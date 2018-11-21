Как правильно построить дом и выполнить внутреннюю отделку: советы эксперта

Планируете построить свой дом или подошли к этапу его внутренней отделки? Какие существуют этапы строительства? Как правильно определиться с земельным участком? Необходим ли проект при строительстве дома? Как правильно выбрать варианты внутренней черновой отделки помещения?

На эти и другие вопросы читателей нашего сайта отвечает генеральный директор компании «Промконструкция-О» Андрей Ренатович Аюпов.

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ООО «Промконструкция-О»

г.Челябинск, пр. Ленина, 83, оф. 411;

Тел.: (351) 776-19-94, + 7 900 024 89 08;

e-mail: info-stroi13@yandex.ru

промконструкция-о.рф

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С чего следует начинать строить дом?

Желающих самостоятельно построить собственный дом становится все больше. Многие пытаются справиться своими силами, но, все же, мы должны дать совет. Специалисты — это люди, потратившие определенные годы жизни на обучение строительству. И построить дом необходимого качества в оптимальные сроки им предельно просто.

Специалисты знают все тонкости процесса строительства, правила и санитарные нормы, выполняют работы так, чтобы в дальнейшем не возникало проблем эксплуатации строительного сооружения, выдадутнадлежащие рекомендации, сэкономят время. Поэтому не рекомендуем экономить на привлечении мастеров успешно зарекомендовавшей себя компании на строительном рынке. Так же вы можете обратиться к нам, в компанию ООО «Промконструкция-О», г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83, офис 411 (вход: крыльцо Ростехнадзора); тел.: +7 (351) 776-19-94, страница компании: http://промконструкция-о.рф

Несмотря на то, кто будет выполнять процесс строительства, вам необходимо знать, какие задачи потребуют решения перед началом заливки фундамента.

Какие существуют этапы строительства?

1. Покупка участка

Итак, необходимо купить участок, на котором будет строиться дом и правильно оформить юридическую сделку. Желательно, чтобы участок находился поблизости от других имеющихся жилых домов, ведь придется проводить инженерные сети. А проводить их издалека невыгодно.

Важно грамотно соотнести ваши финансовые возможности, размер участка и приблизительный размер будущего дома.

Помните о том, что за слишком большим участком сложно ухаживать, а меленький участок в будущем не позволит «расшириться».

Однако еще до покупки земли вы должны нанять специалистов, которые проведут геологическое обследование участка и топосъемку местности. Они возьмут пробы грунта и воды, проведут лабораторные исследования почвы, чтобы в дальнейшемвыбрать тип фундамента, составят геологические разрезы участка. Все эти работы будут направлены на выявление опасных мест, которые могут принести множество проблем в дальнейшем.

Многие специалисты советуют проводить геологическое исследование именно на момент выбора участка.

2. Проект

Второй шаг — подготовка проекта. Вам необходимо купить (заказать) у строительной компании, либо обратиться к специалистам, чтобы совместно с ними разработать индивидуальный.

Самостоятельно заниматься проектированием дома, также как и планировкой участка загородного дома, не рекомендуется. В силу отсутствия необходимого опыта вам не под силу заранее предугадать все нюансы. А переделывать что-то в тот момент, когда фундамент возведен, часть дома построена, будет уже поздно. Любые коррективы, вносимые в проект непосредственно на стройплощадке, неминуемо повлекут за собой увеличение стоимости сметы и времени.

Типовой проект удобен тем, что можно оперативно приступить к строительству, минуя проектировочные работы.

3. Привязка проекта к местности

Если исследования участка были проведены сразу, останется только осуществить вынос проекта дома в натуральную величину. Данный процесс направлен на учет влияния климатических факторов, определение наиболее оптимального положения дома на участке для комфортного проживания, определение границ вашей территории.

4. Разрешение на строительство (согласование)

Зачем строить дом, не согласовав процесс с органами местного самоуправления? Данное не законное строение могут снести. Избежать проблем поможет получение разрешения на строительство.

1) Получите разрешение на возведение дома;

2) Получите акт обследования участка;

3) Оформите строительный паспорт объекта;

4) Обратитесь в санитарно-эпидемиологическую и пожарную инспекции, чтобы с ними согласовать план застройки.

5) После того, как разрешение получено, надо обратиться в комитет по архитектуре, предоставить туда согласованный план и получить строительный паспорт.

5. Выбор строительной компании

Последний этап подготовки к строительству — выбор строительной компании (подрядчика), который построит ваш дом, согласно утвержденного проекта.

За более подробной консультацией рекомендую обратится к сотрудникам компании ООО «Промконструкция-О», г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83, офис 411 (вход: крыльцо Ростехнадзора); тел.: +7 (351) 776-19-94, страница компании промконструкция-о.рф

Необходим ли проект при строительства дома?

Итак, проектирование — это разработка пакета документов, необходимых для строительства.

Независимо от того, собираетесь ли вы построить баню самостоятельно, или заказать постройку коттеджа под ключ строительной компании, Вам необходимо определиться с:

— формой и размерами строения;

— его расположением на земельном участке;

— способами его подключения к инженерным сетям;

— конструкцией основных элементов;

— материалами постройки;

— бюджетом, необходимым для его постройки;

— сроками строительства.

