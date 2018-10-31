Пушистое наслаждение: свежая порция котиков, которые ищут дом

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-31T13:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Настроение осени — сидеть дома, пить имбирный чай, смотреть любимые сериалы и обложить себя котиками. Чтобы грели и размеренно мурчали свои кошачьи колыбельные. Если такого счастья у вас еще нет, постояльцы котокафе «Котофей» готовы его подарить. Итак, наслаждаемся свежей порцией кошечек и выбираем себе хвостатое счастье.

КСЮША

Ксюша — молодая кошечка, которую нашли летом в садах. Любит обниматься, просто обожает детей и дружно уживается с другими котиками. Ксюша ждет свою новую семью, которой она подарит всю свою кошачью любовь.

ЛЕКСИ

Пушистое и роскошное облачко, Лекси была найдена на улице. Эта киса с характером, которая с осторожностью относится к другим кошкам. Да и на руки она пойдет не к каждому, поэтому такой капризной малышке нужен по-настоящему любящий хозяин. Лекси очень ждет добрую семью, в которой она не будет чувствовать стресс, успокоится и станет милой домашней кисой. Лекси примерно три года.

КЬЯРА

Кьяра — самая младшая из представленных сегодня героинь, ей примерно восемь месяцев. Несмотря на робкое выражение мордашки, Кьяра — активная и игривая кошечка. Она приехала в котокафе со своим другом Симбой, но Симбу быстро забрали. А вот Кьяра все еще ищет своего человека и дом!

ЛЮСЬЕНА

Нежный персик Люсьена — игривая, добрая и достаточно крупная кошечка. Посетителям котокафе она импонирует забавной мордочкой и любопытным взглядом. Малышка живет в котоокафе уже несколько месяцев и очень ждет своих родителей.

Внимание! Все котики стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Полностью готовы к переезду в новые семьи.

Познакомиться с ними можно в котокафе «Котофей» на Евтеева, 4. Каждый день с 11.00 до 21.00.

ВКонтакте