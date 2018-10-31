Южно-Уральская ТПП начала серию выездных бизнес-семинаров в городах Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-31T14:38:24+03:00

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Первый семинар состоялся 30 октября в Карабаше. Мероприятие организовала администрация Карабашского городского округа.

Основным спикером выступил председатель Коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая», член комитета ЮУТПП по развитию предпринимательства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, адвокат Андрей Коршунов.

Он на примерах из собственной практики подробно разобрал наиболее частые и дорогостоящие юридические ошибки предпринимателей и ответил на волнующие их вопросы.

— Не секрет, что чем дальше предприниматели находятся от областного центра, тем им труднее получить квалифицированную юридическую помощь. Во многих случаях приходится надеяться только на себя. Однако, предпринимателям не всегда хватает юридических знаний, чтобы защитить свой бизнес. В целях повышения уровня правовой грамотности предпринимателей и была организована серия семинаров в городах Челябинской области, — прокомментировал свое участие в проекте Андрей Коршунов.

Также была проведена презентация Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Вице-президент ЮУТПП Владимир Ковыляев рассказал об истории возникновения и становления палат в России, создании Южно-Уральской ТПП, ее основных целях и задачах, видах деятельности и ресурсах для бизнеса.

Основная цель ЮУТПП — защита и содействие бизнесу. С одной стороны, она выполняет обслуживающие функции посредством оказания различных услуг предпринимателям, с другой — осуществляя консультационную деятельность и оказывая влияние на органы власти, содействует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Отдельное внимание на семинаре было уделено мерам поддержки, оказываемым субъектам малого и среднего предпринимательства АО «МСП Банк».

Следующие бизнес-семинары пройдут 13 ноября в Златоусте и 14 ноября в Троицке.

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