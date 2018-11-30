В Челябинске строится новый аэродром

Во вторник, 27 ноября «ФГУП «Росавиация» и компания «Центродорстрой» заключили контракт по обновлению аэродромного комплекса в Челябинске. Важная работа приурочена к международным саммитам ШОС и БРИКС-2020. Аэропорт получит III категорию ИКАО. Подобные системы «слепой посадки» есть в Шереметьево, Домодедово и Пулково.

Подготовку региона к саммитам курирует лично губернатор Борис Дубровский. Аэропорт «Челябинск», где и строится новый терминал, и реконструируется аэродром, — один из стратегических объектов в программе подготовки.

— Мы идем в графике, чтобы через два года наш аэропорт мог принять все 30 международных делегаций и гостей. Удалось добиться переноса финансирования из федерального бюджета. 1,2 млрд руб были выделены на реконструкцию аэродрома уже в 2018 г. Наследие саммитов — современный международный аэропорт, — подчеркнул Борис Дубровский.

Стоимость проекта по обновлению аэродрома — 3 млрд руб. Средства направляются из федерального бюджета. Реконструкция I этапа — модернизация перрона, расширение существующего перрона, строительство 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. II этап — строительство дополнительных мест-стоянок, рулежных дорожек.

Реконструкцию челябинского аэропорта проводит компания «Центродорстрой». Это холдинг, в состав которого входит несколько предприятий, занимающихся проектированием и строительством и ремонтом автодорог, реконструкцией аэропортов, аэродромных взлетно-посадочных полос и т. д.