Как выбрать мебель для офиса: советы от экспертов интернет-магазина «МебельСити»

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-06T09:17:29+03:00

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Покупка мебели в офис – процедура ответственная, ведь от оформления делового пространства зависит рабочий настрой сотрудников и впечатление, которое компания произведет при встрече гостей и партнеров.

Просмотреть тысячи фотографий в интернете и обойти десяток салонов – создать деловой интерьер без помощи профессионального дизайнера непросто, но возможно. Совместно с партнером проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал», интернет-магазином офисной мебели «МебельСити», мы подготовили полезные советы.

Определяемся с бюджетом

Планирование трат – разумный подход для обустройства офисного пространства. Прежде чем исследовать салоны мебели, составьте список всех необходимых предметов. Кабинет руководителя, переговорные, мебель для персонала – пожалуй, это самые затратные пункты. Однако можно оформить интерьер в бюджетном варианте, выбрав мебель из материалов эконом-класса. В интернет-магазине «МебельСити» вы можете выбрать оформление офиса в самых различных вариантах ценовой политики.

Экспериментируем со стилем

Классика, минимализм или смелые дизайнерские решения – вариант оформления офиса зависит от направления деятельности компании или предпочтений руководителя. Эксперты советуют комбинировать различные решения: такой интерьер будет смотреться интереснее и отличаться от других шаблонных проектов.

Виды офисного интерьера можно разделить на несколько категорий.

- Open Space (открытое пространство) – одна из популярных концепций современной организации офисов. В таком офисе интерьерное отношение открытое и свободное, здесь преобладают постоянные коммуникативные связи. Зачастую все капитальные стены заменены стационарными или офисными перегородками.

- Акустические дизайнерские решения позволяют придать пространству не только эксклюзивную неповторимость, но и максимальное удобство. Здесб можно выбрать настенные или потолочные плиты интересной формы из разнообразных материалов.

- Front-office и back-office — разделяет офисное пространство на две основные высокофункциональные зоны. Фронт-офис в первую очередь выполняет представительскую функцию и рассчитан для работы с клиентами и для клиентов. Персонал фронт офиса всегда находится на виду у клиентов, в то время как остальный персонал «невидим» для клиентов. Эта зона включает сектор ожидания, в отделке которого воплощен уникальный дизайн и использованы дорогостоящие материалы. Бэк-офис как правило выполнен в суровом стиле и не предназначен для глаз посетителей.

Создаем привычную и комфортную планировку

Выбирая оформление офиса, учитывайте, что обстановка должна быть комфортной для сотрудников и настраивать их на рабочий лад.

Если площадь офисного пространства довольно большая, можно создать несколько рабочих зон. Отделить их помогут стеллажи или декоративные консоли.

Эксперты не рекомендуют загромождать офисные комнаты шкафами, даже если кажется, что имеется свободное место.

- Чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно, мебель должна занимать не более 40% офисного пространства, - рекомендуют специалисты интернет-магазина «МебельСити». – Между отдельными предметами расстояние должно составлять около 80 сантиметров для свободного перемещения.

Перед покупкой определитесь заранее, где и какой предмет будет размещен, будь то массивный шкаф-купе или органичный журнальный столик. Цельная картинка расстановки предметов в офисе важна для того, чтобы рабочая зона представляла собой законченный интерьер, а не склад мебели.

Не отказываемся от дивана в кабинете руководителя

Роскошный и удобный диван уместен не только в домашней гостиной, но и в кабинете руководителя. Наличие дивана придаст кабинету ощущение уюта. Такая обстановка лучше располагает к общению, чем твердые стулья.

При выборе дивана в кабинет руководителя важно учесть его функциональность и местоположение. Определяясь с размерами дивана, учитывайте и необходимую вокруг свободную площадь.

Кресла в кабинете руководителя могут дублировать дизайн дивана или кардинально отличаться по цвету и форме — никаких строгих правил здесь нет.

Выбираем функциональную мебель для переговорных

Переговорные комнаты решают сразу несколько задач. Здесь проходят встречи с деловыми партнерами, семинары, различные тренинги и курсы повышения квалификации сотрудников.

Если в переговорной комнате регулярно проводятся круглые столы и деловые совещания, подойдет широкая столешница. А если вы хотите отказаться от массивного переговорного стола, рассмотрите вариант с персонализированными кофейными столиками или стульями с выдвигающимися из них подставками под бумаги.

Меняем аксессуары

Интерьер офиса создают детали, поэтому здесь не бывает второстепенных мелочей. Например, настольный набор способен подчеркнуть статус руководителя, его стиль и вкусовые предпочтения. Даже настольная лампа и вешалка для гостей придают рабочему пространству определенный характер и настроение.

Не стоит забывать про надежный сейф – в нем хранятся важные документы и ценности. Обращайте внимание на размеры сейфа, его огнестойкость и устойчивость к взлому.

Количество аксессуаров в офисе непременно должно соотноситься с их качеством. С помощью этих деталей можно быстро обновить офисный интерьер, придать ему современный вид и добавить яркие акценты с минимальными вложениями. Кроме того, грамотно подобранные аксессуары способны поднять интерьер на другой уровень даже при небольшом бюджете.

Вдохновляемся идеями в интернете

Покупать онлайн гораздо быстрее и удобнее, чем обходить десятки салонов. Среди онлайн-магазинов лучше выбирать компании, существующие не первый год и имеющие крупных заказчиков.

Например, за три года работы интернет-магазин «МебельСити» успел завоевать доверие многих солидных компаний, государственных министерств и ведомств.

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Интернет-магазин «МебельСити» работает с серьезными объемами и тщательно соблюдает сроки поставки, реализуя комплексные проекты по организации офисного пространства. А доставку и сборку осуществляет профессиональная бригада.

Обращаемся к экспертам

За подбором мебели в офисе и помощью в расстановке можно обратиться к дизайнерам. А можно сделать это самостоятельно с помощью специалистов интернет-магазина «МебельСити». Они дадут грамотную консультацию по дизайну и помогут собрать весь комплект мебели и необходимых аксессуаров в несколько кликов.

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