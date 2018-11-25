2018-11-24T18:37:12+03:00
Общество

Кот в мешке: интернет-магазин обманул жителя Челябинска, прислав вместо кондиционера видеорегистратор

«Комсомолка» выяснила, как уберечь себя от неудачных покупок в интернет-магазине и что делать, если вы получили не тот товар
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Покупатель может вернуть товар, купленный в интернет-магазине, в течение семи дней после доставки.Покупатель может вернуть товар, купленный в интернет-магазине, в течение семи дней после доставки.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
Изменить размер текста:

Челябинец Евгений (имя изменено) заказал в интернет-магазине мобильный кондиционер. В придачу продавец пообещал выслать еще один — в подарок. Два кондиционера всего за 4 тысячи — вот так удача! Евгений неделю ждал свою посылку, а как только она пришла, поспешил ее забрать.

ВМЕСТО КОНДИЦИОНЕРА — ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Сотрудник пункта выдачи поставила перед покупателем небольшую коробку. На глаз — в самый раз под кондиционеры, они же компактные. Евгений без капли сомнения оплатил товар и подписал бумагу о получении.

— Пришел домой, вскрыл посылку, а там не то, что я заказывал. Вместо кондиционеров мне подсунули видеорегистраторы в машину. Бумаги, да пенопласта напихали, чтобы пустоту в коробке заполнить. Обманули меня. Четыре тысячи с лишним отдал за видеорегистраторы, которые стоят тысячу. Чек я сохранил, — рассказывает покупатель.

Продавец-мошенник на звонки уже не отвечал, и товар вернуть не получилось.

— Неприятно, конечно. Но не велики деньги. Разбираться будет себе дороже: силы и нервы только потрачу. Ладно, хоть что-то положили, а, бывает, приходят пустые коробки.

И таких случаев тьма. В соцсетях челябинцы нередко пишут посты, где просят совета, как заставить продавца выслать нужный товар или вернуть деньги.

— Заказали телефон через интернет, на известном сайте. Получили на почте, в машине решили посмотреть, открыли: коробка, зарядное есть, телефона нет! Упаковка заклеена скотчем, видимо, была вскрыта, увидели только в машине! Теперь понимаю, что надо было прямо на почте проверить, но что сделано, то сделано, не заметили, так как получали несколько посылок и торопились! Что теперь делать? Возможно, ли хоть что-то вернуть? Телефон или деньги? — пишет местная жительница в группе «Подслушано в Челябинске».

КОММЕНТАРИЙ

Что делать, если пришел не тот товар из интернет-магазина

— В теории все легко — получили не то, составили акт, написали продавцу, выслали товар обратно, получили свои деньги. Но нужно доказать, что вы и правда получили не тот товар или тот, но испорченный, — говорит юрист Григорий Перегонцев.

Он дает следующие советы:

Как действовать, если получили не то:

— Единственное ограничение — нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ, по индивидуально-определенным характеристикам, если отсутствуют недостатки. Еще одно условие — товар не должен иметь следов использования, должны быть сохранены ярлыки и пломбы, сохранена упаковка. Продавец обязан передать деньги в течение десяти дней, но расходы на возврат товара он не оплачивает, — говорит Григорий.

СОВЕТ «КП»

Как уберечь себя от неудачных покупок в интернет-магазине

— Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами других покупателей о нем.

— Внимательно прочтите описание товара. В нем должны быть указаны его потребительские свойства, производитель, цена, срок годности, а также гарантийный срок. При покупке одежды, тщательно проверьте размер, цвет и другие важные детали.

— Делайте скриншоты во время оформления заказа и оплаты, чтобы в случае чего подтвердить покупку.

— Снимайте распаковку посылки на видео. Оно будет доказательством, если придет не тот товар или коробка будет пуста.

— Внимательно выбирайте интернет-магазин. На сайте должна быть указана подробная информация о нем и конктакты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
От вещества в лабораторной пробирке до готового препарата
Мы пообщались с экспертом по доклиническим исследованиям компании «Ниармедик», кандидатом биологических наук Викторией Щербаковой и узнали, как происходит разработка лекарств, как проверяют их эффективность и безопасность
Новости 24
Охотник из Челябинска подстрелил друга в Курганской области
«Трактор», ведя в счете, уступил нижегородскому «Торпедо»
Житель Магнитогорска чуть не съел с зельцем крысиный зуб
Спецовки и рукавицы в Челябинске будут шить осужденные
«Десятку» с ребенком зажало между столбом и трамваем в Челябинске
Находящийся в розыске житель Челябинска попал в руки Росгвардии во время очередной кражи
Детский сад загорелся в Челябинской области
Зарезавший девочку житель Челябинской области заплатил ее родителям миллион рублей
В Челябинской области при загадочных обстоятельствах пропал егерь
В Челябинске хотят переименовать улицы, названные в честь «экстремистов» Сони Кривой и Самуила Цвиллинга
МЧС предупредило: в Челябинской области будет снег и сильный ветер
В Челябинской области 118 подкидышей получают социальную пенсию