Борис Дубровский: Считаю важным завершить работу, которую начал с командой

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-01T15:38:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского состоялась на территории цеха «Высота-239» Челябинского трубопрокатного завода. Место выбрано не случайно: «белая металлургия» — символ и тренд будущего промышленности Челябинской области, образец воплощения новой индустриальной философии, в центре которой — экология и человек.

В день, когда проходила встреча губернатора и журналистов, пошел снег. Борис Дубровский обратил на это внимание:

— Я по роду своей прежней деятельности сотрудничал с ЧТПЗ и помню, что зимой снег на территории предприятия был далеко не белый. А сейчас он естественного цвета. И на территории Челябинского цинкового завода снег белого цвета. Это свидетельство нового, современного взгляда промышленников на производство. Иначе и быть не может. Убежден, что все предприятия Челябинской области придут к этой позиции.

Во вступительном слове Борис Дубровский привел цифры основных показателей жизни большого региона за девять месяцев года. Индекс промпроизводства — 100,5% (+ 05,%), инвестиции в основной капитал — 106 млрд рублей (+ 135% по сравнению с прошлым годом), ввод жилья — 845 тыс. кв. м (+ 1,2%).

Консолидированный бюджет: поступления 124 млрд руб. (+ 115%, областной бюджет — 98 млрд руб. (+ 16%).

Среднемесячные денежные доходы — 23 тыс. руб. (+ 103% к прошлому периоду).

СВОБОДНЫ ОТ БАНКОВСКОЙ КАБАЛЫ

Челябинская область находится в устойчивом финансовом положении. Регион свободен от кредитной кабалы, а ведь в 2014 г. бюджет потратил 1,8 млрд руб. на обслуживание банковских кредитов. Политика Дубровского — жить без долгов.

— Есть ресурсы для развития области. Есть деньги на остатках, мы теперь зарабатываем на депозитах. Все эти ресурсы направим на развитие области. Бюджет области был и остается социальным. Все социальные расходы предусмотрены с ростом выше инфляционного. Мы устойчивы, но это не повод останавливаться в развитии и считать, что мы всего достигли. Я думаю, мы закончим год с поступлениями в 200 миллиардов рублей в бюджет. Есть регионы, у которых бюджетная обеспеченность выше. Для меня лично и для моей команды это мотивация.

О РЕФОРМЕ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В сентябре 2018 года в Челябинске закрылась городская свалка. Закрылась навсегда, для последующей рекультивации — в федеральном и областном бюджете есть на это деньги. Тридцать лет вокруг темы ликвидации свалки руководители города и области ходили вокруг да около, но поставил точку в тяжелой истории именно Дубровский.

Губернатор разочарован в тех компаниях-перевозчиках отходов, что повинны в мусорном коллапсе Челябинска.

— Я разочарован в человеческих качествах виновных в скандале, ведь мы рассчитали все выпадающие доходы организаций по вывозу ТБО и их компенсировали. Я считал, что работа будет продолжена, потому что они уважают тех людей, услуги которым они весь этот период оказывали. К сожалению, это не так.

1 января 2019 гола Челябинская область со всей страной переходит на новую систему обращения с ТКО. Управлять отходами в каждом из пяти кластеров, на которые поделена область, будут региональные операторы. В Магнитогорском кластере Регоператор действует.

— В Магнитогорском кластере действует тариф порядка 77 руб. на человека в месяц. Заявка на тариф для Челябинска подготовлена, но пока тариф не утвержден. Думаю, он будет близок к магнитогорскому.

НОВЫЙ ПУТЬ ВОДЫ

Хорошая динамика есть у темы строительства нового русла реки Сак-Элга, что текла через отвалы Карабашского медеплавильного комбината. По решению губернатора Дубровского из бюджета области выделено 200 млн руб. на проектирование и строительство нового русла реки, в обход промышленных отвалов. Канал готов, и воды реки, которые до входа в Карабаш чистые, больше не понесут тяжелые металлы с отвалов в Аргазинское водохранилище, питающее Шершни.

«СЛЕПАЯ ПОСАДКА»

Один из самых крупных инфраструктурных проектов подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске — это строительство аэродрома. Аэродром — федеральная собственность. Благодаря активности губернатора Бориса Дубровского и его команды федеральные власти сдвинули сроки финансирования работ по строительству аэродрома: первые средства придут уже в нынешнем году.

— Аэродром — федеральное имущество, на него выделяются федеральные деньги — около 5 млрд рублей. Подрядчик есть, он выбран в качестве единственного поставщика решением Президента РФ. Другого способа из-за ограниченных сроков у нас нет. Подрядчик разворачивает строительный городок, заключает контракты на поставку сырья.

На новом аэродроме можно разместить 30 самолетов, из них 20 — широкофюзеляжных. Аэродром получит третью категорию ИКАО. Сажать самолеты можно будет и в непогоду — это так называемая слепая посадка. Система есть только в Пулково и в Шереметьево.

КОМПЕНСИРУЕМ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ НОМЕРА»

В 2020 году Челябинск принимает саммиты ШОС и БРИКС. Следующий год для Челябинска станет годом больших строек. Предстоит сдать несколько гостиниц, конгресс-холл «Таганай» на ул. Труда и общественно-деловой центр «Крылья» на набережной реки Миасс. За чей счет создается инфраструктура?

— «Таганай» строит инвестор, возводит его согласно требованиям проведения саммитов. Три поселка, которые будут принимать руководителей делегаций, строят инвесторы. Гостиничные комплексы возводятся за счет инвесторов. Мы же компенсируем часть затрат на создание президентских номеров.

Наша часть — дороги, инфраструктура и общественно-деловой центр «Крылья». Проект ОДЦ проходит экспертизу. Когда будет понятна его окончательная стоимость, мы приступим к активной фазе взаимодействия с инвесторами, они у нас в списке есть.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКА

Областной центр категорически нуждается в благоустройстве. Скоро саммиты — требуются перемены!

Архитектурную концепцию Челябинска разрабатывают лучшие архитекторы страны. На фото: председатель Союза архитекторов России Николай Шукмаков. Фото: gubenator74.ru

— Центр изменится к 2020 году. И по сформированному «дресс-коду» города пойдет от центра к периферийным районам. Развитие пойдет — как круги на воде. Раздражает ли меня внешний вид Челябинска? Да. Недопустимо хаотичное, совершенно несистемное расположение киосков, избыточная реклама, состояние газонов. Требуется озеленение, обновление общественного транспорта. Очевидно, что менять все будет непросто. Когда начнем работать с киосками, будет непросто так же, как с закрытием свалки в Челябинске. Но мы пройдет эту дорогу.

ОБ УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ

На пресс-конференции Дубровский сделал важное заявление о желании избираться в сентябре 2019 года на второй срок. Впрочем, напомнил глава региона, сейчас он работает в рамках действующих полномочий и никакой предвыборной кампании сейчас вести не намерен.

— Желание идти на второй срок у меня есть. Конечно, нужна поддержка южноуральцев. И региональной элиты, в том числе. Потому что представители этой элиты, как граждане России, придут на избирательные участки и поставят галочки напротив фамилии кандидата. Что касается поддержки Президента РФ, это непременное условие. Я принял решение выдвигаться на второй срок, потому что считаю важным закончить ту работу, которую мы развернули. Это моя мотивация. Самое главное для меня — поддержка населения области.