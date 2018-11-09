Читатели «Комсомолки» получат подвеску в подарок

Сегодня, 9 ноября, у нас вышел не простой номер газеты. На первой полосе опубликован купон. Читателям предлагается вырезать его и предъявить в любом магазине сети SUNLIGHT в Челябинской области. А взамен получить стильную подвеску на выбор*.

Сотрудницы нашей редакции отправились в ближайший магазин, чтобы получить обещанный подарок.

КАК МЫ ПОРАДОВАЛИ СЕБЯ ОБНОВКОЙ

Трое наших комсомолок взяли по газете и заглянули в ближайший от редакции ювелирный магазин SUNLIGHT. На кассе девушка встретила доброй улыбкой и протянула ножницы.

— Вырежьте, пожалуйста, купон.

Это можно сделать заранее дома, чтобы не нести с собой всю газету. Но если вы, как и мы, скорее поспешили за обновкой, то в магазине вам дадут ножницы.

Чтобы получить подвеску, нужно вырезать купон.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пока вырезали, у нас спросили мобильные номера, чтобы внести в базу и подарить еще по 3000 бонусов на последующие покупки. 1 бонус равен 1 рублю. То есть к подвеске вы еще получаете 3000 рублей на заветные сережки, браслет или другие украшения.

Купон можно найти номере газеты «Комсомольская правда» за 9 ноября.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Пожалуйста, ваш подарок, — протягивает красивые белые коробочки продавец.

Скорее распаковываем и что там… та-дам, новое стильное украшение! Нам достались подвески-сердечки. Нежные, аккуратные, с небольшим камушком. Мы в восторге от них и выбирать другие не стали. Но по уловиям акции можно попросить любую из четырех подвесок, которые указаны в купоне.

А вот и подарочек!Фото: Валентина ВАГАНОВА

Подаренные бонусы действуют в течение 7 дней с момента получения подарка. Мы решили не откладывать и сразу порадовали себя еще разными «брюликами»: кто купил часы, кто цепочку к подвеске, кто серьги.

Скорее тоже покупайте газету «Комсомольская правда» в киосках и супермаркетах вашего города. И бегом за подарком!

* Подробности акции читайте в номере от 9 ноября.

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