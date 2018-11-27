Возводим дом и ремонтируем квартиру: советы строителей

Надумали переехать за город, но не можете определиться: строить дом самостоятельно или купить готовый? Решили расширить бизнес, и нужны новые помещения? А может, затеяли ремонт в квартире или устали от шума соседей? О том, как поступить в таких ситуациях, «Комсомольской правде» рассказали представители строительной сферы, участники конкурса народного голосования «Лучший строитель-2018. Южный Урал».

Доверяйте подрядчику, который оказывает комплекс услуг

К примеру, вам необходимо помещение, будь то производственный цех, склад или будка для автостоянки. Причем, возвести его нужно в кратчайшие сроки: бизнес не терпит промедления. Здесь самое главное определиться с проектом помещения и материалами, из которых оно будет строиться. А чтобы не ходить по разным компаниям и строительным магазинам, лучше обратиться в организацию, которая сделает все работы под ключ. Причем, в максимально сжатые сроки и гарантией на объект.

Марина Махмутова, директор и учредитель строительной компании «Сфера»

- Самая большая ошибка – это начинать строительство, не имея конечного проекта. Некоторые думают: начнем – а как это будет в финале, додумаем по ходу. В итоге приходится заново переделывать коммуникации, электропроводку и водопровод. А это дополнительные траты денег (причем, значительных) и времени. Чтобы такого не произошло, перед началом работ нужно иметь четкий окончательный проект еще на моменте планирования, - объясняет директор и учредитель строительной компании «Сфера» Марина Махмутова. – На рынке строительства промышленных зданий мы работаем давно и предоставляем клиентам весь комплекс услуг: от проектирования помещения до его строительства с помощью металлоконструкций и сдачи заказчику строго в указанные сроки. Нас знают клиенты как надежного подрядчика и рекомендуют своим партнерам. А наш девиз: «Железное дело, железный сервис, но гибкий подход!»

На самом деле металлоконструкции являются самыми востребованными при строительстве быстровозводимых зданий и набирают все большую популярность среди клиентов. Их ценят за легкость, скорость монтажа и широкий спектр возможностей для проектирования и реконструкции.

Дмитрий Залялетдинов, коммерческий директор строительной компании «Сфера»

- Любые сооружения промышленного, торгового, административного и общественного назначения можно возвести с помощью металлоконструкций за минимальный срок. Кроме того, быстровозводимое строительство отличается сравнительно недорогой стоимостью, небольшими трудозатратами, а, при необходимости, простотой демонтажа, - добавляет коммерческий директор строительной компании «Сфера» Дмитрий Залялетдинов. – И демонтаж возможен в любое время года.

Эксперты настоятельно рекомендуют: возведение зданий из металлоконструкций необходимо начинать с архитектурного проектирования объекта, которое создается опытными специалистами с учетом всех требований заказчика и, конечно, учитывая специфику объекта и место его расположения. Помимо проектирования, сервис компании «Сфера» предполагает демонтаж ранее возведенного здания, передислокацию его на другую площадку, повторную сборку с заменой вышедших из строя при прошлой эксплуатации материалов и оборудования, а также возможности перепланировки помещений, увеличения площади и этажности здания.

Что нам стоит дом построить?

Этот детский стишок на практике оборачивается настоящей головной болью для взрослых. Сейчас многие предпочитают сменить дымный мегаполис на чистый воздух и простор загородной жизни. Строить свой дом или купить готовый – вот, в чём вопрос.

Андрей Аюпов, директор компании «Промконструкция-О»

- Загородные дома, как и квартиры, делятся на классы: эконом, стандарт и премиум. От этого зависит стоимость недвижимости и стройматериалов, из которых её возводят. Поэтому при строительстве дома нужно определиться с его проектом и собственным бюджетом, - говорит директор компании «Промконструкция-О» Андрей Аюпов. – Если вы решили купить готовый дом, нужно точно знать, какие материалы использовались при его строительстве и кто был подрядчиком. На нашей практике возникали ситуации, когда клиенты начинали ремонт, разбирали стену, и оказывалось, что дом построен из тротуарной плитки. Если вы не знаете прошлого этого дома, можете обратиться в нашу компанию. Опытные специалисты приедут на объект, проведут оценку и скажут, из чего строился дом и следует ли его приобретать вообще.

По словам экспертов, сейчас на рынке представлены широкие возможности приобретения загородного жилья комфортного класса по сравнительно небольшой цене. Для этого стоит обратить внимание на загородные малоэтажные поселки. Во-первых, автономные коттеджные поселки строят только опытные компании, располагающие всеми техническими, кадровыми и финансовыми возможностями. Это обезопасит клиента и его деньги. Дом построят, коммуникации подключат, а территорию облагородят: положительная репутация среди клиентов для таких строительных компании – самое главное. Во-вторых, проживая в коттеджном поселке, жители могут пользоваться обустроенными парковками, ходить в магазины, отдыхать на детских и спортивных площадках и посещать учреждения социальной инфраструктуры. В-третьих, в коттеджном поселке человек обеспечивает себе социальное окружение: среди соседей жить комфортнее и безопасней. И, в-четвертых, в готовом коттеджном поселке можно выбрать жилье на свой вкус, сделать индивидуальную планировку и уже заниматься внутренним обустройством жилья. А сделать это быстро помогут современные технологии.

