Охрана труда на Южном Урале: как сохраняют жизнь и здоровье наемных работников

Снизить количество несчастных случаев и профзаболеваний, обучить сотрудников технике безопасности и сократить количество вредных производств — весь этот комплекс мер реализуется в области охраны труда. В Челябинской области эти вопросы находятся в ведении Главного управления по труду занятости населения. О направлениях деятельности и мероприятиях, направленных на сохранение жизни и здоровья работников рассказали специалисты Главного управления.

Контроль со стороны закона

На сегодняшний день отношения в области охраны труда регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области:

1. Закон Челябинской области от 11.09. 2001 года №29-З0 «Об охране труда в Челябинской области».

2. Закон Челябинской области от 29 сентября 2011 года №194-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда».

3. Постановление Губернатора Челябинской области от 04.04.2008 г. №108 «О Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области».

4. Постановление Губернатора Челябинской области от 10.04.2006 г. №94 «О создании межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области».

5. Региональное соглашение между объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством Челябинской области.

В соответствии с законом Челябинской области от 29.09.2011 г. №194-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда» сформировалась структура государственного управления охраной труда на муниципальном уровне. Для этого в органах местного самоуправления 43 муниципальных образований работает штат из 47 должностных лиц с финансированием из областного бюджета.

Охрана труда на местном уровне

Органы местного самоуправления на неограниченный срок наделены рядом государственных полномочий. В их число входит помощь работодателям в совершенствовании работы служб охраны труда, сбор информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, участие в расследовании несчастных случаев.

В состав межведомственной комиссии входят представители профильных министерств, Законодательного Собрания области, территориальных органов государственного надзора, региональных объединений работников и работодателей и другие. Ситуация в области охраны труда систематически рассматривается на заседаниях комиссии.

Программа улучшения условий труда

28 декабря 2017 года постановлением регионального Правительства утверждена государственная программа «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области на 2017-2020 годы». Она разработана в соответствии с актуализированной Минтрудом России типовой программой по улучшению условий и охраны труда в субъекте Российской Федерации. Координатор Программы — Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 69 017 000 рублей.

Мероприятия программы предусматривают совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда, обеспечение специальной оценки условий труда работников и получение работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, реализацию превентивных мер по снижению уровня производственного травматизма с переходом к нулевому травматизму и профессиональной заболеваемости, совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения, обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Особое место в программных мероприятиях отведено мониторингу состояния рабочих мест, выявлению и профилактике профзаболеваний, активизации работы по проведению специальной оценки условий труда, осуществлению государственной экспертизы условий труда.

В этих целях Главное управление разработало и утвердило «Методические рекомендации по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда», «Методические рекомендации по проведению Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях Челябинской области», «Порядок предоставления субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в области охраны труда».

Специалисты проходят обучение по охране труда и посещают семинары для эффективной работы в этой сфере, подготовки отчетности и обмена опытом. Также для взаимодействия специалистов органов местного самоуправления со службами охраны труда организаций работают неформальные профессиональные сообщества «Клуб специалистов по охране труда» (Магнитогорский, Усть-Катавский, Трехгорный, Чебаркульский городские округа, Кизильский, Коркинский и Кусинский муниципальные районы) и «Клубы кадровиков» территориальных Центров занятости населения.

Условия труда оценят эксперты

Постановлением Губернатора Челябинской области от 01.08.2011 г. № 280 Главное управление по труду и занятости населения наделено функциями по проведению государственной экспертизы условий труда. Ее проводят три инспектора, которые прошли повышение квалификации по соответствующему курсу.

Заключения государственной экспертизы направляются в федеральную государственную информационную систему учета «Специальная оценка условий труда» Минтруда России.

Узнать дополнительную информацию и посмотреть видео о проведении государственной экспертизы условий труда можно на сайтах Главного управления в разделе «Охрана труда» и Государственной инспекции труда в Челябинской области.

Развитие социального партнерства

Экономические и производственные отношения регулируются Региональным соглашением между объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством Челябинской области, территориальных, отраслевых соглашений, коллективных договоров организаций.

Одно из основных направлений — снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, этому посвящен раздел соглашения «Охрана труда и экологическая безопасность». Мониторинг осуществляется через паспорта социального партнерства муниципальных образований. В рамках этих мероприятий строится работа областной межведомственной комиссии по охране труда и 43 муниципальных комиссий (советов).

На заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подводятся итоги реализации Регионального соглашения, рассматриваются вопросы о ходе и результатах проведения специальной оценки условий труда в организациях области.

Государственная инспекция труда в Челябинской области активно сотрудничает со сторонами социального партнерства и ведет работу в рамках общероссийского проекта «Декларирование деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей по соблюдению трудового законодательства» при участии Федерации профсоюзов Челябинской области и ЧОАР «Союз промышленников и предпринимателей».

Информация о развитии социального партнерства в регионе регулярно публикуется в СМИ и на сайтах Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, региональных объединений работодателей и профсоюзов.

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 11.05.2017 № 247-р проводится ежегодный региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 05.06.2018 г. № 118 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области объявило о проведении в 2018 году областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года», в том числе в номинации «Организация работ по условиям и охране труда». В конкурсе могут участвовать любые организации и индивидуальные предприниматели.

На заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых награждают победителей и призеров областного конкурса «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав работников». Основные критерии оценки: оплата труда и социальные выплаты, охрана и условия труда, занятость работников, реализация социальных программ.

Также проводятся региональные конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» в членских организациях Горно-металлургического профсоюза России, профсоюза работников здравоохранения, профсоюза работников народного образования и науки, профсоюза работников промышленности, ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД. Победители получают грамоты и призы.

