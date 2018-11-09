Карабашу возвращают зеленый ландшафт

Возникшее при крупном медеплавильном комбинате больше ста лет назад поселение, Карабаш сегодня — один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Десятилетия трудовых подвигов горняков и металлургов Карабашского медеплавильного комбината дали нашей стране сотни тысяч тонн черновой меди — сырья для производства жизненно важного для народного хозяйства и обороноспособности государства металла. В годы Великой Отечественной войны на долю завода приходилась почти пятая часть выплавляемой черновой меди страны, которую использовали, в том числе, для производства снарядов легендарных «катюш».

В послевоенные годы завод не утратил своей ведущей роли в советской цветной металлургии. Но вместе с новыми производственными рекордами росла и нагрузка предприятия на окружающую среду. Устаревшая технология, отсутствие эффективной газоочистной системы и невнимание к вопросам охраны природы привели к накоплению в городе десятков тысяч тонн отходов производства, которые по сей день являются источником загрязнения воздуха, почв и воды. Среди них хвостохранилище бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината.

Когда цель оправдывает средства

Советник генерального директора АО «Карабашмедь» Евгений Орлов работает на заводе уже четыре десятка лет и помнит, как в советские годы пиритными хвостами заполнялась территория вокруг комбината.

— Да, в СССР разрабатывали специальные технологии переработки и были даже проекты по рекультивации хвостохранилищ, но они так и не были реализованы. Не знаю, по каким причинам. Полагаю, что на это просто не хватало средств. Да, стране нужна была медь, а в военные годы, в том числе, и тысячи снарядов. Производство работало на полную мощность — едва ли не на 200 процентов от проектных уровней. И об экологии тогда думали в последнюю очередь. Те времена прошли, но при этом отвалы так и не были убраны, — говорит Евгений Орлов.

У руководства Русской медной компании, в состав которой входит преемник бывшего комбината завод «Карабашмедь», принципиально иной взгляд на организацию производства. Здесь не только реализовали масштабную модернизацию, благодаря которой удалось сократить объем выбросов на предприятии в десятки раз, но и планируют восстановить нарушенные за десятилетия работы комбината земли. Сегодня, когда предприятие перешло на современные природоохранные технологии и оборудование, это стало возможным.

Барьер для выбросов

С 2004 года РМК направила на модернизацию и повышение экологической безопасности завода «Карабашмедь» более 18 млрд рублей. Основные изменения произошли в самом сердце предприятия — химико-металлургическом комплексе. Устаревшие шахтные печи заменили на современную медеплавильную печь Аусмелт австралийского производства. Для сбора отходящих печных газов установили современные фильтры. Построили сернокислотное производство, на котором улавливаемый газ утилизируется с получением товарной серной кислоты. Для исключения стоков сернокислотного цеха на заводе возвелиновую станцию очистки, шлак металлургического производства перерабатывают на обогатительной фабрике с получением медного концентрата и строительного песка. В активной фазе масштабный проект по установке новых конвертеров с газоплотными напыльниками, которые не только повысят производительность предприятия, но и внесут дополнительный существенный вклад в сокращение выбросов, повышение экологической безопасности производства и улучшение условий труда карабашских металлургов.

С кардинальными переменами в технологии производства и подходах к защите окружающей среды изменилась и сама территория завода. Зеленые газоны с цветами и кустарником, асфальтированные дорожки, зоны отдыха и обновленные фасады производственных зданий — за последние годы внешний вид «Карабашмеди» ощутимо преобразился. Пришло время облагородить территорию вокруг завода.

Помочь природе восстановиться

Русская медная компания сегодня реализует в Карабаше проект рекультивации бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината — того самого, что копилось на протяжении десятилетий в прошлом веке. Для этого компания разработала проект рекультивации. В начале этого года он получил положительное заключение государственной экспертизы.

Избавляться от «хвостов» будут в несколько этапов. Сначала территорию хранилища покроют слоем песка, того самого песка, который получают на обогатительной фабрике «Карабашмеди» при переработке шлаков металлургического производства. Этот песок является инертным материалом, он закрывает хвостохранилище от дождя и ветра, препятствуя распространению загрязнения.

— На этот песок есть технические условия, получены все необходимые сертификаты, и это прекрасный материал для цементной промышленности. Мы готовы и будем реализовывать его для нужд предприятий строительной индустрии, — говорит заместитель главного инженера по производству АО «Карабашмедь» Павел Пономарев.

Следующий этап рекультивации — укладка поверх песчаного слоя плодородной почвы. По проекту на сегодня локализованы два из трех карт хвостохранилища. Это ни много ни мало площадь четырех футбольных полей! Когда укладка плодородного слоя завершится, РМК начнет работы по озеленению всего участка — посеет многолетние травы, кустарник и деревья. Как говорят специалисты, через несколько лет гектары пустынных земель зазеленеют. Природа с помощью человека начнет восстанавливать себя самостоятельно, а на месте хвостохранилища разобьют сквер с малыми архитектурными формами.