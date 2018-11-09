2018-11-09T16:08:06+03:00
Конкурсы и тесты

Тест, который может спасти жизнь

Ответь правильно на вопросы конкурса и можешь выиграть сертификат на 3 000 рублей
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Предлагаем Вам ответить на вопросы нашей викторины по теме ВИЧ/СПИДа. Тот, кто правильно ответит на все вопросы, а также выполнит задание из 14 вопроса — становится участником розыгрыша сертификата в один из ТРК Челябиснка на 3 000 рублей.

После прохождения теста вам будет предложено придумать лозунг, мотивирующий пройти тест на ВИЧ. Свои варианты высылайте на электронную почту marina.sharlova@phkp.ru.

Удачи!

1ВИЧ и СПИД это одно и то же?

Правильный ответ:

2Какие пути передачи ВИЧ-инфекции существуют?

Правильный ответ:

3Ведущий путь заражения ВИЧ в Челябинской области в этом году?

Правильный ответ:

4Может ли наличие у человека заболеваний передающихся половым путем повысить риск инфицирования ВИЧ?

Правильный ответ:

5Презерватив защищает от ВИЧ?

Правильный ответ:

6Защищает ли брак от заражения ВИЧ?

Правильный ответ:

7В каких ситуациях нужно сдавать анализ на ВИЧ? Будьте внимательны!

Правильный ответ:

8Где можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ?

Правильный ответ:

9Что является международным символом борьбы со СПИДом?

Правильный ответ:

10Когда отмечается День памяти умерших от СПИДа?

Правильный ответ:

11Как называется памятное полотно в виде лоскутного одеяла, сшитое в память друзьям, любимым, сестрам и братьям, родителям и детям, которых отнял у их близких СПИД?

Правильный ответ:Люди, создавшие мемориальные полотна, хотели, чтобы их могли увидеть другие люди и понять проблему ВИЧ/СПИДа по-новому: чтобы те, кого эпидемия пока не коснулась, позаботились о своей безопасности, а те, кто живет с ВИЧ, не сталкивались с враждебным отношением окружающих и могли получать современное лечение и поддержку.
Так выглядит квилт.

Так выглядит квилт.

12Как зовут известного баскетболиста НБА, который играл в Матче всех звезд и выиграл золото Олимпиады в составе «Дрим тим» и открыто живет с ВИЧ-положительным статусом?

Правильный ответ:Джонсон на собственном примере доказал - с ВИЧ можно жить полноценной жизнью. С момента его заражения прошло уже 27 лет. И, благодаря своевременному лечению и здоровому образу жизни, ВИЧ у него не перешел в СПИД.

13Кто является послом доброй воли ОНН в России и странах ближнего зарубежья по вопросам ВИЧ/СПИДа?

Правильный ответ:Вера Брежнева стала послом доброй воли ООН.
Вера Брежнева на церемонии вручения статуса посла доброй воли.

Вера Брежнева на церемонии вручения статуса посла доброй воли.

14Теперь самое важное. Чтобы выиграть приз, вы должны: 1) правильно ответить на все вопросы и сделать скриншот результата, что набрали максимум баллов. 2) высылайте его на e-mail marina.sharlova@phkp.ru. Кроме скриншота, вы должны придумать лозунг, мотивирующий пройти тест на ВИЧ.

Правильный ответ:Лозунг - обязательное условие! Автор лучшего слогана получает приз. В письме укажите контактный номер телефона.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы не много знаете о ВИЧ/СПИД. Надеемся, наш тест помог узнать больше.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы кое-что знаете про ВИЧ/СПИД. Надеемся, что наш тест помог узнать еще больше.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам не хватило всего одного балла до победы! Пройдите тест еще раз и не забудьте отправить лозунг!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Победа! Теперь самое важное. Чтобы выиграть приз, вы должны: 1) Сделайте скриншот этого результата. 2) Высылайте его на e-mail marina.sharlova@phkp.ru. Кроме скриншота, вы должны придумать лозунг, мотивирующий пройти тест на ВИЧ. Лозунг - обязательное условие! Автор лучшего слогана получает приз. В письме укажите контактный номер телефона.
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