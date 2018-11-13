Как выбрать самую лучшую квартиру для себя: три полезных совета

Прекрасно, если люди точно знают, какое жилье хотят купить. Однако решение может возникнуть спонтанно, именно в этот момент нужно решить какое же точно жилье хочется приобрести и как выбрать наилучший для себя вариант. Профессиональный риэлтор и эксперт в области недвижимости Андрей Ветхов поделился с «Комсомольской правдой. Недвижимость» рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор.

Андрей Ветхов, руководителя агентства недвижимости «Родник»

«Низкий сезон» — большие плюсы

Традиционно наиболее подходящим временем для сделок с недвижимостью считаются ранняя осень и весна. Наш эксперт развеял этот стереотип. Согласно его опыту, если жизненная ситуация не сильно поджимает, то лучше всего выбирать квартиру или дом для проживания в зимний период.

— На это есть несколько причин. Во-первых, только зимой можно проверить насколько квартира или дом действительно теплые. Во-вторых, зимой меньше всего покупателей на рынке, количество предложений превышает спрос, что ведет к снижению стоимости квартиры или дома. В-третьих, количество новогодних праздников позволит обустроить жилое пространство всей семьей без спешки, — говорит Андрей Ветхов. — В-четвертых, если у вас нет машины, то оценить все прелести маршрута от дома до работы можно только во время зимних стуж. Кроме того, зимний температурный режим покажет все «прелести» развоза детей по школам и детским садам. В-пятых, если выбирать дом, то зимой нет садово-огородных работ и можно подготовить проект ландшафтного дизайна, запланировать необходимые посадки на участке, подготовить рассаду и прочее.

Место имеет значение

Большинство потенциальных покупателей недвижимости ориентируются, в первую очередь, на цену. Так называемый «низкий сезон» предлагает обилие вариантов по сниженной стоимости, что делает покупку привлекательной вне зависимости от места расположения квартиры или дома.

— Многие допускают серьезную ошибку, когда выбирают место для проживания, исходя из его стоимости. Нужно помнить, что от дешевой покупки удовольствие можно получить лишь однажды — в момент самой покупки. Когда покупаете жилье, от которого действительно радуется душа, вы будете испытывать удовольствие каждый раз, выходя из него или попадая домой, — добавляет наш эксперт.

Не марая рук

Сделки с жилой недвижимостью на вторичном рынке имеют свои особенности. Выбор квартиры или дома на «вторичке» также не лишен нюансов. Один из основных вопросов, волнующих будущих покупателей — это ремонт. Стоит ли обращать внимание на состояние жилья? Не будет ли имеющийся ремонт слишком дорогим в рамках имеющегося бюджета? Нужно ли отдавать предпочтение жилью «заходи и живи»? Или лучше замарать руки ремонтом?

Без ремонта любые квартиры стоит чуть дешевле, с хорошим ремонтом квартиры стоят дороже, иногда значительно. Конечно, есть тонкости! Если покупаете квартиру с хорошим ремонтом и полностью меблированную, то такой вариант можно рассмотреть, но лишь после проведения подсчетов будущих затрат на ремонт и приобретение мебели. Если квартира приобретается с хорошим ремонтом, но без мебели, то в 99% случаев такая квартира будет требовать ремонта после вывоза мебели, поэтому переплачивать за состояние в таких квартирах или домах нет смысла, — советует Андрей Ветхов. — Лучше сразу взять квартиру или дом без ремонта, но дешевле, а разницу вложить в оформление, покупку техники и мебели. Только что приобретенное жилье будет приносить куда больше радости, если ремонт в нем будет сделан под свои нужды и потребности.

Кроме этих вопросов при покупке жилой недвижимости, могут возникнуть и другие, такие как вид из окна, шумоизоляция, вентиляция и т.д. Разобраться во всех тонкостях технической документации и инженерных системах поможет специалист, в задачу которого входит помощь по выбору самой лучшей квартиры или дома для покупателя. «Комсомольская правда. Недвижимость» рекомендует руководителя агентства недвижимости «Родник» Андрея Ветхова, для которого дом — не просто квадратные метры, а, в первую очередь, удобство, комфорт и уют.