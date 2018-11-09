Суд Магнитогорска запретил защитнику Донбасса въезд в Россию на 30 лет

Интернет-сообщество с возмущением постит очередную новость о казусах российской бюрократии. На этот раз чиновничья бронемашина занесла свою гусеницу над головой защитника Донбасса — 36-летнего ополченца Филиппа Венедиктова.

Об этом на своей страничке рассказал блоггер Михаил Полынков:

— Венедиктов принимал участие в боях за Новороссию против неонацистов. Получил тяжелое ранение. Имеет награды. После выздоровления ополченец решил остаться в России, подал документы на предоставление временного убежища. Однако, ему отказали в ГУ МВД по Челябинской области, куда он обратился.

Ополченец ДНР в Магнитогорске 00:00 00:00

Мы нашли героя этого поста. Ополченец лично поведал нам историю своей битвы на полях бездушной бюрократии.

— Как вы оказались в окопах Донбасса?

— До 2014 года я спокойно жил в Кривом роге: дом-работа, работа-дом. Когда началась война, меня как военнообязанного призвали в ряды вооруженных сил Украины, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Филипп Венедиктов. — Но по идейным соображениям я сбежал из воинской части и поехал в Донецк.

— Где служили?

— Сначала в разведвзводе, потом в 1-ой Славянской бригаде на должности снайпера-разведчика, и в Управлении специальных операций.

В 2015 году во время сильного обстрела получил пулевое ранение в ногу и осколочное в голову. С ногой намучился — было осложнение. За эту операцию получил медаль «За боевые заслуги». Реабилитацию проходил в Крыму. Там познакомился с девушкой. И они решили пожениться.

Филипп на реабилитации в Крыму.

— А как оказались в Магнитогорске?

— Долго думали куда поехать. В Магнитогорске у моей невесты живут родственники. И квартиры в этом городе стоят дешево. Приехали, купили здесь жилье. Я подал документы на получение убежища. Успешно прошел всю процедуру оформления. Однако получил письменный отказ из местного МВД без указания каких-либо конкретных причин.

— И дальше что было?

— Пошел с отказом в суд и потребовал признать его незаконным. Предоставил все сведения о том, где воевал, какие награды имею. Но суд не принял их во внимание. И вынес решение не в мою в пользу. Ссылаясь на рекомендацию, полученную из Управления ФСБ по Челябинской области.

Филипп хочет жить в России.

— А что это за рекомендация?

— Никто конкретно ничего не объясняет ни мне, ни моему адвокату. Сначала говорили, что эти сведения составляют государственную тайну, потом сказали, что не составляют. Мне очень не хочется думать, что это связано с тем, что на Украине на меня завели уголовное дело по статье «Международный терроризм». Я пока успокаиваю себя тем, что всему виной бюрократическая неразбериха. Однако мне запретили въезд в Россию на 30 лет!

Со своей невестой Филипп познакомился в Крыму.

— Что вы собираетесь делать дальше?

— Мы с адвокатом подали жалобу на решение магнитогорского суда. 8 ноября состоялось очередное заседание. Областной суд отправил материалы дела на повторное рассмотрение и дополнительно запросил документы из центрального управления ФСБ России. У меня появилась надежда на положительный результат…Если Филиппу не удастся в судах признать это решение незаконным, его история закончится депортацией на родину. А там его ждут пытки и пожизненное заключение. Филипп занесен в базу украинского сайта «Миротворец», как международный преступник.

P.S. Мы попытались получить комментарий по этой истории в полиции и ФСБ. Однако так быстро сделать это там не смогли и попросили время на «выяснение деталей дела».

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