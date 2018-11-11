«Смертельно опасный аттракцион»: трое смелых из Магнитогорска пройдут на снегоходах по арктическому бездорожью

Снаряжение собрано, маршрут продуман до мельчайших подробностей, снегоходы в боевой готовности. Старт запланирован на конец декабря, когда замерзнут моря и самые большие северные реки России.

Трое смельчаков из Магнитогорска намерены проехать по арктическому бездорожью 17 тысяч км. На это уйдет два с половиной месяца.

КАКОЙ МАРШРУТ

Основная часть маршрута лежит через все Заполярье России. Из Мурманска через полуостров Ямал, через север Таймыра и Чукотку до Петропавловска-Камчатского. Подобного еще никто не делал!

КТО В ТРОЙКЕ СМЕЛЫХ

Руководитель экспедиции: бизнесмен, журналист Александр Табаков (50 лет).

Александр Табаков.

Штурман: Геннадий Чернуха (33 года).

Геннадий Чернуха.

Механик: инженер-конструктор Евгений Бердников (41 год).

Евгений Бердников.

Они не являются профессиональными путешественниками. Впрочем, новичками в покорении маршрутов Крайнего Севера их не назовешь. Для отважной тройки это уже шестая экспедиция за полярный круг.

В 2013 году они установили свой первый рекорд. За четыре месяца прошли самый длинный снегоходный маршрут за всю историю СССР и современной России — 11 600 км от Мурманска до Чукотки.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Рассказывает штурман Геннадий Чернуха:

— Семь лет назад мы отправились на автомобилях в зимнее путешествие по Красноярскому краю. Там на двое суток застряли в сугробах. Было это недалеко от села Бор,

Пока пытались вытащить машину, к нам на снегоходах подъехали местные староверы и предложили помощь. Мы объяснили, что уже вызвали подмогу. Староверы махнули нам рукой и унеслись по глубокому снегу, как по городскому проспекту. Вот тогда-то мы и задумались: а не поменять ли нам средства передвижения?

Снегоход - это единственный вид транспорта, для которого почти нет недоступных мест на российском Севере.

Вернувшись домой, мы купили себе российские снегоходы. А следующей зимой рванули на них в те же места — на Енисей. За 20 дней прошли две тысячи км от Бора до Норильска. Через год устроили пробег по Лене. И сами не заметили, как раз и навсегда влюбились в суровый край полярных ночей.

За семь лет — пять экспедиций. Если сложить длину всех маршрутов, то получится почти 32 тысячи км по заснеженным лесам, рекам, и горным перевалам. Каждый пробег — новый вызов и новое испытание для команды.

За полярным кругом человека подстерегает немало опасностей. Пургу, лютый холод и ледяные торосы никто не отменял. Непредсказуемая погода может превратить самый безобидный участок пути в смертельно опасный аттракцион.

— В одну из экспедиций мы поднялись на мыс Челюскин — хотели пересечь пролив Вилькицкого, чтобы попасть на архипелаг Северная земля. Но не повезло, — рассказывает Евгений Бердников. — Погода стояла теплая, пролив снесло, льды оторвались.

«ЧЕРНАЯ ПУРГА» ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ГРУЗОВИКИ

— Всех рисков не просчитаешь. Была история, когда я наехал на образовавшиеся подо льдом пустоты. И провалился в ледяную воду. Глубина реки полтора метра, — рассказывает Геннадий Чернуха. — Сам я быстро выбрался, а вот снегоход доставали два часа.

Несмотря на экстремальное купание, штурман даже ни разу не чихнул. Геннадия говорит, что организм во время экспедиции мобилизуется и становится неуязвимым. Если кто-то травмируется, в команде есть и аптечка, и медик. Руководитель пробегов Александр Табаков по первому образованию врач.

Штурман Геннадий Чернуха вместе со снегоходом провалился под лед.

ТЕХНИКА СЛАБЕЕ ЧЕЛОВЕКА

Самые низкие температуры — минус 55-57 градусов, участники экспедиции испытали на себе в районе реки Хета. Первой лютого холода не выдержала техника. Резина на снегоходах замерзала так, что с места не тронешься.

Но больше всего боялись «черной пурги». Так в народе называют сильнейший северный шторм. Видимость при нем — нулевая, а ураганный ветер с легкостью переворачивает грузовики. К счастью, с подобным природным явлением во время своих пробегов путешественники не сталкивались.

