Отработать обращения активистов. Такое поручение дал лидер движения «За возрождение Урала» Борис Дубровский

Около 500 делегатов со всего региона прибыли в Челябинск. Делегаты переизбрали председателя областного Совета ЗВУ (единогласным решением делегатов им вновь стал губернатор Челябинской области Борис Дубровский), его заместителей и членов областного Совета движения.

По традиции, Борису Александровичу всегда поступает много вопросов в виде устных обращений или записок. Отчетно-выборная конференция, прошедшая 15 ноября, не стала исключением — почти два десятка человек обратились напрямую к Борису Дубровскому со своими вопросами, просьбами, пожеланиями.

— К сожалению, из-за большого объема рабочих вопросов, которые было необходимо отработать за полтора часа отчетно-выборной конференции, Борис Александрович не смог на месте прокомментировать все обращения. Но наш лидер пообещал, что ни одно из них не останется без внимания, он отработает все «в тиши кабинета, — говорит первый зампредседателя ЗВУ Юлия Капкова.

В обращениях поднимаются вопросы благоустройства, школьного питания, строительства дорог, льгот пенсионерам, переоснащения клиник, оказания оперативной помощи диким животным.

Как стало известно аппарату ЗВУ от своих активистов со всей области, многие вопросы уже не просто начали решаться, а решены в полном объеме.