Тест, который может спасти жизнь

Предлагаем Вам ответить на вопросы нашей викторины по теме ВИЧ/СПИДа. Тот, кто правильно ответит на все вопросы, а также выполнит задание из 14 вопроса — становится участником розыгрыша сертификата в один из ТРК Челябиснка на 3 000 рублей.

После прохождения теста вам будет предложено придумать лозунг, мотивирующий пройти тест на ВИЧ. Свои варианты высылайте на электронную почту marina.sharlova@phkp.ru.

Удачи!