Пой, молись, иди: жители Челябинска устроили митинг и шествие в честь Дня народного единства

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-04T18:30:18+03:00

Сегодня, 4 ноября, россияне отмечают День народного единства, а верующие православные — еще и День Казанской иконы Божией Матери. Два праздника слились на улицах Челябинска.

Православные отмечают День Казанской иконы Божией МатериФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Митинг-концерт на Кировке собрал около трех тысяч человек. Это представители политических партий и творческих сообществ, общественники, чиновники во главе с губернатором Борисом Дубровским и просто неравнодушные граждане.

Во время праздника дороги были перекрыты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почему День народного единства отмечают именно 4 ноября? В этот день в 1621 году Москва была освобождена от польских интервентов.

Это государственный праздник, который был утвержден в 2005 году. Также в память об изгнании захватчиков православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери. Традиционно в этот день верующие организуют крестный ход.

4 ноября не только государственный, но и православный праздник.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Это праздник настоящих патриотов, — отметил глава города Евгений Тефтелев. — Он призван еще раз напомнить о необходимости сплоченности и единения. Примером добрососедства и согласия является наш с вами родной Челябинск. Здесь в мире и согласии сотни лет живут представители 130 национальностей.

Праздник объединил общественников, чиновников, представителей разных партий и просто патриотов...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Молитвенное шествие сегодня прошло по Свердловскому проспекту от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле.

Молитвенное шествиеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники шествияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Девочка - участница представления, приуроченного к праздникуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздничный молебен на Алом поле

Мастер-класс для детей

Театральное представление к праздникуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