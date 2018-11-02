«Цирк легендарных династий» уже в Челябинске!

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-02T10:55:48+03:00

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Если вы давно не были в цирке — спешите! В Челябинск приехали артисты с мировым именем. Все — представители известных династий. Акробаты, гимнасты и эквилибристы, веселый клоун и дрессировщики покажут яркое представление с участием обезьян, собак, медведей, крокодилов и леопардов. Программа длится почти два часа, но смотрится на едином дыхании.

— Это настоящий, прекрасный и добрый цирк, в котором есть место удивлению, восхищению, интриге, смеху! — рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM) заслуженная артистка России Долорес Запашная и ее супруг, дрессировщик медведей Василий Порхун.

Долорес Запашная и Василий Порхун на радио "Комсомольская правда" - Челябинск".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сами супруги давно мечтают поставить в цирке «Летучий корабль» и отчасти приблизились к своей цели. Челябинцы увидят номер «Морская одиссея», где маленький кораблик на глазах зрителей превращается в шестиметровый двухмачтовый парусник, а медведь взлетает на якоре под купол цирка и выполняет там забавные трюки.

«Смертельный номер» на высоте покажут зрителю заслуженные артисты Галина и Руслан Гукаевы. Супруги будут балансировать на кинжалах, на тонкой доске, танцевать на канате осетинские танцы — этот номер отмечен наградами в разных странах Европы. А отец и сын Роман и Дима Марковы удивят горожан стойкой «голова к голове». Говорят, во всем мире такую делают только китайцы.

Такую стойку, помимо китайцев, в мире делают только Роман и Дима Марковы. Фото: Челябинский цирк.

Также челябинцы увидят акробатический номер «Русичи» заслуженного артиста России Игоря Майорова. Номеру-долгожителю 30 лет, но его до сих пор принимают с восторгом в разных уголках мира. На арену вынесут чучело Костромы, а акробаты будут прыгать в лаптях и в национальных костюмах. Еще один номер в их исполнении — уже комичный — посвящен спасателям.

Легендарные "Русичи" в веселом номере "Спасатели". Фото: Челябинский цирк.

Артистка цирка в третьем поколении Марина Руденко выведет на арену экзотичесаких крокодилов и леопардов. А дрессировщица Гражина Забукайте — собачек. Веселить народ будет клоун Александр Котянин. Ведет программу заслуженный артист России Владимир Стариков.

Марина Руденко выведет на арену экзотичесаких крокодилов и леопардов. Фото: Челябинский цирк.

— Наш цирк позволит вам с головой окунуться в детские мечты. Сотни ярких костюмов, уникальные цирковые номера, завораживающее световое оформление не оставят равнодушными ни маленьких, ни взрослых! — замечает Долорес Запашная.

Гастроли «Цирка легендарных династий» продлятся до 2 декабря.

Представления проходят каждые выходные.

Билеты можно выкупить в кассе и на сайте цирка.

Телефон для справок: (351) 264-73-45.