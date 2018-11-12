Зубы ребенка и детская стоматология в Челябинске: что нужно знать родителям

Невозможно преувеличить, насколько важен правильный уход за зубами ребенка. От этого зависит его здоровье, красота и уверенность во взрослом возрасте. А значит и личная жизнь, и карьера. На самые важные в этой теме вопросы ответила заведующая детским отделением стоматологической поликлиники №3 Альбина Есечкина.

РЕЖУТСЯ ЗУБКИ: КАК ПОМОЧЬ?

— Чаще всего первые зубки режутся в шесть месяцев, а к двум с половиной — трем годам у ребенка уже полностью формируется молочный прикус, — рассказывает детский стоматолог Альбина Маратовна. — У кого-то этот процесс протекает безболезненно. Но, как правило, он сопровождается массой неприятных моментов: повышением температуры, обильным слюноотделением, поносом, нарушением сна, капризами.

Что поможет при прорезывании зубов у ребенка:

* Ппрепараты, которые оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие: калгель, холисал, дентинос, камистад беби и другие.

* Прорезыватели. Их можно подержать в холодильнике для лучшего эффекта, так как холод притупляет болевые ощущения.

* Массажа десен при помощи специальных щеточек или ватно-марлевых тампонов. Также они отлично подходят в качестве гигиенических средств для первых зубов ребенка. Все это можно купить в аптеке.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В ДЕТСКУЮ СТОМАТОЛОГИЮ: КОГДА?

— По рекомендации ВОЗ первое посещение детской стоматологии необходимо в девять месяцев ребенка. Но мы советуем показаться, как только появились первые зубки. На первом осмотре мы оцениваем состояние челюстно-лицевой системы, количество непрорезавшихся зубов у ребенка и т.д. Обязательно консультируем родителей о правильном уходе за молочными зубами ребенка. Не все знают, что даже один — два зубика уже нужно чистить. Рассказываем, как это делать, как выбрать щетку и пасту. С появлением первых зубов и до трех лет детскую стоматологию лучше посещать каждые три — четыре месяца. В этот период еще не окончательно завершилась минерализация зубов, поэтому они особенно подвержены поражению кариесом.

КАК НАСТРОИТЬ РЕБЕНКА НА ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ?

* Рассказать, какие инструменты есть у стоматолога, про удобное кресло, которое может подниматься и опускаться.

* Поиграть в стоматолога дома, полечить игрушки.

* Почитать специальные детские книжки про зубки.

* Посмотреть в Интернете обучающие мультики на тему детской стоматологии.

ЗАЧЕМ ЛЕЧИТЬ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ РЕБЕНКА?

— Хорошее состояние молочного прикуса — это залог отсутствия проблем с постоянным прикусом. Если не лечить кариес молочного зуба, за ним последует пульпит, потом пародонтит и потеря зуба. Преждевременная потеря молочных зубов ведет к формированию патологий прикуса. Удалять зуб можно только в крайнем случае, когда его невозможно сохранить. Либо когда до его смены осталось не более двух лет.

КОГДА ЛУЧШЕ ИСПРАВЛЯТЬ ПРИКУС?

— Чем раньше доктор выявит нарушения в развитии прикуса, тем эффективнее будет процесс лечения. Чаще всего челюстные аномалии проявляются в результате воздействия внешних факторов: следствие заболевания рахитом, длительное использование пустышки, воспалительные заболевания ротовой полости, аденоиды и т.д.

В детском возрасте прикус исправить легче. Когда проблема выявлена еще в период формирования прикуса, используют вестибулярные пластинки и силиконовый трейнеры. При преждевременном выпадении зубов у ребенка помогут удерживатели пространства и замещающие пластинки. В более старшем возрасте, когда уже сформировался постоянный прикус, используют брекет-системы. Лечение с их помощью продолжается от полутора до двух лет.

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ РЕБЕНКУ ПРОФГИГИЕНУ?

— Обязательно! минимум два раза в год. Потому что ребенок даже при участии родителей не может полностью хорошо почистить зубки. В межзубных промежутках скапливаются остатки пищи и налет. А микробы в ротовой полости — это источник не только стоматологических заболеваний. Они негативно влияют на состоянии всего организма.

Детям профессиональную гигиену полости рта нужно проводить с двух с половиной — трех лет, то есть после формирования молочного прикуса. Наши специалисты проводят профгигиену при наличии мягкого и твердого зубного налета, отложениях зубного камня, при воспалительных заболеваниях десен и в качестве профилактики. В юном возрасте очищаем зубы ребенка при помощи абразивной пасты и щеточек. То есть без ультразвука, чтобы не нарушить структуру слабоминерализованной эмали. А пациентам от 14 лет используем ультразвук.

ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ — ЭТО НЕ СТРАШНО?

Порою мы, взрослые, боимся стоматологов больше, чем дети. Все это идет из детства. Но современная детская стоматология совсем другая. С элементами игры и развлечения, добрым улыбающимся врачом, подарками…

— На детском приеме наши врачи используют обезболивающие гели с разными вкусами: например яблока или цитруса. Ребенок сам может выбрать. В конце каждого лечения маленькие пациенты обязательно получают подарки за свою смелость и терпение, — рассказывает Альбина Маратовна. — Прием у нас ведут опытные сертифицированные специалисты с большим стажем работы. Это люди, которые искренне любят детей и умеют наладить с ними контакт. Они доброжелательные, терпеливые в общении и с детьми, и с родителями. Можно сказать, что наши стоматологи — еще и немного психологи.

Стоматологической поликлинике №3 в следующем году исполнится 50 лет. Это одна из самых крупных клиник города в своем профиле. У нее есть четыре подразделения: лечебное, детское, профилактическое и ортопедическое. Все они оснащены самым современным оборудованием для лечения и диагностики стоматологических заболеваний.

К примеру, вместо скальпеля здесь используют стоматологический лазер. Он позволяет лечить без крови и боли, максимально быстро и с высокими показаниями регенерации. В детской стоматологии он помогает при заболеваниях десен и короткой уздечке языка. Для максимально щадящего лечения пародонтита используется аппарат Vector. А при помощи методики Icon возможно лечение кариеса без бормашины.

Поликлиника оказывает весь спектр стоматологических услуг взрослым и детям: от профилактической герметизации фиссур до полноценного лечения с применением современных реставрационных методик. Здесь делают все виды протезирования. Занимаются лечением заболеваний десен, слизистой оболочки полости рта и ортодонтическим лечением.

Возможно лечение по страховым полисам ОМС и ДМС. С ценами поликлиники можно ознакомиться на сайте chelstom.ru. Там же есть информация о различных акциях для клиентов. А отзывы пациентов помогут вам выбрать доктора.

Стоматологическая поликлиника №3

chelstom.ru

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