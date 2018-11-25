Кот в мешке: интернет-магазин обманул жителя Челябинска, прислав вместо кондиционера видеорегистратор

Челябинец Евгений (имя изменено) заказал в интернет-магазине мобильный кондиционер. В придачу продавец пообещал выслать еще один — в подарок. Два кондиционера всего за 4 тысячи — вот так удача! Евгений неделю ждал свою посылку, а как только она пришла, поспешил ее забрать.

ВМЕСТО КОНДИЦИОНЕРА — ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Сотрудник пункта выдачи поставила перед покупателем небольшую коробку. На глаз — в самый раз под кондиционеры, они же компактные. Евгений без капли сомнения оплатил товар и подписал бумагу о получении.

— Пришел домой, вскрыл посылку, а там не то, что я заказывал. Вместо кондиционеров мне подсунули видеорегистраторы в машину. Бумаги, да пенопласта напихали, чтобы пустоту в коробке заполнить. Обманули меня. Четыре тысячи с лишним отдал за видеорегистраторы, которые стоят тысячу. Чек я сохранил, — рассказывает покупатель.

Продавец-мошенник на звонки уже не отвечал, и товар вернуть не получилось.

— Неприятно, конечно. Но не велики деньги. Разбираться будет себе дороже: силы и нервы только потрачу. Ладно, хоть что-то положили, а, бывает, приходят пустые коробки.

И таких случаев тьма. В соцсетях челябинцы нередко пишут посты, где просят совета, как заставить продавца выслать нужный товар или вернуть деньги.

— Заказали телефон через интернет, на известном сайте. Получили на почте, в машине решили посмотреть, открыли: коробка, зарядное есть, телефона нет! Упаковка заклеена скотчем, видимо, была вскрыта, увидели только в машине! Теперь понимаю, что надо было прямо на почте проверить, но что сделано, то сделано, не заметили, так как получали несколько посылок и торопились! Что теперь делать? Возможно, ли хоть что-то вернуть? Телефон или деньги? — пишет местная жительница в группе «Подслушано в Челябинске».

КОММЕНТАРИЙ

Что делать, если пришел не тот товар из интернет-магазина

— В теории все легко — получили не то, составили акт, написали продавцу, выслали товар обратно, получили свои деньги. Но нужно доказать, что вы и правда получили не тот товар или тот, но испорченный, — говорит юрист Григорий Перегонцев.

Он дает следующие советы:

Как действовать, если получили не то:

— Единственное ограничение — нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ, по индивидуально-определенным характеристикам, если отсутствуют недостатки. Еще одно условие — товар не должен иметь следов использования, должны быть сохранены ярлыки и пломбы, сохранена упаковка. Продавец обязан передать деньги в течение десяти дней, но расходы на возврат товара он не оплачивает, — говорит Григорий.

СОВЕТ «КП»

Как уберечь себя от неудачных покупок в интернет-магазине

— Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами других покупателей о нем.

— Внимательно прочтите описание товара. В нем должны быть указаны его потребительские свойства, производитель, цена, срок годности, а также гарантийный срок. При покупке одежды, тщательно проверьте размер, цвет и другие важные детали.

— Делайте скриншоты во время оформления заказа и оплаты, чтобы в случае чего подтвердить покупку.

— Снимайте распаковку посылки на видео. Оно будет доказательством, если придет не тот товар или коробка будет пуста.

— Внимательно выбирайте интернет-магазин. На сайте должна быть указана подробная информация о нем и конктакты.

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