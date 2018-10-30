Хирурги из Челябинска спасли фотомодель, вытащив из ее глаза восьмисантиметровый кусок стекла

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-30T19:37:25+03:00

Настя Фокс и снимок черепа с куском стекла в глазнице. Фото: личный архив героя публикации и пресс-службы ЧОКБ.

Изменить размер текста: A A

23-летняя Настя Фокс из небольшого городка Чебаркуль под Челябинском давно мечтала о карьере модели. В конце июня она поехала на кастинг в областной центр. Возвращаться пришлось поздно вечером. Девушка нашла попутку на одном из популярных интернет-сервисов и надеялась, что часа через два будет дома. Но судьба распорядилась иначе.

УВЕЧИЙ МНОГО, ЗАТО ЖИВА

Неподалеку от поселка Тимирязевский водитель попутки потерял управление. Одни считают, что мужчина уснул. По другой версии, он столкнулся на трассе с лосем. В итоге Тoyota Camry, пролетев несколько сотен метров, на большой скорости втиснулась между припаркованными на обочине фурами и превратилась в груду металла.

Иномарка влетела с небольшой просвет между фурами и превратилась в груду железа. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Водителю иномарки оторвало ногу, одному из пассажиров снесло полголовы — он погиб, еще один отделался переломами. Дремавшая на заднем сиденье Настя вылетела из авто и получила тяжелые травмы. В череп девушки через глаз вошел осколок стекла длинной восемь сантиметров.

Девушка выжила в той аварии чудом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

НЕПЛОХО ВИДИТ, НО ПОКА ПЛОХО ВЫГЛЯДИТ

В Челябинской областной больнице, куда девушку привезла «скорая помощь», пострадавшую встречали несколько докторов. Анастасия получила тяжелую черепно-мозговую травму и повредила позвоночник. Травматологи облачили модель в специальный фиксирующий корсет, надели воротник Шанца (он держит шею) и обработали открытые раны. Потом за дело взялись офтальмохирурги — им пришлось спасать вытекший глаз.

— У пациентки была рана длинною 2,5 сантиметра. Мы откачали из нее кровь, восстановили целостность глазного яблока и восполнили объем глаза особой жидкостью с антибиотиком. Потом вытащили осколки стекла из век — их было много, ушили рану косметически швами, — рассказывает заведующий офтальмологическим центром ЧОКБ Андрей Кузнецов.

Настя и спасший ее глаз доктор Андрей Кузнецов.

При выписке Настя уже читала шесть верхних строчек таблицы. Спустя четыре месяца ее зрение восстановилось до 80 процентов.

Об аварии и грандиозной работе врачей сегодня напоминают лишь шрамы — они остались на лице и руке. Но свою пациентку медики не бросают. Девушке обещают провести несколько пластических операций, после которых она сможет вернуться к модельной карьере. А о ней Настя Фокс мечтала с детства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.