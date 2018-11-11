2018-11-09T22:46:22+03:00
Общество

«Смертельно опасный аттракцион»: трое смелых из Магнитогорска пройдут на снегоходах по арктическому бездорожью

17 тыс. км - это будет самый длинный пробег за полярным кругом
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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На фоне ледокола "Талнах".На фоне ледокола "Талнах".
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Снаряжение собрано, маршрут продуман до мельчайших подробностей, снегоходы в боевой готовности. Старт запланирован на конец декабря, когда замерзнут моря и самые большие северные реки России.

Трое смельчаков из Магнитогорска намерены проехать по арктическому бездорожью 17 тысяч км. На это уйдет два с половиной месяца.

КАКОЙ МАРШРУТ

Основная часть маршрута лежит через все Заполярье России. Из Мурманска через полуостров Ямал, через север Таймыра и Чукотку до Петропавловска-Камчатского. Подобного еще никто не делал!

КТО В ТРОЙКЕ СМЕЛЫХ

Руководитель экспедиции: бизнесмен, журналист Александр Табаков (50 лет).

Александр Табаков.

Александр Табаков.

Штурман: Геннадий Чернуха (33 года).

Геннадий Чернуха.

Геннадий Чернуха.

Механик: инженер-конструктор Евгений Бердников (41 год).

Евгений Бердников.

Евгений Бердников.

Они не являются профессиональными путешественниками. Впрочем, новичками в покорении маршрутов Крайнего Севера их не назовешь. Для отважной тройки это уже шестая экспедиция за полярный круг.

В 2013 году они установили свой первый рекорд. За четыре месяца прошли самый длинный снегоходный маршрут за всю историю СССР и современной России — 11 600 км от Мурманска до Чукотки.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Рассказывает штурман Геннадий Чернуха:

— Семь лет назад мы отправились на автомобилях в зимнее путешествие по Красноярскому краю. Там на двое суток застряли в сугробах. Было это недалеко от села Бор,

Пока пытались вытащить машину, к нам на снегоходах подъехали местные староверы и предложили помощь. Мы объяснили, что уже вызвали подмогу. Староверы махнули нам рукой и унеслись по глубокому снегу, как по городскому проспекту. Вот тогда-то мы и задумались: а не поменять ли нам средства передвижения?

Снегоход - это единственный вид транспорта, для которого почти нет недоступных мест на российском Севере.

Снегоход - это единственный вид транспорта, для которого почти нет недоступных мест на российском Севере.

Вернувшись домой, мы купили себе российские снегоходы. А следующей зимой рванули на них в те же места — на Енисей. За 20 дней прошли две тысячи км от Бора до Норильска. Через год устроили пробег по Лене. И сами не заметили, как раз и навсегда влюбились в суровый край полярных ночей.

За семь лет — пять экспедиций. Если сложить длину всех маршрутов, то получится почти 32 тысячи км по заснеженным лесам, рекам, и горным перевалам. Каждый пробег — новый вызов и новое испытание для команды.

За полярным кругом человека подстерегает немало опасностей. Пургу, лютый холод и ледяные торосы никто не отменял. Непредсказуемая погода может превратить самый безобидный участок пути в смертельно опасный аттракцион.

— В одну из экспедиций мы поднялись на мыс Челюскин — хотели пересечь пролив Вилькицкого, чтобы попасть на архипелаг Северная земля. Но не повезло, — рассказывает Евгений Бердников. — Погода стояла теплая, пролив снесло, льды оторвались.

«ЧЕРНАЯ ПУРГА» ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ГРУЗОВИКИ

— Всех рисков не просчитаешь. Была история, когда я наехал на образовавшиеся подо льдом пустоты. И провалился в ледяную воду. Глубина реки полтора метра, — рассказывает Геннадий Чернуха. — Сам я быстро выбрался, а вот снегоход доставали два часа.

Несмотря на экстремальное купание, штурман даже ни разу не чихнул. Геннадия говорит, что организм во время экспедиции мобилизуется и становится неуязвимым. Если кто-то травмируется, в команде есть и аптечка, и медик. Руководитель пробегов Александр Табаков по первому образованию врач.

Штурман Геннадий Чернуха вместе со снегоходом провалился под лед.

Штурман Геннадий Чернуха вместе со снегоходом провалился под лед.

ТЕХНИКА СЛАБЕЕ ЧЕЛОВЕКА

Самые низкие температуры — минус 55-57 градусов, участники экспедиции испытали на себе в районе реки Хета. Первой лютого холода не выдержала техника. Резина на снегоходах замерзала так, что с места не тронешься.

Но больше всего боялись «черной пурги». Так в народе называют сильнейший северный шторм. Видимость при нем — нулевая, а ураганный ветер с легкостью переворачивает грузовики. К счастью, с подобным природным явлением во время своих пробегов путешественники не сталкивались.

