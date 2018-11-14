Грязелечение по-крымски: от Птолемея до Бурденко

Наступающие зимние холода — отличный повод для того, чтобы покинуть Южный Урал и потратить сбереженный отпуск на поправку здоровья необычным для нас способом. Врачи крымского города-курорта Саки предлагают гостям в буквальном смысле «упасть лицом в грязь» — и обещают прямо-таки чудодейственный результат. Секрет — в уникальных свойствах грязи и рапы из Сакского лечебного озера.

«Египетский метод»

Жители города Саки с гордостью утверждают: о местном феномене писали римский ученый Плиний-старший и эллинский географ Клавдий Птолемей: в их трудах упоминается о Таврике (Крымском полуострове), где есть земля, исцеляющая раны. Археологические исследования показали, что еще в третьем веке до нашей эры в окрестностях современного Саки, существовал древний «санаторий»: последователи бога Асклепия пользовали здесь страждущих рапой и грязью со дна удивительного озера.

Уникальной грязью пользовались с древних времен, но внимание официальной медицины Сакское озеро привлекло уже в XIX веке. С тех пор небольшой (всего восемь квадратных километров) водоем стал абсолютным рекордсменом по числу посвященных его необычным свойствам научных работ. Труды знаменитых ученых прошлого — хирурга Николая Бурденко, психиатра Сергея Корсакова, минеролога Александра Ферсмана — в конце концов позволили создать на базе Сакского озера новое направление российской медицины — бальнеогрязелечение. Его основа — пелоиды, целебные черные илы озера. Входящие в их состав минеральные соли, микроэлементы и микроорганизмы превращают жирную и, честно скажем, не самую привлекательную на вид субстанцию в кладезь гормонов, витаминоподобных веществ и биостимуляторов. Проведенные уже в начале 2000-х годов сравнительные исследования показали, что грязи Сакского озера в разы превосходят знаменитую субстанцию Мертвого моря (вот откуда «египетский метод»!) по содержанию полезных веществ. В итоге из иловых отложений со дна Сакского озера добывается грязь, которая способна поставить на ноги даже больных, переживших тяжелейшие травмы позвоночника. В арсенале местных медиков — лечение артритов, полиартритов, травм костей и мышц, болезней суставов, периферийной нервной системы, даже изучение детского церебрального паралича и «взрослого» мужского и женского бесплодия. Многие бездетные пары обретают счастье отцовства и материнства после лечения сакскими грязями.

Столица инвалидов и не только

Еще в XIX веке некий посетитель небольшого крымского городка писал: «Удивительное место. Даже инвалиды чувствуют себя здесь счастливыми». Действительно, на лечение сакской грязью приезжают, прежде всего, люди, страдающие тяжелыми недугами, и известен Сакский курорт, прежде всего, среди тяжелобольных. Здесь, например, проходили в свое время реабилитацию тяжелораненые солдаты и офицеры из ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Сегодня Саки считаются городом номер один в России по доступности для тех, кого политкорректно называют «лицами с ограниченными физическими возможностями»: здесь активно создается полноценная безбарьерная среда. Но отпуск в Саки стоит провести и тем, кто считает себя здоровым: бальнеогрязелечение практически не имеет противопоказаний. К тому же помимо природных факторов сакские здравницы активно применяют в своей работе новейшие технологии лечения и оздоровления и современное оборудование. Стоит помнить и о других природных сакских бонусах: лучшие в Крыму песчано-галечные пляжи, рекордное (более 260) число солнечных дней в году, отсутствие любых экологически вредных производств. Даже такой бич Крыма, как недостаток питьевой воды, в Саках отсутствует: артезианские скважины способны напоить и местное население, и многочисленных гостей. Плюс — выгодное расположение. Саки и столицу Крыма Симферополь, разделяет менее полусотни километров, так что приехавшим именно сюда доступны экскурсии в любую точку полуострова.

Сегодня город-курорт Саки — это пятнадцать санаториев и пансионатов, баз отдыха и детских оздоровительных комплексов, расположенных вокруг лечебного озера и вдоль морского побережья. В их числе — Сакский военный клинический санаторий имени Пирогова, клинический санаторий «Полтава-Крым», специализированный спинальный санаторий имени академика Бурденко, здравницы «Сакрополь», «Саки», «Юрмино» и другие. Если нужно — лечитесь. Если хочется — здесь создано все для любого отдыха, от семейного до экстремального, от прогулок в старом дендропарке до дайвинга. Последнее, правда, получится только в море, а не в самом озере: вода в нем настолько соленая, что нырнуть просто не получится. Любители «эффекта поплавка», когда-то потратившие серьезные деньги на поездку к Мертвому морю, должны оценить.

Зима близко? Не слышали!

Кое-чего в Саках все-таки нет. Здесь отсутствует понятие «межсезонье», страшное для большинства других туристических центров. Даже зимой, когда другие санатории Крыма едва заполнены на треть, здравницы близ древнего озера, по данным местных властей, сдают гостям не менее 60 процентов номеров. Это притом, что курорт может одновременно принимать до 12 тысяч отдыхающих.

Интересно, что при такой концентрации мест для приема отдыхающих, сам город сравнительно невелик: по данным последней переписи, его население составляет чуть более 25 тысяч человек. Так что столпотворения здесь нет ни летом, ни мягкой крымской зимой. Да и сам город очень молод: если возраст Сакского озера ученые оценивают в 5,5 тысячи лет, то сакский курорт существует два с половиной столетия. А статус города Саки получил лишь 66 лет назад.

С 2015 года, после возвращения Крыма в состав России, Саки включен в Федеральную целевую программу по дальнейшему развитию именно курортного направления. Уже сейчас вдоль лечебного озера строится современная набережная, реконструируются дамбы, соединяющие город с морем, и режимно-эксплуатационная станция — главное предприятие, сохраняющее озеро и волшебную грязь для будущих поколений отдыхающих. Кроме того, в городе предполагается возведение новых здравниц, диагностических центров, учреждений для реабилитации и просто отдыха. В итоге только в местных здравницах будет занято до 45 тысяч сотрудников, а само население города вырастет до 100 тысяч человек.

Саки пользуется уважением и популярностью на постсоветском пространстве и за рубежом. Только в этом году Сакский курорт посетили представители 60 стран ближнего и дальнего зарубежья. «Ударить лицом в грязь» сюда приезжают, кстати, из соседних с Южным Уралом Башкортостана и Свердловской области. Город и целебное озеро приглашает и жителей Челябинска узнать на собственном опыте, что значит поговорка «из грязи в князи».

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