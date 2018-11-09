Тест, который может спасти жизнь
Ответь правильно на вопросы конкурса и можешь выиграть сертификат на 3 000 рублей
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Предлагаем Вам ответить на вопросы нашей викторины по теме ВИЧ/СПИДа. Тот, кто правильно ответит на все вопросы, а также выполнит задание из 14 вопроса — становится участником розыгрыша сертификата в один из ТРК Челябиснка на 3 000 рублей.
После прохождения теста вам будет предложено придумать лозунг, мотивирующий пройти тест на ВИЧ. Свои варианты высылайте на электронную почту marina.sharlova@phkp.ru.
Удачи!
1ВИЧ и СПИД это одно и то же?
Правильный ответ:
2Какие пути передачи ВИЧ-инфекции существуют?
Правильный ответ:
3Ведущий путь заражения ВИЧ в Челябинской области в этом году?
Правильный ответ:
4Может ли наличие у человека заболеваний передающихся половым путем повысить риск инфицирования ВИЧ?
Правильный ответ:
5Презерватив защищает от ВИЧ?
Правильный ответ:
6Защищает ли брак от заражения ВИЧ?
Правильный ответ:
7В каких ситуациях нужно сдавать анализ на ВИЧ? Будьте внимательны!
Правильный ответ:
8Где можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ?
Правильный ответ:
9Что является международным символом борьбы со СПИДом?
Правильный ответ:
10Когда отмечается День памяти умерших от СПИДа?
Правильный ответ:
11Как называется памятное полотно в виде лоскутного одеяла, сшитое в память друзьям, любимым, сестрам и братьям, родителям и детям, которых отнял у их близких СПИД?
Правильный ответ:Люди, создавшие мемориальные полотна, хотели, чтобы их могли увидеть другие люди и понять проблему ВИЧ/СПИДа по-новому: чтобы те, кого эпидемия пока не коснулась, позаботились о своей безопасности, а те, кто живет с ВИЧ, не сталкивались с враждебным отношением окружающих и могли получать современное лечение и поддержку.
Так выглядит квилт.
12Как зовут известного баскетболиста НБА, который играл в Матче всех звезд и выиграл золото Олимпиады в составе «Дрим тим» и открыто живет с ВИЧ-положительным статусом?
Правильный ответ:Джонсон на собственном примере доказал - с ВИЧ можно жить полноценной жизнью. С момента его заражения прошло уже 27 лет. И, благодаря своевременному лечению и здоровому образу жизни, ВИЧ у него не перешел в СПИД.
13Кто является послом доброй воли ОНН в России и странах ближнего зарубежья по вопросам ВИЧ/СПИДа?
Правильный ответ:Вера Брежнева стала послом доброй воли ООН.
Вера Брежнева на церемонии вручения статуса посла доброй воли.
14Теперь самое важное. Чтобы выиграть приз, вы должны: 1) правильно ответить на все вопросы и сделать скриншот результата, что набрали максимум баллов. 2) высылайте его на e-mail marina.sharlova@phkp.ru. Кроме скриншота, вы должны придумать лозунг, мотивирующий пройти тест на ВИЧ.
Правильный ответ:Лозунг - обязательное условие! Автор лучшего слогана получает приз. В письме укажите контактный номер телефона.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы не много знаете о ВИЧ/СПИД. Надеемся, наш тест помог узнать больше.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы кое-что знаете про ВИЧ/СПИД. Надеемся, что наш тест помог узнать еще больше.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам не хватило всего одного балла до победы! Пройдите тест еще раз и не забудьте отправить лозунг!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Победа! Теперь самое важное. Чтобы выиграть приз, вы должны: 1) Сделайте скриншот этого результата. 2) Высылайте его на e-mail marina.sharlova@phkp.ru. Кроме скриншота, вы должны придумать лозунг, мотивирующий пройти тест на ВИЧ. Лозунг - обязательное условие! Автор лучшего слогана получает приз. В письме укажите контактный номер телефона.
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