Признал вину: в Челябинске полицейскому, убившему бывшую жену из ревности, вынесли приговор

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор экс-полицейскому Вячеславу Валееву. Его признали виновным в убийстве бывшей 35-летней супруги. Следующие восемь с половиной лет он проведет в колонии строго режима.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА САЙТОВ ЗНАКОМСТВ

Валееву 41 год. Больше двадцати лет он проработал в экспертно-криминалистическом центре полиции.

С Алиной они прожили вместе 12 лет. Года два назад Вячеслав нашел другую и ушел из семьи. Разошлись мирно. Бывшей жене и 13-летней дочери оставил квартиру. С дочкой встречался, помогал деньгами. Даже оплачивал коммуналку.

Алина после развода зарегистрировалась на сайте знакомств. По словам сестры, часто ходила на свидания, но больше чем простое общение ничего себе не позволяла. Домой никого не приводила. Слава был против знакомств экс-супруги. Боялся, что она начнет мужиков домой водить, а там ребенок. Из-за этого вспыхивали ссоры.

По словам друзей, Валеев ревновал бывшую супругу.

Супруги развелись несколько лет назад, но Вячеслав продолжал следить за жизнью бывшей жены. Фото: соцсети.

ПРИШЕЛ С ПОВИННОЙ

Слава был последним, кто видел Алину. 18 июня она поехала к нему на встречу в гараж забирать свои вещи. Когда супруги развелись, часть нажитого они увезли сюда. В гараже стала протекать крыша, и супруг предложил все вывезти. После встречи Алина собиралась домой, ждала в гости сестру.

Валеев уверял следователей: Алина забрала вещи, он довез ее до остановки и высадил. Больше не видел.

Родственники и полиция искали пропавшую месяц. Тело нашли закопанным в лесу возле села Миасское. «Могилу» показал бывший муж.

Сначала он отрицал причастность к убийству и уверял, что Алина покончила с собой в его гараже. Он якобы на время отлучился, а когда вернулся, жена уже была в петле. Испугавшись, что его могут обвинить в убийстве, он вывез и закопал труп.

Валеев больше 20 лет проработал в МВД. Фото: соцсети.

Однако судмедэксперт по результатам вскрытия пришел к выводу: женщину несколько раз ударили по голове, а затем задушили.

Отпираться было бессмысленно, все улики говорили об убийстве. Валеев написал явку с повинной и дал чистосердечное признание. До суда его заключили под стражу.

Следователям задержанный рассказал, как все было на самом деле. В гараже бывшие супруги разругались. У Валеева сдали нервы, и он ударил экс-жену по голове каким-то (уже не помнит) тупым предметом. А затем задушил веревкой.

ДАЛИ СРОК МЕНЬШЕ

Прокурор настаивал на 11 годах тюрьмы. Однако суд определил 8,5 лет колонии строго режима.

— Смягчающими обстоятельствами стало то, что у обвиняемого есть несовершеннолетние дети. Также он содействовал в раскрытии преступления, написал явку с повинной, признал свою вину и раскаялся в содеянном, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» консультант Металлургического районного суда Наталья Белозёр.

В зале суда Валеев извинился перед матерью Алины. И мать не стала требовать выплаты моральной компенсации.

У Алины осталась 13-летняя дочь. Ее теперь будет воспитывать бабушка.

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