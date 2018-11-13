Порция мурчащего позитива: продолжаем знакомиться с постояльцами котокафе

В Челябинск идет зима, но котики из котокафе готовы согреть вас и подарить умиротворяющее мурчание. «Комсомолка» продолжает рассказывать о новых и уже знакомых постояльцах котокафе «Котофей».

Марс — двухмесячный котенок с интересным окрасом. Котику цвета черный дым около двух месяцев. Он очень ласковый и игривый: готов долго бегать за игрушками и ловить их. К сожалению, о его прошлом ничего не известно. Скорее всего, бездомный котик был рожден на улице. Но мы надеемся, что малыш найдет дом и родителей очень скоро.

Феликс — большой и пушистый котяра с очень добрым характером. Спокойный, пока еще немного боязливый, но очень нежный и ласковый. Ему нужно время, чтобы освоиться в котокафе и вальяжно прыгать к гостям на колени. Гости берут его на руки и садят на колени, тогда он становится спокойным и затягивает свою мурчащую песню.

Кончита — яркая и эмоциональная киса. Как и положено обладательнице испанского имени, взбалмошная и неуравновешенная: то нежная прелестница, то грозная недотрога. Любит поиграть с мячиком или с собственным хвостом, при этом кокетливо поглядывая на зрителе. В последнее время ее переменчивый характер часто дает о себе знать: сначала ласкается, а потом может обидеться и убежать. Испанской красотке около двух лет.

Тиффани — удивительно ласковая кошечка тайской породы. Бывшие хозяева ее предали и выбросили на улицу, но добрые люди спасли кошечку. Тифани очень хочет в новую любящую семью. Ведет себя скромно и спокойно, но очень любит внимание человека. Тиффани около 2-3 лет.

Внимание!

Все котики стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Полностью готовы к переезду в новые семьи.

Познакомиться с ними можно в котокафе «Котофей» на Евтеева, 4. Каждый день с 11.00 до 21.00.

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