Народный участковый Челябинской области: «Найдут и в бане, и в выходной»

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-07T12:55:30+03:00

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Лучшего участкового страны всем миром выбирают читатели газеты «Комсомольская правда» на сайте kp.ru и в социальных сетях.

В МВД России служит 45 тысяч участковых уполномоченных полиции. Они раскрывают каждое четвертое преступление в стране.

ИДУ С ДОБРЫМ СЛОВОМ

На конкурс от Челябинской области выдвинут старший лейтенант полиции Курман Алтымбаев. Он живет в Брединском районе.

Курман говорит, что табельным оружием пользоваться ему, к счастью, не приходилось. Главная его сила в умении убедить словом. Каждого из 2053 человек на своем участке он знает лично, ведь родился и вырос, что называется, по месту службы. Стать участковым в своем поселке наш герой мечтал с 8-го класса.

— У нас хорошие люди живут. Но случается, что и они ошибаются. А наша задача — предупредить правонарушение, — говорит Курман. — Я сам рос примерным, по садам не лазал. Потому земляки не могут меня упрекнуть в плохом поведении. И теперь я с ними 24 часа на связи. И в выходной ко мне идут. Бывает, только баню натоплю, и тут — звонок. Но работа для меня всегда в радость.

Курман Алтымбаев стал гостем радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)Фото: Валентина ВАГАНОВА

РАСКРЫЛ СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Ведь в этом году на участке Алтымбаев совершено 20 преступлений, их них раскрыто — 19. Одно из них серьезное. Мужчина с ножевыми ранениями попал в реанимацию. Жена говорила, что не знает, кто на него напал. Но после разговора с участковым она чистосердечно во всем призналась.

Помощники Курмана — добровольная народная дружина:

— Они патрулируют улицы вечерами, дежурят на массовых мероприятиях. Надежные ребята.

Немногословный и скромный Курман Алтымбаев волновался, участвуя в конкурсе «Народный участковый».

— Победа — это признание не только моей работы, но и каждодневного труда моих коллег — участковых Варненского района и всей области.

АВТОМОБИЛЬ — В СТУДИЮ!

Лучшего участкового выбирают в три этапа. Сначала в подразделениях полиции. Потом на сайтах территориальных органов МВД. И теперь голосование на портале информационного партнера конкурса — издательского дома «Комсомольская правда». Поспешите, голосование заканчивается 10 ноября. Победителя объявят 16 ноября в здании МВД России. Главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот».

Событие приурочено к Дню участковых уполномоченных полиции, он отмечается 17 ноября.