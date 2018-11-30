Известный в Челябинске краевед умирает от болезней и нищеты

Иван Купцов лежит в больнице, а лечится он в стационаре месяц через месяц. У него нет возможностей работать. Иногда пишет исторические статьи, чтобы заработать на гонорар, но газеты и сайты такие материалы почти не печатают.

В Челябинске ищут деньги на спасение известного краеведа Ивана Купцова 00:00 00:00

В историю России Иван Купцов войдет наиболее полной родословной Строгановых, которая была хорошо издана, но маленьким тиражом. Благодаря общественному движению «За возрождение Урала» под руководством Владимира Литвинова, он впервые переиздал через 120 лет труды генерала Оренбургского казачьего войска Ф. М. Старикова «Избранные труды по истории Оренбургского казачьего войска». Я отвозил эту книгу в библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова и в Российскую государственную библиотеку (Ленинка). И москвичи искренне были поражены такому подарку через сто лет и такому издательскому подвигу…

Без Ивана Купцова сложно было бы представить полноценное издание семи томов энциклопедии «Челябинская область»: вся иллюстрация к печати была подготовлена именно им.

Диплом Южно-Уральской литературной премии «За масштабное исследование южноуральской православной архитектуры в книге «Православные храмы Челябинска» получили недавно Николай Антипин и Иван Купцов.

Невозможно перечислить и оценить вклад в написание, издание трудов по истории Урала и России. И потому так хочется продлить ему жизнь: пенсии в 12 тысяч рублей не хватает ни на лекарства, ни на еду. Мы с Владимиром Литвиновым посильно помогали Ивану последний год, но моей пенсии в 12 тысяч тоже не хватает на лекарства. Хотя, в отличии от Ивана, у нас еще есть силы подрабатывать статьями за жалкие гонорары.

Иван весьма скромный, как всякий русский человек: он не жалуется и не поддержал бы такую мою инициативу о помощи. Не слушайте его отказы, помогите ради жизни его матери…

Павел БОЛЬШАКОВ, друг.

КАК ПОМОЧЬ

Я обращаюсь ко всем, кто наслышан о почти бескорыстных издательских подвигах Ивана Купцова – просветителя и энциклопедиста России. Вышлите ему, если сможете, на пенсионную карту хоть 100, хоть 500 рублей: его телефон привязан к пенсионной карте Сбербанка: +7912-809-64-99. В платежке будет указано: ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ К.

Иван весьма скромный, как всякий русский человек: он не жалуется и не поддержал бы такую мою инициативу о помощи. Не слушайте его отказы, помогите ради жизни его матери…