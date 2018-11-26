Уральцы отметили День матери в стиле digital

В минувшее воскресенье вся страна отметила один из самых трогательных праздников — День матери. В Уральском федеральном округе благодаря компании «Интерсвязь» каждый желающий мог поздравить главного человека в своей жизни — маму — трогательным и при этом высокотехнологичным образом.

Напомним, Челябинская область первой из регионов России масштабно отметила День матери в 2016 году. Организаторами проекта «Спасибо, мама!» выступили компания «Интерсвязь» и ГТРК «Южный Урал». Тогда кульминацией праздника в столице Южного Урала стало незабываемое лазерное шоу, где для зрителей буквально ожил главный образ детства — мама у окошка: в аудиториях главного корпуса ЮУрГУ одновременно загорелись десятки окон, нарисовав своим светом огромное слово «МАМА». Праздник прогремел на всю страну, зародив новую традицию. В 2017 году «якорь» проекта был брошен в социальные сети. И жители Урала как всегда проявили свой уникальный сердечный характер и откликнулись на призыв поздравить маму. Сети буквально запестрели сотнями видеопоздравлений, украшенных главным символом праздника — рябиной — и уникальной музыкальной подложкой. Итогом стал общий клип.

В 2018 году, с учетом прошлогоднего успеха и развитием социальных сетей и электронных мессенджеров, компания «Интерсвязь» также перенесла праздник в виртуальное пространство. Каждый желающий мог создать индивидуальную, именную видеооткрытку для своей мамы с помощью специального приложения в социальной сети «Вконтакте». Современные технологии, в том числе машинное обучение, гарантировали, что любое женское имя будет органично вписано в стихотворное поздравление и сопутствующий визуальный ряд. После этого любящим сыновьям и дочерям достаточно было лишь скачать трогательный подарок на смарфтон или отправить его ссылкой своей маме.

Уральцы по достоинству оценили задумку организаторов: за несколько дней в преддверии Дня матери и непосредственно 25 ноября было сгенерировано и отправлено несколько десятков тысяч открыток.

«Мы рады, что наша инициатива сделать День матери по-настоящему народным праздником нашла такой горячий отклик. С каждым годом он набирает обороты, становится новой традицией во многих городах России, — подчеркивают в компании «Интерсвязь». — Мы намерены и в последующие годы создавать праздничное настроение для сотен тысяч женщин в День матери, организуя яркие запоминающиеся акции».

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