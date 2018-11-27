2018-11-27T10:50:57+03:00
Общество

Площадь Революции и ТРК под боком: в Челябинске выставили на продажу квартиру для миллионеров

Хоромы за 60 миллионов рублей расположены на Кировке. Что происходит с рынком жилья в городе сегодня
Инна КУМЕЙКО
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Эти хоромы на Кировке стоят 895 тысяч долларов США. Фото: chelyabinsk.n1.ruЭти хоромы на Кировке стоят 895 тысяч долларов США. Фото: chelyabinsk.n1.ru
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Если бы у вас было 60 миллионов рублей, вложили ли вы бы их в челябинскую недвижимость? Портал N1.RU опубликовал объявление о продаже хором площадью 272 квадратных метра в историческом центре Челябинска за эту цену. Два балкона, лифт, подземная парковка. Стиль жилища - барокко. Золоченая мебель, паркет, крутая сантехника. Поблизости — площадь Революции и ТРК.

Аналитики портала N1.RU уверены: весомую роль в стоимости играет близкое расположение квартиры к торгово-развлекательному комплексу. Есть в Челябинске такая тенденция: предпочитать селиться около них. Нравится, видимо, горожанам эта вечная движуха с потоками машин, пробками в окрестностях дома. Недалеко, к тому же, идти за новыми ботинками или продуктами.

Потому цены на жилье рядом с ТРК в Челябинске выше, в среднем, чем по городу — от 37,5 тыс руб за квадратный метр до 55,6 тыс руб.

Всего вблизи ТРК в Челябинске сейчас продается 338 квартир.

На цену повлияли не только площадь квартиры и дорогая мебель, но и близость к торговому комплексу. Фото: chelyabinsk.n1.ru

На цену повлияли не только площадь квартиры и дорогая мебель, но и близость к торговому комплексу. Фото: chelyabinsk.n1.ru

НЕТ ДИНАМИКИ

А что вообще сейчас происходит с рынком челябинской недвижимости? Три года подряд стоимость жилья только падала, и, по мнению некоторых аналитиков, снижаться ниже уже некуда. Мы и так город-миллионник с самым доступным квадратным метром.

— К сожалению, рынок в Челябинске стагнирует, тогда как в других городах он демонстрирует уверенный рост. Все потому, что покупательская активность невысокая, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева. — Осенью действительно случилось сезонное оживление на рынке, но уже в январе мы ожидаем традиционный спад.

ДВУШКИ В ЦЕНЕ

Какие квартиры пользуются спросом у челябинцев?

— Двухкомнатные, реже — трехкомнатные. В основном, их покупают семьи с детьми, на материнский капитал. Лет семь назад приоритет был за однокомнатными квартирами (не путать со «студиями» — прим. ред.). Теперь «двушки» и «трешки» покупают обладатели однокомнатных. Люди выросли, создали семьи, родили детей, поэтому и нужно расширяться.

ЕСТЬ ЕЩЕ МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

Если у вас есть свободные 60 миллионов, можно присмотреться и к столичной недвижимости.

Москва. Цена: 58 млн руб. ЖК «Дом на Мосфильмовской».

Трехкомнатная квартира с видом на центр города и киностудию «Мосфильм».

Площадь квартиры на 10 этаже 11-этажного дома — 150 кв м.

Отделки нет.

Метро «Киевская», «Университет».

Москва. Цена: 49,9 млн руб. ЖК «Золотые ключи-2».

Трехкомнатная квартира с ремонтом и мебелью.

Площадь квартиры на 16 этаже 22-этажного дома — 138 кв.м.

Метро: «Раменки».

Санкт-Петербург. Цена: 59,9 млн руб. ЖК «Русский дом».

Четырехкомнатная квартира без отделки.

Площадь квартиры на 8 этаже 9-этажного дома — 171 кв м.

Метро «Чернышевская».

КСТАТИ

Где еще хотят жить челябинцы?

Близость к крупному ТРК для жилья — это, как правило, плюс, хоть и не такой значительный, как социальная инфраструктура или чистый воздух.

Аналитики опросили горожан о приоритетах и выяснили, что:

— 66% челябинцев хотели бы жить рядом с парком или сквером

— 17% предпочли бы жилье, расположенное близко к набережной

— 11% выбирают места рядом с крупными торговыми центрами.

Самым непривлекательными местами среди ключевых объектов городской инфраструктуры были названы театры, кинотеатры и стадион.

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