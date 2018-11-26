2018-11-26T13:31:52+03:00
Общество

V Всероссийский фестиваль-конкурс «TeArT» начинается в ЧГИК

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С 30 ноября по 4 декабря 2018 года в Челябинском государственном институте культуры пройдет V ежегодный Всероссийский межвузовский фестиваль-конкурс «TeArT».

Участниками фестиваля станут профессиональные театральные коллективы студентов и обучающейся молодежи из Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Барнаула, Кемерово, Екатеринбурга, Тюмени, Магнитогорска, Сургута, Челябинска.

Опытные эксперты и профессиональное жюри в течение пяти дней будут оценивать работы театральных мастерских. Среди них: режиссеры Нана Вадимовна Абдрашитова и Кирилл Анатольевич Вытоптов, профессор кафедры актерского мастерства СПбГИКиТ Наталья Васильевна Суленева, критик Владимир Георгиевич Спешков, директор Челябинского государственного Молодежного театра Галина Анатольевна Братышева, актриса Инга Оболдина и художественный руководитель фестиваля и член жюри заведующий кафедрой ТИС ЧГИК, профессор, кандидат педагогических наук Елена Васильевна Калужских.

Также участников и гостей фестиваля ждут интересные мастер-классы от членов жюри.

Фестиваль-конкурс проводится на базе Челябинского государственного института культуры в рамках реализации всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр» (Росмолодежь)

Открытие фестиваля — 30 ноября в 17 00 в учебном театре «Дебют»

Церемония закрытия — 4 декабря в 20 30 в учебном театре «Дебют»

Мастер-классы членов жюри (место проведения: Учебный театра «Дебют»):

1 декабря - Вытоптов К. (ГИТИС, МОСКВА) «Актерское мастерство и импровизация».

2 декабря - Суленева Н. (СПбГИКиТ, Санкт-Петербург) «Сценическая речь»

3 декабря - Абдрашитовой Н. (Москва) «Сценография в современном театре»

Челябинский государственный институт культуры, учебный театра «Дебют»

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