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ВОЗЛЕ ПАЛАТКИ

По заснеженным рекам и горам участники экспедиции едут друг за другом гуськом. Первый снегоход прокладывает дорогу, замыкающий тянет за собой сани с грузом. В них находится все снаряжение, канистры с топливом, запчасти для снегоходов, вещи и еда.

— Мы стараемся строить маршрут так, чтобы остановиться на ночевку в населенном пункте. Лагерь разбиваем только в крайних случаях. На это обычно уходит много сил и почти четыре часа. К тому же на человека в палатке могут напасть дикие животные, — рассказывает автомеханик Евгений Бердников.

Поломка в дороге. Автомеханик чинит двигатель снегохода в палатке.

Однажды на Чукотке путешественникам пришлось заночевать на мысе Большой Баранов. Палатку установили прямо на льду. Утром увидели вокруг своего жилища огромные следы с когтями. Оказалось, что неподалеку находится лунка-отдушина, из которой периодически выныривает нерпа. Ночью, когда все спали, на нее пришла охотиться белая медведица с медвежонком.

НА СЕВЕРЕ ПОМОГАЮТ БЕСПЛАТНО!

За одни сутки экстремалы могут пройти 400 км пути, а в другой день всего 50 км. Все зависит от местности и погодных условий.

В одном из пробегов, когда шли по реке Хета из-за сильных морозов сломались сразу два снегохода. Пока чинили двигатели, потеряли кучу времени — выбились из расписания.

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— Стало ясно, что до поселка не дотянем. Чудом нашли на берегу реки занесенную снегом старую баню. Откопали вход, решили в ней заночевать, — рассказывает Геннадий, — все голодные, как волки, а продуктов почти не осталось. Вдруг видим, по зимнику движется колонна грузовиков. Я побежал им наперерез, объяснил, что произошло. Дальнобойщики всучили мне два пакета продуктов, картошку, тушенку и бутылку водки. Я спрашиваю: «Парни, сколько я вам должен?», а они в ответ: «Ты о чем? Какие деньги? Это же Север!».

Бескорыстная взаимовыручка людей, много лет проживших на Крайнем Севере, не один раз спасала участников снегоходной экспедиции. Открытость, добродушие и гостеприимство жителей крохотных поселков на краю земли поразили путешественников не меньше, чем красота северной природы.

Путешественникам посчастливилось встретить людей с самым большим сердцем.

— Приезжая в населенный пункт, мы первым делом идем в администрацию. Знакомимся, рассказываем о себе, договариваемся на счет ночевки, просим разрешения воспользоваться теплым гаражом для осмотра снегоходов, — говорит Геннадий, — не было случая, чтобы нам отказали. Как-то раз в одном поселении глава пригласила нас к себе в гости, нажарила нам котлет и оставила ночевать в своем доме. При этом сама ушла к родственникам. Такого чуткого отношения невозможно забыть.

За годы экспедиций и подготовки к ним трое магнитогорцев приобрели бесценный опыт: на чем передвигаться, где ночевать, какие сани использовать, как правильно одеваться.

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ЗА 100 ТЫС.РУБ

Намучившись с российскими снегоходами, которые не выдерживали огромных расстояний, путешественники пересели на японские. Они оказались более выносливыми. Тоже самое с одеждой. Каждый зимний костюм испытывали на себе. Остановились на специализированной экипировке для экстремальных условий севера. У каждого с собой по два комплекта термобелья, флисовый костюм, пара зимних костюмов, очки, перчатки и рукавицы.

Перекус на морозе в минус 30 градусов.

Одежда и снаряжение стоят немалых денег. К примеру, цена спального мешка, в котором можно спать при температуре минус 60 градусов, достигает 100 тысяч рублей. Зато в суровых погодных условиях он не заменим.

В перспективе первопроходцы планирует организовать регулярный ежегодный трансроссийский снегоходный пробег либо ежегодную эстафету на снегоходах по северным регионам страны. Однако в одиночку такой проект развивать не просто.

НУЖНЫ СПОНСОРЫ

Любая экспедиция за полярный круг требует больших вложений — это и снаряжение, и перелеты, и покупка топлива. Самая затратная часть — техника и запчасти для снегоходов. К примеру, нынешний беспрецедентный пробег, обойдется путешественникам в семь миллионов рублей. Участники экспедиции будут благодарны за спонсорскую поддержку для дальнейшего развития проекта.

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