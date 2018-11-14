«Сегодня в России можно не бояться делать сбережения и тратить зарплату»

Александр Эдуардович Полонский недавно по делам рабочим побывал на Южном Урале. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» пользуясь случаем задал сотруднику Центробанка насущные вопросы. О том, что подорожает. О том, что подешевеет. И как вообще живется нынче на Руси.

Справка «КП»

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) главный банк страны, разрабатывающий и реализующий денежно-кредитную политику государства. Именно Банк России выдает кредиты коммерческим банкам и лицензирует их работу.

От ключевой ставки, установленной ЦБ, то есть минимальной ставки, по которой другие банки получают деньги от Банка России, в немалой степени зависит инфляция.

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Полонский.Фото: Валентина ВАГАНОВА

По официальным данным годовая инфляция по России составляет всего 3,4 %, а в Челябинской области и того ниже – 2,8 %. Но для большинства южноуральцев все это абстрактные величины. Мы ориентируемся на ценники в магазинах, а они радуют редко.

- Александр Эдуардович, текущий уровень инфляции – это много или мало?

- Инфляция вблизи 4% - это оптимальный уровень. В 2015 году инфляция доходила до 17%. Уже тогда Центробанк поставил себе задачу к концу прошлого года достичь уровня в 4% и его удерживать. Это нам удалось.

Если инфляция очень высокая, то производители не могут строить долгосрочные планы, опасаясь, что их продукция и инвестиции в нее обесценятся. А население при этом покупает товары впрок, усиливая тем самым рост цен.

В развитых странах уровень инфляции устанавливается еще более низкий, до 2 %. Для нас это, может, будущее. Но пока российская экономика несовершенна: у нас недостаточный уровень конкуренции, высокая зависимость от внешних факторов.

При этом мы регулярно наблюдаем достаточно серьезные скачки цен на некоторые товары. Поэтому если мы установим цель по инфляции на уровне 2%, то может так получится, что мы «перелетим» оптимальный уровень и получим дефляцию - абсолютное снижение цен.

- И что плохого?

- Тогда граждане начнут откладывать покупки на потом, ожидая дальнейшего снижения цен. Спрос будет уменьшаться, снизятся объемы закупок и производства у предприятий, и в итоге вся экономика уже не сможет обеспечить устойчивый рост.

«По нашим прогнозам, к концу 2019 года инфляция может возрасти до 5 — 5,5 %. Но это временное явление»Фото: Валентина ВАГАНОВА

Так что инфляция вблизи 4 % – это для России оптимально. По нашим прогнозам к концу года инфляция оценивается в 3,8 – 4,2 %.

- Но что это дает? Инфляция небольшая, но при этом ряд товаров в течение года серьезно подросли в цене. Взять тот же бензин, мясо. Народ жалуется!

- Инфляция – это средний показатель прироста цен на товары и услуги для населения. Как она считается? Собирается потребительская корзина. Это товары и услуги, которые мы потребляем: продукты питания, одежда, бытовые и жилищно-коммунальные услуги. Примерно 500 наименований.

ТОПЛИВО ПОГОДЫ НЕ ДЕЛАЕТ

Ежемесячно Росстат фиксирует фактически сложившиеся цены на каждую из этих позиций и учитывает их долю в корзине. Изменение стоимости потребительской корзины за определенный период времени – это и есть инфляция.

Возьмем бензин. Рост его стоимости бьет и по автомобилистам, и по пассажирам общественного транспорта. Но в потребительской корзине доля бензина – только 4%. Получается, что если цены на бензин выросли условно на 10%, а его доля – 4%, то влияние на общую стоимость корзины и на инфляцию очень мало.

При этом в потребительской корзине достаточно товаров, цены на которые снижались или оставались неизменными. Но мы возмущаемся ростом цен на определенные товары и при этом не обращаем внимания на стабильность цен или даже на их снижение. Например, я знаю, что челябинцы очень любят посещать театры…

- Билеты в театр входят в потребительскую корзину?

- Да, конечно. И билеты в Челябинске раскупаются быстро и задолго до премьер. Так вот, цены них за последний год не изменились. Есть другие показатели. В сентябре на Южном Урале цены на огурцы снизились на 27%, на помидоры – на 15 %, на сахар – на 9 %. Но мы на это внимания не обращаем, а замечаем то, что «больнее».

Этим и отличается оценка инфляции населением от фактической инфляции. Но статистика – упрямая вещь. Если по каждому товару посмотреть конкретные изменения цен, то получим изменение общего уровня. Это общий показатель инфляции.

