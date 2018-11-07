Четыре трогательных истории котиков из Челябинска

СЕГОДНЯ 07:36 2018-11-07T07:51:50+03:00

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В Челябинске работает котокафе «Котофей». Его постояльцы готовы подарить счастье добрым хозяевам. Наслаждаемся свежей порцией кошечек и выбираем себе хвостатое счастье.

Амалия. Год назад эта кошечка осталась без дома по непонятным причинам. Почти месяц Амалия сидела на улице, бегала за каждым прохожим, на морозе отморозила ушко. Ласковая, добрая, беспроблемная кошечка, уживается собаками, терпимо относится к сородичам (поначалу может шипеть от стресса, потом спокойно реагирует и иногда играет), дружит с детьми, любит бегать за мячиком.

Амалия.

Очень ласковая, сама приходите к человеку на колени и требует ласки. А еще у нее большой пушистый хвост и часто как будто удивленные глазки.

Василиса. Плюшевая трехцветная киса со спокойным и кротким нравом. Василису мало кто замечает: обычно она спит где-то на подоконниках или тихонько наблюдает за людьми. Любит ласку и внимание, но слишком скромна, чтобы самой прийти к человеку и попросить.

Василиса.

Василиса уже немолодая дама, ей около 8 лет, самая старшая из котиков. Но если вы мечтали о спокойном и добром пушистике, Василиса будет рада стать членом вашей семьи!

Венера. Еще одна черная пушистая пантера, приехала в котокафе полгода назад от волонтера, у которого жила пару месяцев. Была спасена из садов Челябинска. Венера — социальная кошка, часто сидит рядом с человеком и с удовольствием будет играть с мышкой на веревочке. Ласковая и общительная, но иногда устает, если уделять ей чрезмерное внимание.

Венера.

Как и каждой кошке, Венере иногда нужно побыть в одиночестве. Очень похожа на Амалию, у нее такой же пушистый хвост и роскошная шубка. Венере 2 года.

Гарфилд. Это не кот, это настоящий лев, царь, лидер котиков. Никто ничего не знает достоверно о его прошлом: мы не знаем, был ли он когда-то домашним и любимым, или успел уже пережить многое. Живет в котокафе с момента основания, уже 2 года. В первые полгода работы котокафе он не давал к себе прикоснуться, очень сильно боялся людей, никогда не выходил к гостям. Потребовалось невероятное количество времени и терпения, чтобы социализировать Гарфилда.

Гарфилд.

У него очень сложный характер: то мурлыкает, то может резко ударить лапой. Когти не выпускает, это скорее предупреждение, что Царь устал от внимания и ему нужен отдых. Гарфилд дом не ищет, так как сейчас чувствует себя в котокафе полноправным хозяином, доверяет администраторам и даже некоторым гостям. Он — символ котокафе и очень дорог его основателям.

Все котики стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Полностью готовы к переезду в новые семьи. Познакомиться с ними можно в котокафе «КОТОФЕЙ» на Евтеева, 4. Каждый день с 11 до 21.

Здесь можно почитать про других котиков.