Болезненные суставы или грыжа в позвоночнике — признаки ленивого тела

Раньше в поликлинику свои суставные боли, больные колени, радикулиты и межпозвонковые грыжи несли только пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Заболевания хрящевой ткани считались возрастными нарушениями, ну или результатами травматических воздействий.

Но сейчас встретить в очереди к неврологу можно встретить даже 30-летних — болезни позвоночника, коленей и других крупных суставов сильно «помолодели». И то, что раньше считалось уделом сильно пожилых людей — согнутая поза при ходьбе, невозможность безболезненно двигаться в полном объеме, постоянные обезболивающие, даже в виде уколов — со всего этого теперь ярлык «возраст» снят. И виной тому, как ни странно — цивилизация, комфортный образ жизни.

Дело в том, что причиной развития заболеваний хрящевой ткани — позвоночника, коленей, крупных суставов является застойная деградация. Проще говоря малоподвижный образ жизни. Все мы слышали поговорку, что движение — это жизнь, так вот к заболеваниям хрящевой ткани это относится в первую очередь. Поскольку только работа мышц дает возможность питания суставов и позвонков, и никаких других механизмов в природе нет. Наше тело является живым целостным организмом, в котором многие системы связаны неразрывно. И поэтому такой приятный сидячий образ жизни становится врагом опорно-двигательного аппарата. За что боролись, называется.

— Многие пытаются вылечить суставы с помощью медикаментов. Однако нужно понимать, что лекарства помогают лишь снять симптомы, но не устранить причину боли. И их обезболивающее действие длится ровно столько, сколько вы принимаете данный препарат, а «маскирование» боли приводит к еще большему разрушению сустава, — поясняет Евгений Вильдиманов, Главный врач Центра доктора Бубновского в Челябинске, врач-кинезитерапевт, невролог, специалист по ЛФК и физиотерапии. — Чтобы заболевание не прогрессировало, нужно правильно построить работу мышц. Именно движением можно помочь больному суставу, но не покоем. При этом главное действующее лицо лечебного процесса — всегда сам пациент. Это он выполняет самостоятельную работу и совершает движение, которое только в случае правильного выполнения является лечебным. Тогда организм буквально сам начинает себя лечить.

Тело, которое досталось нам от природы, обязано двигаться. Это не железный робот, которому достаточно смазки. Все, что в нашем теле не работает начинает неизбежно деградировать.

Когда мышцы годами работают еле-еле — хрящевая ткань систематически недополучает питание. И, как следствие, разрушается. Появляются боли, сперва малозаметные, от которых можно отмахнуться, перетерпеть. А затем тело начинает ставить ультиматумы, говоря или-или. Таблетками или уколами, как вы понимаете, проблему деградации мышц не решить, медикаменты позволяют только продлить привычную «ленивую» жизнь. Но за обезболивание потом придется «заплатить» еще дороже. Наш организм рассчитан на постоянную физическую нагрузку, в таких условиях он сформировался эволюционно.

Поэтому приход цивилизации сказался на людях не лучшим образом. И практика показывает, что чем больше человек избавляет себя от необходимости прилагать физические усилия, чем комфортней его образ жизни (машина, диван, пенсия), тем чаще он сталкивается с самыми разными нарушениями, от уже помянутых болезней суставов и межпозвонковых тканей до сердечных и сосудистых заболеваний.

Наша героиня Софья — не исключение. Постоянное сидение за компьютером, нарушение осанки, боли в шее и спине, мигрень — таким «букетом» может похвастаться практически каждый офисный сотрудник. Раньше девушка регулярно занималась фитнесом и посещала бассейн. Но напряженный рабочий график украл время на себя. И ответ организма не заставил себя долго ждать.

— Голова болела практически постоянно. Из-за этого я стала рассеянной. Мне было сложно сконцентрироваться на работе, появилась раздраженность, — рассказывает Софья Беликова. — Хорошо, что по совету подруги я обратилась к грамотным специалистам, которые не только решили проблемы с головными болями, но и вновь распрямили мой позвоночник. А ведь до этого я уже позабыла ощущение расправленных плеч. Сейчас я чувствую себя прекрасно, ощущаю свои мышцы, легко держу осанку. И про изматывающие мигрени вовсе не вспоминаю!

Движения, которые возвращают жизнь

Лечебное движение является основой кинезитерапии — метода безмедикаментозноголечения, который в России получил огромное развитие благодаря усилиям Сергея Михайловича Бубновского. Доктор медицинских наук, профессор, автор более 20 книг-бестселлеров более четверти века развивает свою методику опирающуюся на силу самовосстановления организма через движение.

— Уникальность кинезитерапии в том, что это системное и комплексное воздействие упражнений на позвоночник и суставы, — комментирует Евгений Вильдиманов. — Специально разработанные упражнения на тренажерах Бубновского, которые снимают осевую нагрузку с позвоночника и суставов, позволяют заниматься даже в случае воспаления и болезненности. Восстанавливается микроциркуляция крови и лимфы в мышцах, и благодаря улучшению трофики в тканях происходит снятие спазма и отека, устраняются боли. Запускается программа самовосстановления, и восстанавливается полноценная трудоспособность без ограничений в быту.