Как узнать об изменениях в охране труда

Узнать новости и задать вопрос по охране труда можно на официальном сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области в разделе «Охрана труда». Здесь размещены правовые документы, межведомственная комиссия по охране в Челябинской области, государственная экспертиза условий труда, специальная оценка условий труда, информация, конкурс по охране труда в Челябинской области, новости из муниципалитетов, итоги работы, часто задаваемые вопросы и телефон «горячей линии» по вопросам охраны труда. В рубриках опубликованы нормативные правовые акты по охране труда Российской Федерации, Челябинской области. Приведена информация о проводимых мероприятиях Минтруда России, региональных органов исполнительной власти, областных мероприятиях, проводимых в рамках Всемирного дня охраны труда, опубликованы результаты областного конкурса по охране труда. Освещается деятельность областной межведомственной комиссии по охране труда. Размещен ежегодный аналитический доклад «О состоянии и принимаемых мерах по улучшению условий и охраны труда в организациях Челябинской области». В рубрике «часто задаваемые вопросы» отражаются актуальные вопросы и ответы по охране труда.

По телефону «горячей линии» можно задать вопросы специалистам Главного управления.

О законодательстве в сфере охраны труда южноуральцев также информируют в СМИ и через разделы «охрана труда» на 43 сайтах администраций органов местного самоуправления.

Издается ежегодно брошюра «Доклад «О состоянии и принимаемых мерах по улучшению условий и охраны труда в организациях Челябинской области».

Также Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области совместно с областной Федерацией профсоюзов и ЧОАР «Союз промышленников и предпринимателей» ежегодно в апреле проводит Всемирный день охраны труда. Проводятся совещания по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, рассматриваются актуальные вопросы экологической безопасности региона, открывается выставка современных средств индивидуальной защиты. По итогам семинара-совещания принимается резолюция, ее направляют в Правительство Челябинской области, руководителям органов исполнительной власти области, главам органов местного самоуправления муниципальных образований, объединениям работников и работодателей. В мероприятиях принимают участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления Челябинской области, территориальных органов федерального надзора в сфере труда, руководители научных организаций, работодатели, производители СИЗ, специалисты организаций, профсоюзный актив. На выставке экспозиции представляют специализированных предприятий.

Должностные лица Гострудинспекции проводят рабочие встречи с представителями работодателей по вопросам соблюдения законодательства об охране труда. Сюда входит проведение медосмотров, организация работы несовершеннолетних, специальная оценка условий труда, предоставление гарантий и компенсаций работникам. Начальники территориальных отделов и госинспекторы беседуют с работодателями, представителями администраций городов и районов на темы, касающиеся истории создания в России органа надзора и контроля на производстве, охране труда и другим вопросам.

Также Главное управление по труду и занятости Челябинской области направляет методические рекомендации по проведению Дня охраны труда на территории муниципальных образованиях в органы местного самоуправления. Во всех городских округах и муниципальных районах региона проводятся тематические мероприятия: конференции, семинары-совещания, «круглые столы», конкурсы, выставки.

На официальном сайте Федерации профсоюзов Челябинской области открыта рубрика «Охрана труда», где размещаются публикации по охране труда. В газете «Труд и время на Южном Урале» в рубриках «Безопасное производство» и «Охрана труда» регулярно публикуются материалы о ситуации в сфере охраны труда, обеспечении безопасности труда на предприятиях, о деятельности уполномоченных по охране труда, обеспечении работников спецодеждой, льготах и гарантиях при работе во вредных условиях труда.

Ежегодно издается сборник нормативных правовых актов по охране труда Челябинской области, предназначенный для исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций в целях оказания помощи при организации и проведении работ по обеспечению безопасности работников организаций в процессе трудовой деятельности. В сети можно посмотреть видеоролик о специальной оценке условий труда в Челябинской области.

Производственный травматизм в цифрах

На основе аналитических данных, с 2012 года уровень производственного травматизма в Челябинской области находился примерно на одном уровне. В 2015 году по количеству расследованных несчастных случаев на производстве отмечались самые низкие показатели за последние семь лет.

По оценкам экспертов, уровень производственного травматизма в определенной степени зависит от изменения индекса физического объема ВРП: с увеличением индекса физического объема ВРП увеличивается и уровень производственного травматизма. Однако в 2016 году при снижении физического объема ВРП произошел рост уровня производственного травматизма. Особенно случаи травматизма участились в сельском хозяйстве и строительстве.

Совсем противоположная ситуация сложилась в 2014 году: индекс ВРП увеличился до 102,8%, а уровень производственного травматизма снизился с 2,1 до 1,7 по сравнению с показателем 2013 года.

Сравнительная динамика уровня производственного травматизма со смертельным исходом и индекса физического объема ВРП за период 2012-2017 годов показывает, что с увеличением или уменьшением индекса физического объема ВРП адекватно изменяется и уровень производственного травматизма со смертельным исходом.

Основными причинами производственного травматизма являются нарушения требований безопасности, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении работников безопасности труда, нарушения трудовой дисциплины, одним словом, человеческий фактор.

В настоящее время планируется стабилизировать, а затем снизить уровень производственного травматизма до 1,5, в том числе со смертельным исходом до 0,067, при прогнозируемом росте индекса физического объема ВРП Челябинской области до 101,7% к уровню 2019 года до конца 2020 года. Этого планируется достичь за счет улучшения условий труда работников, снижения уровня производственного травматизма с переходом к нулевому травматизму и профессиональной заболеваемости и совершенствования лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.

Аналитический материал подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области 20.10.2017г. № 531-П, данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, целевых показателей государственной программы Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области на 2017-2020 годы»,с учетом динамики индекса физического объема ВРП и производственного травматизма за период 2012-2017 годов.