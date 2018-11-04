Пой, молись, иди: жители Челябинска устроили митинг и шествие в честь Дня народного единства
Сегодня, 4 ноября, россияне отмечают День народного единства, а верующие православные — еще и День Казанской иконы Божией Матери. Два праздника слились на улицах Челябинска.
Православные отмечают День Казанской иконы Божией МатериФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Митинг-концерт на Кировке собрал около трех тысяч человек. Это представители политических партий и творческих сообществ, общественники, чиновники во главе с губернатором Борисом Дубровским и просто неравнодушные граждане.
Во время праздника дороги были перекрыты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Почему День народного единства отмечают именно 4 ноября? В этот день в 1621 году Москва была освобождена от польских интервентов.
Это государственный праздник, который был утвержден в 2005 году. Также в память об изгнании захватчиков православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери. Традиционно в этот день верующие организуют крестный ход.
4 ноября не только государственный, но и православный праздник.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Это праздник настоящих патриотов, — отметил глава города Евгений Тефтелев. — Он призван еще раз напомнить о необходимости сплоченности и единения. Примером добрососедства и согласия является наш с вами родной Челябинск. Здесь в мире и согласии сотни лет живут представители 130 национальностей.
Праздник объединил общественников, чиновников, представителей разных партий и просто патриотов...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Молитвенное шествие сегодня прошло по Свердловскому проспекту от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле.
Молитвенное шествиеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Участники шествияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Девочка - участница представления, приуроченного к праздникуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Праздничный молебен на Алом поле
Мастер-класс для детей
Театральное представление к праздникуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Борис Дубровский и дети-участники праздничного концертаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