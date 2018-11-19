2018-11-19T17:05:11+03:00
Дом. Семья

Десять самых милых котиков с выставки в Челябинске

На Южном Урале выбрали лучшую кошку-клоуна [фоторепортаж]
Инна КУМЕЙКО
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Котенок мейн-кун: «Хочу ленюсь, хочу не ленюсь».Котенок мейн-кун: «Хочу ленюсь, хочу не ленюсь».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кошки породы манчкин — мультяшные существа. Большеглазые, пушистые, на коротких лапках. Лапы в 2-3 раза короче, чем обычно. При этом, длина тела привычная. Но селекционная особенность никак не сказывается на характере кошек. Они такие же игривые, подвижные, как и привычные людям собратья.

Кошка породы манчкин — очаровательная экзотика. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кошка породы манчкин — очаровательная экзотика.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Они, как пружинки, вскакивают и на диваны, и на руки хозяевам. Очень дружелюбные создания, обожают играть. В семье — этакие домашние клоуны, потому что смотреть на них без улыбки невозможно, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» ветврач и председатель Фонда зоозащиты «Спаси меня!» Карен Даллакян.

Порода рэгдолл Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Порода рэгдоллФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В минувшие выходные Карен устроил в Челябинске настоящее шоу кошек. 98 мурлык, представляющих 21 породу, собрались на ежегодную выставку. Блистали на подиуме и манчкины из магнитогорского питомника.

Представитель внеземной цивилизации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Представитель внеземной цивилизацииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впрочем, призами и похвалами осыпали не только представителей «благородных кровей». Огромный приз увез домой обыкновенный беспородный кот черного окраса.

Самый главный черный кот Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самый главный черный котФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Уже в шестой раз мы на выставке проводим конкурс черного кота. В силу глупых суеверий кошки и коты вороной масти не принимаются многим людьми. Их неохотно берут из приютов. Наш восьмилетний красавец неведомой миру породы был подобран из подъезда восемь лет назад беспомощным котенком. Семья так его полюбила, что красавчик угольного цвета для домашних — настоящий царь-государь. Любовь не рождается из-за паспорта породы. Любовь дышит, где хочет.

Пятнистое чудо — бенгальский котенок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пятнистое чудо — бенгальский котенокФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кот породы шотландская вислоухая похож на Гарфилда из мультика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кот породы шотландская вислоухая похож на Гарфилда из мультикаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сто тысяч «мимими» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сто тысяч «мимими»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Американская короткошерстная Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Американская короткошерстнаяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Персидская кошка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Персидская кошкаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этот манчкин признан лучшей кошкой-клоуном на выставке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этот манчкин признан лучшей кошкой-клоуном на выставке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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