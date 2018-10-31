МГТУ им. Г.И. Носова вошел в ТОП-300 лучших вузов стран развивающейся Европы и центральной Азии

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-31T13:28:18+03:00

Университет в очередной раз вошел в ТОП-300 лучших учебных заведений среди вузов стран развивающейся Европы и центральной Азии (Emerging Europe and Central Asia), по оценке ведущего мирового рейтингового агентства QS

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Уже третий год подряд опорный университет входит в ТОП-300 лучших вузов Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Грузии, Венгрии, Казахстана, Киргизстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции и Украины. В отличие от предыдущих лет, в этом году увеличилось количество показателей для оценки университетов — появился критерий «международная кооперация при выполнении научных исследований», который оценивает вуз по реализуемым международным проектам, совместным научным публикациям, грантам.

В целом, отбор лучших учебных заведений производился на основе десяти критериев: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, доля иностранного профессорско-преподавательского состава, доля иностранных студентов, публикационная активность и научное цитирование публикаций вуза на основе данных наукометрической системы Scopus, доля сотрудников с ученой степенью, эффективность интернет-ресурсов по данным рейтинга Webometrics и международная кооперация при выполнении научных исследований.

«Этот рейтинг полезен тем, что он задает новые векторы развития университета по международным стандартам. Исходя из результатов рейтинга, можно сделать выводы относительно нашего положения по каждому из критериев в сравнении с университетами лидерами и другими российскими вузами и, в частности, с опорными университетами. Это очень интересная пища для размышления и программы дальнейших действий», — комментирует проректор по международной деятельности МГТУ им. Г.И. Носова Алексей Корчунов.

В этом году магнитогорский университет занял позицию 251-300. За три года оценки в рейтинге QS МГТУ им. Г.И. Носова достиг наибольших показателей роста по критериям эффективности интернет-ресурсов по данным рейтинга Webometrics, публикационной активности и научном цитировании публикаций вуза на основе данных наукометрической системы Scopus.

Весь перечень университетов, вошедших в ТОП-300, представлен на сайте агентства QS.

Также в этом году МГТУ им. Г.И. Носова впервые вошел в рейтинг лучших университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) — QS World University Rankings BRICS и занял позицию 301-350.