«Мы возмущаемся ростом цен на определенные товары и при этом не обращаем внимания на стабильность цен или даже на их снижение»Фото: Валентина ВАГАНОВА

И для нас очень важно смотреть, как изменяется этот показатель. Если инфляция была 17 %, а потом снизилась до 3 %, то это становится более заметно по всем товарам.

Кстати, сегодняшний уровень цен и в России в целом и в Челябинской области – один из самых низких за новейшую историю России. Поэтому сейчас, при стабильно низкой, предсказуемой инфляции есть возможность делать сбережения и не бояться, что сегодняшней зарплаты не хватит на завтрашние покупки. Предприятия могут делать инвестиции, строить долгосрочные программы.

СНАЧАЛА СТАНЕТ ХУЖЕ, НО ПОТОМ БУДЕТ ЛУЧШЕ

- В 1998 году и 2008-м тоже говорили, что все спокойно – и вдруг доллар растет, цены взлетают…

- Главный инструмент денежно-кредитной политики Банка России – это изменение ключевой ставки. Когда инфляция растет, мы можем повысить ключевую ставку. Так было, например, в сентябре: сказались последствия санкций, повышения ставок на финансовых рынках развитых стран – и всё это повлекло ослабление рубля, цены могли пойти вверх.

Риски были замечены, и ЦБ принял решение вмешаться. Мы приняли решение о повышении ключевой ставки с 7,25 до 7,5 %.

- К чему приводит повышение ключевой ставки?

- Дороже становятся деньги для конечных заемщиков, соответственно, это сдерживает кредитование и спрос, поэтому те, кто устанавливает цены, тоже притормаживают. То есть мы, повышая свою ставку, сдерживаем ставки по всей системе и не даем инфляции существенно расти.

- Получается, что Центробанк делает дороже те же кредиты?

- Это можно сравнить с прививкой от гриппа. Когда мы получаем инъекцию, нам несколько дней становится хуже. Зато когда наступает эпидемия, у нас уже есть иммунитет. Так же и здесь. Повышая ключевую ставку, мы сдерживаем процессы инфляции, чтобы поддерживать комфортный ее уровень.

КАК ПОВЫШЕНИЕ НДС СКАЖЕТСЯ НА НАС

- В январе налог на добавленную стоимость вырастит до 20%. Это приведет к повышению цен?

- Производители и торговля заложат НДС в свои цены, для них-то ничего особенно не изменится. Но для нас с вами, цены в магазинах станут выше. При этом повышение не затронет социально значимые товары: некоторые продукты питания, лекарства, товары для детей, для которых сохраняется льготная ставка НДС.

По нашим прогнозам, к концу 2019 года инфляция может возрасти до 5 – 5,5 %. Но это временное явление, и уже во втором полугодии 2019 года квартальные показатели инфляции снова приблизятся к 4%.

«Сегодняшний уровень цен и в России в целом и в Челябинской области — один из самых низких за новейшую историю России»Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПОЧЕМУ СКУПАЛИ ГРЕЧКУ

– В 2014 году случился «гречневый бум». Что это было?

– Это классический для российской экономики пример того, как всеобщие ожидания начинают сказываться на ценах. Прошла информация, впоследствии не подтвердившаяся, что у основных производителей гречки в Алтайском крае из-за раннего снега загублен урожай. Оптовики, не дожидаясь, пока производитель повысит цену, подняли свои расценки. Вслед за ними сделала ход розница.

Население кинулось скупать гречку. В итоге цены выросли в два-три раза. Но объективных причин к этому не было.

Кстати, все помнят об этом буме, но мало кто замечает, что за последний два год гречка в Челябинской области подешевела в 1,3 раза. Произошло обратное движение: все затоварились гречкой, она стала никому не нужна.

РУБЛЬ ОСЛАБ И БАНАНЫ ПОДОРОЖАЛИ

- Что будет в ближайшее время дорожать в магазинах? А что подешевеет?

- На некоторые товары местного производства цены постепенно могут снизиться. Челябинская область славится своими крупами и макаронами – цены на них практически стабильны.

Есть лишние деньги? Отложите на счет в банке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На бобовые к сентябрю прошлого года снижение составило около 3%, на макароны – на 1%.

По картофелю и овощам обеспеченность Южного Урала вообще 120%, по хлебу – больше 200 %. По мясу – 150 %, по яйцам – 180%. Предложение превышает спрос и цены должны снижаться.

А вот привозные товары дорожают. Например, на бананы цены выросли за год на 25%, на лимоны – на 14%. Сказалось сентябрьское ослабление рубля: товары-то импортные. Рубль ослаб, и цены выросли.

Мы надеемся, что по мере того, как общая инфляция стабилизируется, темпы прироста цен на южные фрукты тоже придут в норму.

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