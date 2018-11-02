Эхо изнасилования в уфимской полиции: жительница Челябинска уволилась из МВД из-за домогательств начальника

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-02T16:41:50+03:00

Многодетная мама Любовь Герасимова больше года не может найти работу

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После того, как страну всколыхнула дикая история об изнасиловании девушки-полицейской в Уфе, свою историю рассказала 45-летняя жительница Челябинска Любовь Герасимова. Она бывший сотрудник полиции, постовой. Это ее реальная фамилия, она не скрывается в соцсетях и публикует свои фото.

У безработной 45-летней Любови четверо детей. Трое из них — несовершеннолетние. Нет мужа. Зато есть ипотека и семейный бюджет в 13 тысяч рублей. Это — пособия, потому что работы у Любови нет. Год она простояла на бирже труда, но заработка бывшему сотруднику полиции так и не нашлось.

— Я очень долго хотела попасть в органы, я готовилась, потому, когда в 32 года устроилась в полицию, была очень счастлива. Работала постовой, меня все устраивало, — рассказывает Любовь.

Но мечты дослужиться до пенсии не осуществились из-за домогательств начальника — заместителя командира полка. Герасимова ему отказала. Да, он был интересным, разводился с женой, но…

— Но никаких эмоций этот человек у меня не вызывал. Да, я была не замужем, и, видимо, для мужчин этот статус какой-то знак, — говорит Любовь.

НАЧАЛЬНИК ПОСТОЯННО НАМЕКАЛ НА ИНТИМ

Домогался начальник настырно, хотя девушек симпатичнее нее в полку много, это Любовь говорит сама. Но до прихода ее «противника» не было никакой аморальщины. Все сотрудники — более достойные.

Совсем невыносимой ситуация стала в 2017 году, когда начальник попытался расстегнуть ее форменную рубашку:

— «Свои пуговицы я позволю тебе расстегивать в другом месте», — интимно прошептал он мне, — вспоминает многодетная мама. — Я дала ему отпор, прямо сказала, что ничего и никогда не будет.

Герасимова признает, что конкретного «приглашения» на интим не было. Но ей хватало и гнусных прелюдий.

И тогда жизнь постового Герасимовой превратилась в кошмар. Начальник начал гнобить. А окружение не заступилось. Женщина в полиции, где, в основном, работают одни мужики — тоже сотрудник.

— Я боролась за свои права с 2012 года, я не собиралась менять свою жизнь. Жаловалась вышестоящему руководству. Я обращалась к Уполномоченную по правам ребенка. Но в ответ приходили отписки. Ждала, что домогатель одумается, что разум возобладает.

ШЕФ ПРЕВРАТИЛ СЛУЖБУ В КОШМАР

Герасимова — мать-одиночка. И по Трудовому кодексу ее не могли уволить. К отчаянному шагу ее подвели, создав невыносимые условия.

— Он мне заявлял: дал слово офицера, что я буду уволена. Меня перевели на график усиленных дежурств. Мы обслуживали массовые мероприятия — концерты, соревнования. Я выходила в праздники, тогда как мне тоже был положен отдых. Я понимала, что если я не выполню приказа, будут последствия. Я ослушаться не могла. На некоторые дежурства я приезжала с детишками: их не с кем было оставить. Руководители закрывали глаза, молчали на мои просьбы помочь. Он победил.

Год назад Любовь Герасимова написала рапорт об увольнении из органов.

— Дома тоже была невыносимая обстановка. Я же постоянно плакала. Дети страдали, часто болели. Сейчас я полтора года не работаю, и дети здоровы.

Уфимский скандал с изнасилованием девушки-дознавателя Любовь переживает очень остро:

— Девочке очень повезло, что папа ее — высокопоставленный силовик. Значит, справедливость восторжествует, ведь за нее есть кому заступиться. Но девочку очень жаль.

КОММЕНТАРИЙ

— Эту историю проверяем. Пока что дополнительной информации у нас нет. Как только проверка завершится, можно будет уже о чем-то говорить, — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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