2018-11-08T17:42:57+03:00
Дом. Семья

«Спецрейс» в Санкт-Петербург: Как в Челябинске спасали бездомного котенка с редким заболеванием

Малышка по кличке Масяня не могла глотать пищу и потому погибал от голода
Валентина ВАГАНОВА
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Масяна в аэропорту. Фото: Светлана Ципровская.Масяна в аэропорту. Фото: Светлана Ципровская.
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Какое сердце нужно иметь, чтобы бросить свои дела и рвануть в Питер, только ради спасения крошечного котенка с улицы. Да еще взять на себя расходы по перевозке.

Добрый поступок челябинки Ольги Вороной несколько дней обсуждают в соцсетях. «Комсомолка» выяснила подробности большой истории спасении маленьго животного.

КОТЯТА С ТАКОЙ ПОТОЛОГИЕЙ ЧАСТО ПОГИБАЮТ

Маленький пушистый комок обнаружила в своем дровянике бабушка из деревушки под Катав-Ивановском. Занесла домой, отогрела, налила молока. Котенок с жадностью принялся лакать его. Но вдруг срыгнул, стал задыхаться.

Таким котенка нашли в деревне. Фото: Светлана Ципровская.

Таким котенка нашли в деревне. Фото: Светлана Ципровская.

Бабушка отнесла малыша зоозащитникам, чтобы те показали его к ветеринару. Врачи заподозри серьезную патологию, которую в местной клинике не вылечить, велели везти пациента в Челябинск.

Зоозащитники назвали найденыша Масяня и принялись искать волонтера в южноуральской столице, готового взять котенка под опеку. Так трехмесячная Масяня попала к Светлане Ципровской.

— Сразу с автобуса я понесла ее в ветеринарную клинику. Даже не могла представить, что все так серьезно, думала, подавилась косточкой. Оказалось, врожденный дивертикул пищевода и мегаэзофагус. Крайне редкое заболевание. Неправильно расположен пищевод, из-за этого он давит на сердце и легкие. Она не может кушать и с трудом дышит. Котята с такой патологией, как правило, Нужна срочная операция.

Скоро котенку сделают операцию. После нее она будет жить полноценной жизнью. Фото: Светлана Лебедева.

Скоро котенку сделают операцию. После нее она будет жить полноценной жизнью. Фото: Светлана Лебедева.

ПОМОЧЬ МОГУТ ТОЛЬКО В ПИТЕРЕ

Светлана уже 15 лет помогает бездомным животным. Она живет на два города — Челябинск и Златоуст. В обоих городах у нее по нескольку десятков брошенных кошек и собак.

У волонтера двое детей, один учится в школе, другой в университете. Чтобы их поднять, ей приходится трудиться на трех работах. В Златоусте работы нет, поэтому Светлана переехала в Челябинск и работает здесь почтальоном, уборщицей и сиделкой. Но при этом находит время на помощь животным.

В челябинской съемной квартире у нее 40 подопечных. Арендодатель не против, так как сама помогает кошкам и собакам с улицы.

Как опытный зоозащитник, Светлана твердо решила спасти животное и рьяно взялась за дело.

— Ветеринары сказали мне, что Масяне в Челябинске не помогут. И в ближайших городах тоже. Тогда я решила обратиться в известную ветеринарную клинику доктора Сотникова в Санкт-Петербурге. Там берутся за такие тяжелые случаи. Я уже не первый раз отправляю туда животных. Масяня десятая, кого будут ставить на ноги в этой клинике.

Масяню взяла под опеку питерский волонтер. Фото: Светлана Лебедева.

Масяню взяла под опеку питерский волонтер. Фото: Светлана Лебедева.

Специалисты согласились прооперировать Масяню. И обнадежили — после операции она поправится и будет полноценно жить. Но, операция платная, стоит 50 тысяч.

— В Питере у меня есть очень хорошая знакомая Светлана Лебедева. У нее тоже свой приют. Она не отказала в помощи. Пообещала встретить Масяну, определить в клинику и ухаживать за ней после операции.

Собрать деньги на лечение малая проблема, по сравнению с той, где найти желающего доставить животное до клиники. «Героя» разыскивали несколько дней через соцсети. Всем было жалко умирающую Масяню, но ради нее лететь в Санкт-Петербург никто не хотел.

СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО

Светлана была уже готова поехать с Масяней в аэропорт и умолять людей, летящих в Питер, взять кошку с собой. Но тут случилось чудо.

— Мне написала Ольга Вороная и сказала, что доставит котенка. Я очень удивилась, когда она сказала, что поедет не попутно, а специально из-за Масяни. Все расходы она взяла на себя: оплатила билет в оба конца себе и заплатила 4 тысячи за билет для котенка. Перелет обошелся ей в 20 тысяч.

Ольге 51 год, она работает бухгалтером. Перед полетом посоветовалась с мужем и детьми. Те ее, не раздумывая, поддержали.

Ольга Вороная вместе с Масяней в Питере. Фото: Светлана Ципровская.

Ольга Вороная вместе с Масяней в Питере. Фото: Светлана Ципровская.

— Я не могла даже подобрать слов благодарности для Оли. У меня потекли слезы, я просто обняла ее и поцеловала. А она ответила мне: «Вам спасибо за то, что вы делаете, мне абсолютно не за что».

К вылету на операцию удалось собрать только 10 тысяч. Остальную сумму будут добирать уже волонтеры из Санкт-Петербурга. Светлана Лебедева договорилась с клиникой. С оплатой лечения торопить не будут.

Сейчас Масяня в больнице. За ней наблюдают врачи. Если все нормально, операцию сделают уже 8 ноября.

После выписки кошечку заберет Светлана Лебедева. И, скорее всего, она останется у нее навсегда, будет жить в ее питерском приюте.

— Света не пристраивает животных, потому что она очень прикипает к ним и не может оторвать от сердца. Но я уверена, Масяне будет у нее очень хорошо, — объяснила Светлана Ципровская.

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