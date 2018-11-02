2018-11-02T10:55:48+03:00
Общество

«Цирк легендарных династий» уже в Челябинске!

Горожанам покажут лучшие номера, отмеченные золотыми медалями на цирковых фестивалях Европы
Полина МАКСИМОВА
Поделиться:
Галина и Руслан Гукаевы спляшут под куполом осетинские танцы. Фото: Челябинский цирк.Галина и Руслан Гукаевы спляшут под куполом осетинские танцы. Фото: Челябинский цирк.
Изменить размер текста:

Если вы давно не были в цирке — спешите! В Челябинск приехали артисты с мировым именем. Все — представители известных династий. Акробаты, гимнасты и эквилибристы, веселый клоун и дрессировщики покажут яркое представление с участием обезьян, собак, медведей, крокодилов и леопардов. Программа длится почти два часа, но смотрится на едином дыхании.

— Это настоящий, прекрасный и добрый цирк, в котором есть место удивлению, восхищению, интриге, смеху! — рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM) заслуженная артистка России Долорес Запашная и ее супруг, дрессировщик медведей Василий Порхун.

Долорес Запашная и Василий Порхун на радио "Комсомольская правда" - Челябинск". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Долорес Запашная и Василий Порхун на радио "Комсомольская правда" - Челябинск".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сами супруги давно мечтают поставить в цирке «Летучий корабль» и отчасти приблизились к своей цели. Челябинцы увидят номер «Морская одиссея», где маленький кораблик на глазах зрителей превращается в шестиметровый двухмачтовый парусник, а медведь взлетает на якоре под купол цирка и выполняет там забавные трюки.

«Смертельный номер» на высоте покажут зрителю заслуженные артисты Галина и Руслан Гукаевы. Супруги будут балансировать на кинжалах, на тонкой доске, танцевать на канате осетинские танцы — этот номер отмечен наградами в разных странах Европы. А отец и сын Роман и Дима Марковы удивят горожан стойкой «голова к голове». Говорят, во всем мире такую делают только китайцы.

Такую стойку, помимо китайцев, в мире делают только Роман и Дима Марковы. Фото: Челябинский цирк.

Такую стойку, помимо китайцев, в мире делают только Роман и Дима Марковы. Фото: Челябинский цирк.

Также челябинцы увидят акробатический номер «Русичи» заслуженного артиста России Игоря Майорова. Номеру-долгожителю 30 лет, но его до сих пор принимают с восторгом в разных уголках мира. На арену вынесут чучело Костромы, а акробаты будут прыгать в лаптях и в национальных костюмах. Еще один номер в их исполнении — уже комичный — посвящен спасателям.

Легендарные "Русичи" в веселом номере "Спасатели". Фото: Челябинский цирк.

Легендарные "Русичи" в веселом номере "Спасатели". Фото: Челябинский цирк.

Артистка цирка в третьем поколении Марина Руденко выведет на арену экзотичесаких крокодилов и леопардов. А дрессировщица Гражина Забукайте — собачек. Веселить народ будет клоун Александр Котянин. Ведет программу заслуженный артист России Владимир Стариков.

Марина Руденко выведет на арену экзотичесаких крокодилов и леопардов. Фото: Челябинский цирк.

Марина Руденко выведет на арену экзотичесаких крокодилов и леопардов. Фото: Челябинский цирк.

— Наш цирк позволит вам с головой окунуться в детские мечты. Сотни ярких костюмов, уникальные цирковые номера, завораживающее световое оформление не оставят равнодушными ни маленьких, ни взрослых! — замечает Долорес Запашная.

Гастроли «Цирка легендарных династий» продлятся до 2 декабря.

Представления проходят каждые выходные.

Билеты можно выкупить в кассе и на сайте цирка.

Телефон для справок: (351) 264-73-45.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Кировке установили памятник челябинскому Хатико
Полиция показала человека, который сообщил о бомбе в правительстве Челябинской области
Челябинская область лишилась министра общественной безопасности
Власти Челябинска пообещали снести «дома-призраки» на ЧМЗ к Новому году
Руководители детдома в Магнитогорске заработали 9 млн на одеялах для сирот
Фура вылетела на тротуар в центре Челябинска
Продавец брендовой одежды надула десятки человек в Челябинской области
Бастующих водителей автобусов в Челябинске уговорили вернуться на работу
Улицу в центре Челябинска перекроют на две недели
«Забастовка!»: водители автобусов в Челябинске отказались работать
В одной из колоний Челябинска арестанты создали рок-группу и снимают клипы
Заплутавшего пенсионера в Челябинской области нашли по следам на снегу
Жители Кургана устроили голубятню прямо в квартире многоэтажки
В Челябинской области стоматолог во время приема ударила ребенка по губам
Жителей Магнитогорска возмутил тендер коммунальщиков на покупку глобуса за 186 тысяч рублей
Верховный Суд запретил свозить челябинский мусор в Полетаево
Гол Шарова принес «Трактору» победу в матче с «Барысом»
Лже-минера правительства области задержали в Челябинске
Взрывотехники не нашли бомбу в правительстве Челябинской области
Возглавлявшему управление культуры Челябинска Дмитрию Назарову предъявили обвинение в мошенничестве
Житель Челябинской области купил ноутбук в интернете и потерял 50 тыс. рублей
Пассажир забрал у подвезшего его таксиста 2,5 тыс. рублей в Челябинске
Денис Мацуев поздравил жителей Челябинска с обретением симфонического оркестра