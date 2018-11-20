«Жаловалась подругам на домашнее насилие»: Охотник из ревности застрелил жену на глазах у ребенка в Челябинской области

В небольшой цветочный павильон в центре Озерска ворвался разъяренный мужик с обрезом. Вскинув ружье на продавщицу, он прорычал:

— Живо говори, где она? Я видел, они побежали сюда...

Досмерти напуганная женщина указала в сторону подсобки, а затем в панике схватилась за голову и села на пол. Там прятались жена и дочь налетчика. Он застрелил супругу, а потом покончил с собой.

Трагедия случилась 19 ноября.

Тот самый цветочный киоск, где Сергей застрелил жену. Фото: Кристина ШУНАЙЛОВА

ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВОДЕ

Сергей был старше Анны почти на 20 лет. Она — эффектная брюнетка, 33 года. Всегда на каблуке, улыбка сияет алой помадой. Сын-подросток от первого брака. С Сережей восемь лет назад родили дочку Ангелину (имя изменено).

— Анюта была менеджером в страховой компании. Всегда притягивала восхищенные взгляды мужчин. Муж, ясное дело, ревновал. Да так, что несколько раз устраивал ей выволочку. Она нам этом рассказывала. Говорила, что вызывала полицию, но без толку, — рассказывает бывшая коллега убитой.

Ане было 33 года.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чем занимался Сергей, сказать затрудняются: был в каком-то бизнесе, грузоперевозки или продажа металла. Ружьем владел официально — любил поохотиться.

— Все шло к разводу. Муж то сыпал проклятиями, то говорил, что не отпустит и просил второго шанса. Наконец они договорились, что оформят бумаги до конца ноября. Сергей даже собирался куда-то на Кавказ переехать жить. Он тех кровей. В день убийства он сначала устроил скандал: приехал к нам в офис и давай орать. Потом несколько раз ударил Аню, выругался и ушел. Все это на глазах дочери: после школы она пришла к маме на работу, — рассказывает коллега убитой Юлия.

РАЗМАХИВАЛ РУЖЬЕМ

— Вскоре он снова вернулся — в руках был обрез, — продолжает собеседница. — Девчонки все попрятались. Только наша начальница ему сказала: «Что вы себе позволяйте! Немедленно уходите или вызову полицию». А тот ткнул ей в грудь ствол и велел молчать. В суматохе Аня схватила дочку за руку и выбежала из офиса.

Они добежали до цветочного магазина, а муж их преследовал. В туалете павильона они прятались вместе с Ангелиной. Там и произошло убийство.

Близкие отзываются про Аню исключительно с теплотой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Детишки, наверное, в детдом поедут. У Ани не очень благополучная семья была. Сейчас вот всем офисом скидываемся на похороны да детям помочь. Начальство обещало выделить сумму.

В полиции отрицают, что Анна обращалась за помощью.

— За последние десять лет от женщины не поступило в полицию ни одного обращения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Возбуждено уголовное дело за убийство. Устанавливаем все обстоятельства трагедии, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.