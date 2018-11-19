«Носила мини-юбки, а не хиджаб»: учителя рассказали, кем была взорвавшая себя в Грозном смертница из Челябинской области

17 ноября на одном из КПП в Грозном заслышалась автоматная очередь, а затем прогремел взрыв. За минуту до этого дежурный караул увидел, что к пропускному пункту бредет фигура в хиджабе. Одинокая женщина в черном облачении, стремительно шагающая в сторону силовиков, в том краю — повод серьезно опасаться за свою жизнь. Полицейские закричали, чтобы неизвестная остановилась и достала документы, но та подхватила длинный подол и перешла на бег.

Дежурные пальнули в воздух. Очевидно, смертница испугалась и подорвала себя. Людей в форме не задело, погибла лишь сама террористка. Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на жизнь полицейских. Понятно, что смертницу не привлечь, но есть шанс отыскать радикалов, которые могут готовить к теракту других.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/678281" frameborder="0"></iframe> Женщина взорвала себя возле КПП полиции в Грозном.

«НА НЕЕ СИЛЬНО ВЛИЯЛ МУЖЧИНА»

У смертницы нашли российский и заграничный паспорт на имя Карины Спиридоновой. Ей 25 лет. Родилась в Адыгее, но прописана в Челябинской области — Чесменский район. В документах затерялся мятый листок блокнота: «Аллах, прости меня, прости…» — выведены по-детски размашистые буквы.

Предсмертная записка.

Бумагу мы отправили психологу Валерию Мыздрикову. Специалист занимается изучением почерка: как характер и личность отражаются в завитках букв. Для чистоты эксперимента мы не сообщили эксперту никаких данных Карины.

— Смотрю на подпись и вижу нереализованного человека. Потенциал есть. Было влияние грубого мужчины — отца или мужа. Отношения в приказном порядке: молчи и делай. Такие люди легко поддаются внушению. Обычно, они бывают религиозны. В записке почерк наивного человека. Видно, что хочет совершить в жизни подвиг. Не знает, для чего она выросла. Инертность, консервативность.

РОДИЛА ДВОИХ И ПОШЛА НА ДЖИХАД

Еще в младенчестве семья Карины переехала в Чесму из Адыгеи. В СМИ появились данные, что исламом Карина увлеклась в старшей школе. Шокировала учителей и сверстников, явившись на уроки в хиджабе.

«Комсомольская правда» — Челябинск» нашла педагога смертницы:

— Я хорошо знала Карину — была ее научным руководителем, писали с ней научные работы по химии. Это ложь про хиджаб. Она была первой модницей школы. Носила мини-мини, платьишки короткие. Выглядела всегда сногсшибательно. Карина была активисткой, общественницей. Играла в волейбол.

Педагог рассказала, что детей в хиджабах у них в школе никогда не было. И вообще в районе не то что радикальных исламистов, вообще мусульман не много.

Фото в паспортах.

— Только казахи, но они не строго соблюдают. Семья у них светская. Еще у нее есть сестра — младше лет на десять. Мать их одна воспитывала. Отец у них умер. Знаю, что Карина пару лет назад вышла замуж. У них двое детей. Я ее встречала в нашем поселке — вот тут она уже была в хиджабе. Знаю, что сначала они уезжали в Магнитогорск. Потом пишут, что перебрались в Дагестан.

Карина Спиридонова — не единственная исламистка, попавшая в поле зрения органов на Южном Урале. В начале года Интерпол объявил в розыск Фатиму Кирееву. Неприметная девушка уехала из маленького села сначала в Челябинск, а затем сбежала в Сирию и примкнула к бандформированиям.

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