- Механизированная штукатурка стен — это новый метод выравнивания поверхностей и подготовки их под покраску или оклейку обоями с помощью специальной аппаратуры и сухих строительных смесей. Такая технология может применяться как для фасадных работ, так и для внутренних помещений различного типа и площади, - добавляет Андрей Аюпов. – Такая услуга, предоставляемая нашей компанией, позволяет сэкономить время и расходы на проведение отделочных работ, снизить расход материалов и выполнить штукатурку стен более качественно, чем при выравнивании или шпаклевании вручную.

То же касается и полусухой стяжки пола машинным способом. Этот метод на сегодня считается самым инновационным для выравнивания поверхности под укладку напольного покрытия. По сравнению с ручными способами, механизированная стяжка позволяет быстро выполнить работы, получить идеально ровную поверхность и сэкономить время для затвердения стяжки в связи с использованием небольшого количества воды. А еще полусухая стяжка имеет высокую устойчивость к механическим воздействиям, истиранию и ударам.

Как ужиться с соседями?

Если же вы не готовы менять все прелести жизни в мегаполисе на загородный дом, стоит позаботиться о собственном комфорте в квартире. Основная проблема жильцов многоквартирных домов – шумные соседи. Одни любят слушать музыку на предельных децибелах. У других постоянно лает собака, и шумят дети. А третьи и вовсе такие пылкие любовники, что и говорить-то об этом стыдно… Хотите жить в тишине? Для этого не нужно покидать любимую квартиру. Достаточно сделать в ней тихо.

Павел Таксубаев, директор компании «Тихо 74»

- Звукоизоляцию помещения рекомендуется делать на этапе черновой и предчистовой отделки. Однако, к сожалению, об этом часто задумываются тогда, когда ремонт уже полностью сделан. В таких случаях нашим специалистам приходится вскрывать гипсокартон, снимать натяжные потолки и другие дорогие покрытия, - рассказывает директор компании «Тихо 74» Павел Таксубаев. – Обратившись в нашу компанию, вы можете вызвать специалистов на бесплатный замер шума в вашей квартире и, при необходимости, обеспечить себе и своей семье акустический комфорт. А если вы решили приобретать жилье в новом доме, будь то панельный или монолитный, звукоизоляция квартиры — это не прихоть, а необходимость.

Кстати, в эту услугу входит не только изоляция пола и стен от посторонних звуков, но и звукоизоляция дверей, потолка, полов, перегородок и даже розеток. Стояки трубопроводов, отопления и канализации – ещё один источник проникновения посторонних звуков. Их тоже можно сделать бесшумными.

- У нашей компании есть собственная лаборатория тишины на Университетской Набережной, 88 с примерами наших систем звукоизоляции. Здесь вы услышите обычно раздражающие звуки за стеной: лай собаки, дрель, вечеринка, плач и другие шумы. Находясь в помещениях с разными видами звукоизоляции, вы услышите разницу между предлагаемыми нами решениями, - добавляет Павел Таксубаев. – Приходите и узнайте, как оградить себя и своих детей от шума из соседних квартир и получить желанную свободу действий.

Не наклей, а оштукатурь!

Мажь стену. Отмеряй обои. Отрезай. Подности! Стыкуй! Выравнивай! Выгоняй пузыри! И никаких сквозняков! Знакомо? Еще как! А если обои начнут отходить? Или кошечка захочет подточить коготки? Или ребенок решит изобразить свои художества на стене? Тогда беда – начинаем переклеивать заново.

Чтобы избежать этого ада, на смену обоям пришел новый материал для отделки стен – декоративная штукатурка.

Семён Корякин, директор компании «Люкс Декор»

- Наносить декоративную штукатурку могут даже люди, не имеющие предыдущего опыта в этом деле. Скажу больше: у нас есть ряд покрытий, которые придумали дети 8-9 лет. Такое покрытие практически невозможно испортить, зато имеется огромный спектр возможностей и цветовых гамм, чтобы украсить стены в помещении, - говорит директор компании «Люкс Декор» Семён Корякин. – Декоративными акриловыми штукатурками можно покрывать стены в прихожей, гостиной, кухне, спальне, детской и даже ванной, где нет прямого попадания воды на стены. А гарантия у таких покрытий – до 10 лет.

Если вы не собираетесь делать ремонт каждые три-пять лет, каждый год подклеивать участки обоев, которые могли отойти от стены, и жить с затирами на краске от постоянных уборок, тогда декоративная штукатурка – отличный вариант!

Кстати, специалисты компании «Люкс Декор» помогут с нанесением декоративной штукатурки и научат вас, как создать красоту в доме своими руками.

Какой бы вариант строительства и ремонта жилья вы ни выбрали – вывод один: обращайтесь к профессионалам. Ведь чтобы вылечить больной зуб, мы не идем в магазин за бормашиной и пломбировочным материалом и не пытаемся быть стоматологом самому себе.

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