В микрорайоне «Академ Риверсайд» открылся участковый пункт полиции

Северо-западное направление — перспектива развития Челябинска. Город прирастает новыми микрорайонами, по численности жителей сопоставимыми с отдельными районами города. Судите сами, в строящемся «микрогороде» «Академ Риверсайд» в недалеком будущем будет 55 тысяч жителей. Потому вопросы безопасности взрослых и детей — ключевые.

Накануне Дня работников органов правопорядка в «Академ Риверсайде», по адресу: Университетская набережная, 56 — открылся новый участковый пункт полиции «Академ безопасность». Алую ленточку на дверях новенького участка перерезали начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев и глава города Челябинска Евгений Тефтелев.

ЮРФАК ЧелГУ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Современный участковый пункт полиции — это настоящий информационный центр. В микрорайоне-новостройке уже сейчас работают 42 видеокамеры. «Картинка» с электронных устройств, смонтированных во дворах и у подъездов, транслируется в центр мониторинга. Здесь удобно посетителям: в просторном холле много места. Здесь же, в пункте полиции, проводят оперативки общественные блюстители порядка — члены добровольной народной дружины. Ими стали студенты юридического факультета Челябинского государственного университета. Для них участие в охране спокойствия и безопасности — отличная «производственная практика».

Есть кабинет для инспекторов по работе с несовершеннолетними.

— Вместе с руководством города мы продолжаем претворять в жизнь программу по созданию комфортной безопасной городской среды. Совсем недавно в Калининском районе был открыт отдел полиции «Северо-Западный». И на территории его обслуживания мы открываем пункт полиции. Это отличный позитивный шаг в части безопасности проживания здесь жителей. Дополнительным плюсом для новоселов будет наш сегмент большой правоохранительной работы. Благодарю главу города Евгения Тефтелева за активное участие в продвижение нашей программы безопасности, — сказал начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.

НОВЫЕ ЗАПРОСЫ

Генерал отметил, что если раньше участковые пункты полиции часто располагались в квартирах на первых этажах жилых домов, то теперь и жизнь диктует иные подходы, и жители ожидают других форм общения с полицией.

— Потому мы активнее претворяем в жизнь программу «Микрорайон безопасности». Программа работает в новостройках «Паркового» и «Паркового-2», «Ньютон», «Чурилово». Сейчас в проект вошел микрорайон «Академ Риверсайд». Далее пойдем в Советский и Ленинский районы. Здорово, что наш призыв поддержали власти, подхватили застройщики. Вторая часть проекта «Академ безопасность» будет реализована после введения в строй второй, нижней, части «Академ Риверсайда». Там появится отдельный пункт полиции, — пояснил генерал-лейтенант.

Сейчас в обслуживание участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних входит 11 многоэтажек «Академ Риверсайда».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава города Челябинска Евгений Тефтелев:

— Наш город становится безопаснее. И новый пункт полиции — это наш очередной штрих в общей картине. Особенность микрорайона — это не только густонаселенность, но и большая студенческая жизнь, ведь по соседству расположен главный корпус Челябинского государственного университета. Студентов вовлечем в охрану порядка. Здорово, что бизнес поддерживает эту работу. Застройщики понимают, что если их жилье будет обеспечено элементами безопасности, то и востребовано оно будет больше.

КСТАТИ

Со временем в микрорайоне появится более 450 камер во дворах, столько же в подъездах и лифтах. Подъездные двери оборудуют «умными» домофонами с кнопкой вызова видеооператора и прямого соединения со службой 112. Можно будет по телефонному звонку обеспечивать сопровождение жильцов и их гостей. Цена комплексной безопасности — 150 руб. с квартиры.