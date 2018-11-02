После забастовки водителей автобусов в Челябинске прокуратура возбудила дело

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-02T14:30:37+03:00

Стой, кто идет? На территорию автобусного парка никого не пускают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Утро пятницы, 2 ноября, не задалось для пассажиров челябинских автобусов. Тысячи горожан опоздали на работу: водители объявили забастовку из-за задержек зарплаты.

Как позже сообщили в прокуратуре Курчатовского района, 498 работников ООО «Общественный городской транспорт» не получили зарплату и аванс за сентябрь — октябрь. Кроме того, пятьдесят человек не получают жалование с августа. Руководство задолжало подчиненным более 16 млн руб.

Лишь в девятом часу пятничного утра водителей автобусов уговорили встать на рейсы.

После девяти утра почти все автобусы вышли в рейс.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«У НАС РАБОТАЕТ ПРОКУРАТУРА»

Телефоны руководителя ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода молчали. Потому корреспонденты «Комсомолки» погнали в автобусное предприятие на ул. Молодогвардейцев, 3. Мы хотели из первых уст выяснить, что происходит, поговорить с сотрудниками.

Однако дальше шлагбаума нас не пустили сотрудники ЧОПа. В грубой форме они заявили, что им плевать, кто мы и откуда, что им велено не пускать представителей СМИ:

— У нас прокуратура работает. Мне все равно, откуда вы, из «Комсомольской правды» или откуда еще, — проорал охранник из будки, глядя на корочки редакционного удостоверения.

Не согласились с нами поговорить и сотрудники, спешащие к проходной. Съежившись под хмурым взглядом чоповца, они молча пробегали мимо: «Нам запретили говорить с журналистами»

Телефон Дмитрий Холода наглухо молчал...

СТАВКА ВЛАСТЕЙ НА АВТОБУСЫ ОШИБОЧНА

Острую проблему с забастовкой водителей автобусом мы обсудили в программе «Тема недели» радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3FM. Экспертным мнением со слушателями поделился эксперт, руководитель аналитической группы «Интро-Н» Дмитрий Чудиновских.

— Челябинск — город трамвайный и троллейбусный, мы давно ждем метро. Электрический транспорт — экономически и экологически выгодный вид общественного транспорта. К саммитам ШОС и БРИКС нам обещают закупить 300 автобусов. И это будут напрасно выброшенные деньги. Без большой ремонтной базы все эти автобусы встанут ржавым металлоломом. Мы не занимаемся последовательно развитием схемы городского транспорта. Метро начали строить и бросили. Развитием трамвайных и троллейбусных маршрутов не занимаемся.

ПЕРЕЧИСЛЯТ ДЕНЬГИ ПО СУДЕБНОМУ ПРИКАЗУ

Тем временем, прокуратура Курчатовского района инициирует доследственную проверку в отношении руководители ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода. Причина — долги по зарплате перед сотрудниками предприятия.

— В отношении директора возбуждено административное дело по статье «Не выплата зарплаты». Готовятся материалы для судебного приказа, чтобы перечислить заработную плату сотрудникам ООО «Общественный городской транспорт», — заявила заместитель прокурора Курчатовского района Галина Соколец.

Материалы проверки районной прокуратуры будут переданы в следственный комитет для проведения доследственной проверки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06