При этом постройка должна соответствовать изначально заложенным вами к ней требованиям:

1. функциональность;

2. комфорт использования;

3. простота и низкая стоимость обслуживания;

4. приемлемая стоимость и сроки строительства.

Пакет документов, который отвечает на все эти вопросы, и называется проектом.

Понятно, что для зданий разной степени сложности и проекты могут быть разные.

Так в каких же случаях нужен проект, а в каких можно обойтись и без него?

Статья 51 Градостроительного кодекса гласит: для получения разрешения на строительство проект не нужен. Поэтому необходимость проекта определяете вы самостоятельно.

Проектирование и строительство индивидуальных домов до трех этажей включительно, не больше 1500 квадратных метров площадью, рассчитанных на проживание не более одной семьи, по действующему законодательству не требует почти никакого регулирования. То есть любой владелец участка может сам нарисовать эскиз своего будущего дома, и получить на его основе разрешение на строительство.

Это, безусловно, сильно облегчает жизнь всем, кто собирается строить на своем участке дом.

Причем на практике при строительстве жилья на продажу для снижения цены конструктив и материалы максимально упрощают. Немногие из таких домов можно назвать эффективными. При строительстве же «для себя» заказчик обычно выбирает более качественные и дорогие решения. Таким образом, конечная стоимость домов оказывается примерно равна при значительной разнице в качестве.

Три варианта проекта:

1. Делаете проект самостоятельно;

2. Покупаете готовый проект (готовые типовые решения);

3. Заказываете индивидуальный проект.

При необходимости специалисты компании ООО «Промконструкция-О», подберут для вас самые оптимальные решения, согласно Вашим требованиям.

Какой вид штукатурных работ выбрать при отделке стен?

Штукатурка — универсальный способ подготовки стен к чистовой отделки (обои, окраска, декор и др.). Сегодня для таких работ используют множество составов, которые наносить вручную довольно затруднительно. Для ускорения данного процесса многие специалисты используют автоматизированные устройства. Такой подход имеет множество нюансов и преимуществ, о которых необходимо узнать заблаговременно.

Одним из современных видов оштукатуривания поверхности стен, является механизированноеоштукатуривание, представляет собой относительно новый метод нанесения раствора на стены. Основывается на использовании специальных устройств, способных подавать смесь под определенным давлением по специальным трубопроводам.

Механизированные штукатурки сегодня постепенно вытесняют ручное нанесение растворов. Обусловлено это многими экономически обоснованными и подтвержденными фактами, что по достоинству оценили наши клиенты.

Расскажите о новой механизированной технологии укладки стяжки пола

Выражение «полусухая стяжка» достаточно красноречиво объясняет суть: здесь в раствор добавляется значительно меньше воды. Когда готовится такой раствор, в него вводится ровно столько воды, сколько требуется для гидратации цемента, то есть, чтобы молекулы сформировали прочные кристаллические связи.

Смесь, лишенная избыточной влаги, в результате процесса затвердевания превращающаяся в камень, становится не только более легкой, но и менее трудоемкой в применении. Есть у нее и другие достоинства:

Более высокая плотность, которая позволяет увеличивать прочность строительного объекта или конструктивного элемента. Поскольку при приготовлении смеси в нее не попадает излишек воды, избыточный для гидратации цемента, то не будет наблюдаться и последующего длительного процесса ее испарения, а вместе с этим появления пор, каверн и пустот. А чем меньше в монолите пор, тем он будет прочнее.

Когда используется полусухая стяжка, технология ее применения оказывается намного чище традиционной — без сырости и разведенной грязи.

В процессе работы с полусухой стяжкой влажность в помещении не повышается, что позволяет одновременно заниматься здесь и отделочными работами.

Используя перспективный полусухой метод укладки полов, можно не только сократить общие сроки строительства, но и обустроить систему «теплый пол», достигнуть нужной шероховатости поверхности для дальнейшего нанесения финишного покрытия.

По полусухой стяжке можно ходить уже через 12 часов после ее формирования, а для того, чтобы заняться в этой комнате отделкой (кроме укладки финишного покрытия), достаточно будет выждать всего лишь один день. Также намного раньше можно будет приступать и окончательной отделке поверхности пола, чем при традиционных технологиях.

Однако, не обладая надлежащими профессиональными навыками, трудно с ходу будет ответить на все вышепоставленные вопросы.

Поэтому актуализация принятия правильного решения для выполнения надлежащих работ и получение ответа на все вышепоставленные вопросы, вы сможете в том случае, если найдете профессионалов, т.е. компанию которая грамотно, четко и по делу выдаст Вам рекомендации, чтобы правильно пройти весь этап, от покупки участка до постройки Дома «под ключ».

Специалисты компании Промконструкция-О подготовят для вас надлежащие рекомендации, по всему технологическому циклу выполнения работ, что позволит вам по итогу экономически эффективно использовать свой бюджет.

Вам будет предоставлен весь перечень рекомендаций по каждому этапу выполнения работы.

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