районом. Горожан звали поработать грузчиками. Но заполнять самосвалы досками предлагали бесплатно. Вы скажете, ну какой человек пойдет работать задаром? Отвечаем: в домиках остались брошенные вещи. Например, человек, который рассказал нам эту историю, в качестве доказательства показал на резные часы с кукушкой, которые его родственники принесли оттуда.

Когда дома разобрали, начали рыть котлован. Ковш экскаватора достал из земли груду человеческих костей. Жильцы домов, которые были построены на костях, люди пожилые. Но даже они затруднились рассказать что-либо про останки. Выходит, кладбище появилось многим раньше.

Приехала санэпидстанция, обсыпала кости каким-то порошком, а потом и вовсе их куда-то забрали. Но до того, как останки увезли, местные пацаны натырили костей. Особой популярностью пользовались черепа. Их надевали на палку, а на макушку крепили свечку. Стучали конструкцией в окна первых этажей, чем перепугали немало народу.

ДАНТИСТ-ПСИХОПАТ

Молодое поколение редакции долго думало, что это лишь городская легенда, пока мудрый редактор не рассказал, что, к сожалению, это сущая правда. С 1996 года в Тракторозаводском районе началась серия нападений на подростков. Жертвами становились только мальчишки до 13 лет. Известно о подобных случаях на ул. Октябрьской, Героев Танкограда и Комарова.

Вслед за школьником в подъезд заходил тип в черном. Хватал парня за подбородок, чтобы тот открыл рот, и вырывал зуб. Одному пытался вколоть какую-то инъекцию в десну, якобы, наркоз. С некоторых снимал обувь, зловеще бормоча, что на прием к стоматологу нельзя в башмаках.

Невероятно, но факт: 13 ноября 2002 года преступник задержан. На тот момент ему было 30 лет. Экспертиза показала, что с головой у челябинца не в порядке. И вместо тюремного срока его отправили в психдиспансер. Как и подобает историям про маньяков, есть одно «но»: срок лечения в таких учреждениях не регламентирован. Стоит врачу написать заключение, что пациент пошел на поправку, как его тут же отпускают на волю.

ОХОТНИКИ НА БРОДЯГ

В медгородке горбольницы №8 на ЧТЗ стояло заброшенное здание. Сейчас его снесли и на этом месте появился какой-то хозяйственный корпус. Четверть века назад, по ночам сквозь выбитые окна виднелись всполохи пламени. Бродяги думали, что это такие же заблудшие обосновались внутри, и шли на свет. К сожалению, там их ждали вовсе не тепло и уют.

Днем, когда пацаны вместо уроков лазали по заброшке, находили сожженные в пепелище лохмотья, пятна крови на стенах. В милицию никто сообщать и не думал: если расскажешь, все узнают, что прогуливал школу и слонялся черт знает где.

ПРИЗРАК КУПЦА

Элеватор возле горсада им. Пушкина некогда был символом благосостояния Челябинска. Ныне он входит в список самых жутких зданий России.

У легенды, как полагается, есть временная вилка. Одни говорят, что было это в стародавние времена, иные указывают более точно: конец царской власти, первые годы революции.

Челябинскиий элеватор — одно из самых зловещих зданий.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На третьем этаже элеватора был «офис» банкира. Предчувствуя скорый крах, он замуровал капитал в стену и покончил с собой. Говорят, этого быть не могло, потому что в элеваторе никогда не было подобных рабочих мест. Но как тогда объяснить появление призрака, несколько раз являвшегося челябинским диггерам, которые по ночам тайком пробирались на элеватор в поисках клада? А еще говорят, что под элеватором живет Царь-крыса, который жутко недоволен, что уже долгие годы тут не хранят зерно.

МАРШРУТКА В АД

Такую легенду могли родить только челябинцы с их отношением к транспорту. В Парковый-2 долгое время ходила только одна маршрутка. Поздним вечером выходного дня, засидевшись где-то в гостях, жители молодого микрорайона вынуждены были вызывать такси. А если денег не было, то плестись на остановку и надеяться, что водитель-мигрант великодушно решил сделать поздний рейс.

Еще неизвестно, что было лучше: дождаться такую маршрутку или нет, но остаться живым. Поначалу она шла битком, но потом люди постепенно выходили. Те, кто живет в тех краях, знают, что в поздний час маршрутки не любят доезжать до конечной: хамски высаживают последних пассажиров где-нибудь в начале Паркового-2.

Но иногда в салоне остается одинокая девушка. Тогда водила просто проезжает конечную и везет жертву куда-то в лес. Дамы, конечно, не сразу замечают подвох, так как часто едут в наушниках и рассчитывают, раз им выходить на конечной, водитель все равно объявит. А когда понимают, что за окном темный лес и проселочная дорога, подбегают возмущенно к водителю и тут их… Откуда мы знаем, что дальше? Мы же не ездили на той маршрутке.

P.S. Вам известны каким-нибудь легенды про Челябинск? Рады будем прочесть их в комментариях!