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ВОЗЛЕ ПАЛАТКИ

По заснеженным рекам и горам участники экспедиции едут друг за другом гуськом. Первый снегоход прокладывает дорогу, замыкающий тянет за собой сани с грузом. В них находится все снаряжение, канистры с топливом, запчасти для снегоходов, вещи и еда.

— Мы стараемся строить маршрут так, чтобы остановиться на ночевку в населенном пункте. Лагерь разбиваем только в крайних случаях. На это обычно уходит много сил и почти четыре часа. К тому же на человека в палатке могут напасть дикие животные, — рассказывает автомеханик Евгений Бердников.

Поломка в дороге. Автомеханик чинит двигатель снегохода в палатке.

Поломка в дороге. Автомеханик чинит двигатель снегохода в палатке.

Однажды на Чукотке путешественникам пришлось заночевать на мысе Большой Баранов. Палатку установили прямо на льду. Утром увидели вокруг своего жилища огромные следы с когтями. Оказалось, что неподалеку находится лунка-отдушина, из которой периодически выныривает нерпа. Ночью, когда все спали, на нее пришла охотиться белая медведица с медвежонком.

НА СЕВЕРЕ ПОМОГАЮТ БЕСПЛАТНО!

За одни сутки экстремалы могут пройти 400 км пути, а в другой день всего 50 км. Все зависит от местности и погодных условий.

В одном из пробегов, когда шли по реке Хета из-за сильных морозов сломались сразу два снегохода. Пока чинили двигатели, потеряли кучу времени — выбились из расписания.

Все маршруты героев нашего материала (нажмите на карту - станет больше).

Все маршруты героев нашего материала (нажмите на карту - станет больше).

— Стало ясно, что до поселка не дотянем. Чудом нашли на берегу реки занесенную снегом старую баню. Откопали вход, решили в ней заночевать, — рассказывает Геннадий, — все голодные, как волки, а продуктов почти не осталось. Вдруг видим, по зимнику движется колонна грузовиков. Я побежал им наперерез, объяснил, что произошло. Дальнобойщики всучили мне два пакета продуктов, картошку, тушенку и бутылку водки. Я спрашиваю: «Парни, сколько я вам должен?», а они в ответ: «Ты о чем? Какие деньги? Это же Север!».

Бескорыстная взаимовыручка людей, много лет проживших на Крайнем Севере, не один раз спасала участников снегоходной экспедиции. Открытость, добродушие и гостеприимство жителей крохотных поселков на краю земли поразили путешественников не меньше, чем красота северной природы.

Путешественникам посчастливилось встретить людей с самым большим сердцем.

Путешественникам посчастливилось встретить людей с самым большим сердцем.

— Приезжая в населенный пункт, мы первым делом идем в администрацию. Знакомимся, рассказываем о себе, договариваемся на счет ночевки, просим разрешения воспользоваться теплым гаражом для осмотра снегоходов, — говорит Геннадий, — не было случая, чтобы нам отказали. Как-то раз в одном поселении глава пригласила нас к себе в гости, нажарила нам котлет и оставила ночевать в своем доме. При этом сама ушла к родственникам. Такого чуткого отношения невозможно забыть.

За годы экспедиций и подготовки к ним трое магнитогорцев приобрели бесценный опыт: на чем передвигаться, где ночевать, какие сани использовать, как правильно одеваться.

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ЗА 100 ТЫС.РУБ

Намучившись с российскими снегоходами, которые не выдерживали огромных расстояний, путешественники пересели на японские. Они оказались более выносливыми. Тоже самое с одеждой. Каждый зимний костюм испытывали на себе. Остановились на специализированной экипировке для экстремальных условий севера. У каждого с собой по два комплекта термобелья, флисовый костюм, пара зимних костюмов, очки, перчатки и рукавицы.

Перекус на морозе в минус 30 градусов.

Перекус на морозе в минус 30 градусов.

Одежда и снаряжение стоят немалых денег. К примеру, цена спального мешка, в котором можно спать при температуре минус 60 градусов, достигает 100 тысяч рублей. Зато в суровых погодных условиях он не заменим.

В перспективе первопроходцы планирует организовать регулярный ежегодный трансроссийский снегоходный пробег либо ежегодную эстафету на снегоходах по северным регионам страны. Однако в одиночку такой проект развивать не просто.

НУЖНЫ СПОНСОРЫ

Любая экспедиция за полярный круг требует больших вложений — это и снаряжение, и перелеты, и покупка топлива. Самая затратная часть — техника и запчасти для снегоходов. К примеру, нынешний беспрецедентный пробег, обойдется путешественникам в семь миллионов рублей. Участники экспедиции будут благодарны за спонсорскую поддержку для дальнейшего развития проекта.

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