Особенные тренажеры

Мы входим в зал Центра доктора Бубновского, где занимается наша героиня Софья. Первое отличие от обычного тренажерного зала в том, что у каждого занимающегося свой инструктор-методист. Он объясняет, поддерживает и помогает делать упражнения.

— Инструкторы — это особенный плюс Центра доктора Бубновского. Они контролируют каждое движение, не допуская каких-либо травм или перенапряжения, — рассказывает Софья Беликова. — А какой они дарят заряд позитива! Бывает, придешь без настроения, а уходишь с радостной улыбкой и желанием совершать подвиги. Такого внимания я не встречала нигде.

До и после занятия каждому пациенту измеряют давление. В целом индивидуальный комплекс упражнений на запатентованных «антигравитационных» тренажерах Бубновского позволяет избавиться от болей в спине, восстановить работу мышц и подвижность суставов. Правильность выполнения упражнений на тренажерах полностью контролируется инструктором-методистом.

Часто люди, страдающие болями в спине и суставах, боятся слов «тренажеры» и «упражнения».

— Мне врач разрешил поднимать не больше трех килограмм, какие уж тут тренажерные залы, — говорят такие люди, привыкая к ограничениям в повседневной жизни. Им приходится постоянно искать помощи, создавая определенные неудобства в быту себе и близким.

В Центре доктора Бубновского утверждают обратное: опорно-двигательный аппарат нельзя вылечить таблетками, уколами, прогреваниями и покоем. Недуг может отступить благодаря правильно подобранным упражнениям. Но и бежать в спортивный зал больному человеку вдвойне опасно, можно и на операционном столе оказаться. Лечение с помощью движения должно проходить исключительно под наблюдением и по программе врача-кинезитерапевта.

У каждого своя программа

В Центре доктора Бубновского каждый пациент занимается по индивидуальной схеме, которую составляет врач с учетом функциональных нарушений организма и стадии заболевания.

— На первичном приеме каждый пациент проходит миофасциальную диагностику. Этим неаппаратным способом мы определяем состояние мышц и суставов, выявляем «слабые места» тела, — говорит Евгений Вильдиманов. — Далее проводится функциональная мышечная диагностика, позволяющая выявить степень гипотрофии мышц. На основании этих данных и составляется индивидуальная программа для пациента на каждый лечебный курс. Врач отслеживает динамику и после каждого третьего занятия корректирует программу, осуществляя принцип от простого к сложному. Это позволяет минимизировать адаптивные реакции в мышцах и избежать осложнений по поводу сопутствующих заболеваний.

Минимальный курс рассчитан на месяц, в него входят 12 занятий. Хотя стойкий выраженный эффект достигается за три цикла кинезитерапии, улучшения пациенты видят с первых занятий, даже те, кто относился к кинезитерапии с недоверием. Кстати, в дальнейшем из таких недоверчивых получаются самые верные «агитаторы» лечебного движения. Иногда пациенты получают настолько сильные улучшения, что ограничиваются только первым циклом занятий, и переходят к самостоятельной работе — дома. Освоив методику они занимаются самостоятельно на резиновых эспандерах приобретенных в Центре.

Важные детали

В Центре доктора Бубновского в Челябинске на уникальных тренажерах можно восстановить повреждения опорно-двигательного аппарата. Сюда обращаются офисные работники с проблемами сколиоза, спортсмены для реабилитации после травм, пенсионеры с серьезными заболеваниями суставов, а также люди, готовящиеся к операции или уже прошедшие эндопротезирование суставов. Здесь же занимаются дети и беременные женщины. В Центре не только помогают бороться с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, но и проводят их профилактику.

Занятия кинезиотерапией по методу Бубновского показаны при:

— остеохондрозе,

— грыже межпозвонковых дисков,

— сколиозах,

— последствиях травм позвоночника или операций на нем,

— заболеваниях суставов (артритах, артрозах, после вывихов и переломов),

— подготовке к операции на суставе или реабилитации после нее.

— подготовке к родам.

Противопоказаниями к кинезиотерапии могут служить инфекционные заболевания с повышенной температурой, доброкачественные и злокачественные новообразования, туберкулез, различные виды кровотечений и тромбоз сосудов.

Центр доктора Бубновского в Челябинске является единственным официальным представителем методики доктора С.М.Бубновского на Южном Урале и работает по его лицензии с 2014 года. За это время из дверей центра вышли тысячи людей, победивших боль и болезни.

ул. Коммуны, 87, тел. (351) 225-22-01;

ул. Расковой, 6, тел. (351) 225-22-02;

бубновский74.рф

vk.com/bubnovsky_chel

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