«Вообще-то это сюрприз»: южноуральские коммунальщики объяснили покупку глобуса за 127 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-02T14:56:20+03:00

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Жителей Магнитогорска возмутил пост в соцсетях о тендере теплоснабжающей организации на покупку глобуса за 186 тысяч рублей. Дорогущий и не самый нужный предмет должен был украсить кабинет директора муниципального предприятия трест «Теплофикация». Жители серьезно возмутились — 186 тысяч, это же годовая зарплата многих магнитогорцев. На какие деньги шикуют? На платежи жителей?

ЭТО ЯВНО ПРЕДМЕТ РОСКОШИ

— К вопросу о дороговизне коммунальных начислений за отопление, и на что уходят наши денежки. Глобус почти за 200 тысяч в кабинет директора — это, конечно, необходимая вещь, кто спорит? Тем более, что покупка заявлена для «обеспечения государственных и муниципальных нужд, — написала жительница Лариса Баженова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Лариса опубликовала ссылки на сайт госзакупок, где была размещена информация о тендере, и документацию об электронном аукционе. По ее словам, о такой дорогой покупке она сама узнала из соцсетей.

— Несколько недель назад под одним из постом какой-то фейк обмолвился о закупке глобуса за 200 тысяч. Я заинтересовалась, мне скинули ссылки, — говорит Лариса.

В заявке указано, что глобус должен быть 145 см в высоту — по плечо взрослому человеку, на подставке из ценных пород дерева. На карте Крым в составе РФ. Сфера глобуса должна быть оклеена вручную тончайшей пленкой с матовой антибликовой ламинацией. Максимальная цена — 186 100 руб. Источник финансирования — средства предприятия.

— Это куплено на средства плательщиков. И это явно предмет роскоши, а не предмет, необходимый для работы, — прокомментировал магнитогорец Кирилл.

— Такой бы глобус, да в кабинеты географии наших школ, — мечтательно написала Наталья.

Жители также предположили, что это может быть непростой глобус, а мини-бар. А несколько человек даже отправили ссылку на закупку в прокуратуру.

«ИМЕЕМ ПРАВО»

После резонанса под постом появился интересный комментарий.

— Вообще-то, это был сюрприз. Наберитесь терпения. Тайна откроется в конце ноября, — загадочно ответил всем представитель группы «Магнитогорск» в «ВКонтакте»- официальной страницы администрации города.

В «Теплофикации» подтвердили, что такая закупка есть.

— Да, это правда. Купили глобус для устройства интерьера. Он стоит 127 478 рублей. Аукцион выиграла компания из Екатеринбурга. Глобус приедет в Магнитогорск в конце ноября, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в бюро по работе с конкурсной документацией.

Также сегодня директор «Теплофикации» Вадим Агафонов прокомментировал крупную покупку.

— «Теплофикация» покупает глобус. Мы имеем право покупать такие вещи, как и любые тумбочки, кондиционеры. На это идут не средства потребителей тепла, а деньги предприятия, которые нам удалось заработать, оказывая определенные услуги: кому-то экскаватор дали, кому-то техникой помогли, кому-то проект нарисовали, — сказал Вадим Агафонов местным журналистам.

Однако на вопрос, зачем тресту понадобился глобус за 127 тысяч, директор отказался отвечать. Сказал, что это сюрприз. Попросил жителей набраться терпения и следить за новостями в СМИ.

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